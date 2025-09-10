Sebastian Barbu a făcut show la ”1000 Hugel Rally” din Austria. Mentor pentru noua generație de piloți: ”Vrem să clădim un viitor sănătos pentru sportul nostru!”

După o scurtă pauză pe care și-a luat-o în această vară, pilotul sibian Sebastian Barbu a revenit în competiții și a participat la un raliu în Austria. Prezența sa la concurs a fost posibilă și cu ajutorul Yiippi Adventure Club și al dealerului local Luckenbauer.

ADVERTISEMENT

Sebastian Barbu, rezultate excelente la ”1000 Hugel Rally” din Austria

Sebastian Barbu, aflat la cârma unui automobil Hyundai i20N Rally2, a luat startul în ”1000 Hugel Rally” din Austria, o cursă bine cunoscută pentru traseele sale tehnice și vremea schimbătoare care îi pune în mare dificultate pe concurenți.

Condițiile meteorologice au afectat din plin primele probe și de această dată, iar acest lucru l-a făcut pe pilotul român să înceapă mai modest cursa. Ajutat și de experiență, Barbu a reușit să revină spectaculos și să termine pe locul 3 pe Powerstage și pe 4 la general și la clasa RC2.

ADVERTISEMENT

”Am pornit motivat la drum, însă vremea și problemele apărute în prima zi m-au scos puțin din joc. Ziua de sâmbătă a fost una perfectă pentru teste – am reușit să parcurgem kilometri importanți cu mașina de concurs, în setup-uri diferite, cu anvelope variate și, cel mai important, alături de un prieten vechi în postura de copilot – Sergiu Itu”, a declarat Barbu, conform publicației .

Sebastian Barbu, mentor pentru noua generație de piloți

Pe lângă participarea la , Sebastian Barbu și-a asumat și rolul de mentor pentru noua generație de piloți, iar rezultatele au apărut destul de repede. Beneficiind de o îndrumare atentă, tinerii pregătiți de pilotul sibian au început să aibă rezultate notabile.

ADVERTISEMENT

La etapa a V-a de Slalom Paralel de la TCS Park din București, Yanis Gheorghe (Dacia Logan Cup) a câștigat la categoria juniorilor în Cupa Dacia, iar Luca Racoviță (Suzuki Swift Sport Cup) a terminat pe locul 3 în clasamentul general al etapei.

ADVERTISEMENT

”E o satisfacție imensă să îi văd crescând și învățând ce înseamnă motorsportul. Îi împing să muncească, să fie disciplinați, dar și să se bucure de fiecare kilometru parcurs. Asta înseamnă să clădim un viitor sănătos pentru sportul nostru”, a spus Sebastian Barbu.

Ce urmează pentru echipa lui Sebastian Barbu

Pentru tinerii piloți aflați în grija lui Sebastian Barbu urmează alte . Echipajul Andrei Bîrsan – Mihai Sandu (Renault Clio Rally5) va încerca să își consolideze poziția în fruntea Clio Challenge România de la Raliul Iașului, iar apoi caravana se va muta la Mamaia Rally Show.

ADVERTISEMENT

Proiectul început de Sebastian Barbu este posibil și datorită susținerii venite din partea unor parteneri precum Gorgandin, Foerch România, MRF Tyres (prin mrfmotorsport-tyres.ro), Elite Tactical, Hyundai Motorsport Customer Racing, Yiippi Travel Club.