Sport

Sebastian Barbu a făcut show la ”1000 Hugel Rally” din Austria. Mentor pentru noua generație de piloți: ”Vrem să clădim un viitor sănătos pentru sportul nostru!”

Sebastian Barbu, unul dintre cei mai buni piloți români de raliuri, a făcut spectacol la ”1000 Hugel Rally” din Austria. Totodată, el are grijă și de noua generație de piloți.
Traian Terzian
10.09.2025 | 18:20
Sebastian Barbu a facut show la 1000 Hugel Rally din Austria Mentor pentru noua generatie de piloti Vrem sa cladim un viitor sanatos pentru sportul nostru
3 poze
Vezi galeria
Sebastian Barbu, în timpul raliului din Austria. Sursă foto: @hackwolf.at

După o scurtă pauză pe care și-a luat-o în această vară, pilotul sibian Sebastian Barbu a revenit în competiții și a participat la un raliu în Austria. Prezența sa la concurs a fost posibilă și cu ajutorul Yiippi Adventure Club și al dealerului local Luckenbauer.

ADVERTISEMENT

Sebastian Barbu, rezultate excelente la ”1000 Hugel Rally” din Austria

Sebastian Barbu, aflat la cârma unui automobil Hyundai i20N Rally2, a luat startul în ”1000 Hugel Rally” din Austria, o cursă bine cunoscută pentru traseele sale tehnice și vremea schimbătoare care îi pune în mare dificultate pe concurenți.

Condițiile meteorologice au afectat din plin primele probe și de această dată, iar acest lucru l-a făcut pe pilotul român să înceapă mai modest cursa. Ajutat și de experiență, Barbu a reușit să revină spectaculos și să termine pe locul 3 pe Powerstage și pe 4 la general și la clasa RC2.

ADVERTISEMENT

”Am pornit motivat la drum, însă vremea și problemele apărute în prima zi m-au scos puțin din joc. Ziua de sâmbătă a fost una perfectă pentru teste – am reușit să parcurgem kilometri importanți cu mașina de concurs, în setup-uri diferite, cu anvelope variate și, cel mai important, alături de un prieten vechi în postura de copilot – Sergiu Itu”, a declarat Barbu, conform publicației Turnul Sfatului.

Sebastian Barbu, mentor pentru noua generație de piloți

Pe lângă participarea la raliuri, Sebastian Barbu și-a asumat și rolul de mentor pentru noua generație de piloți, iar rezultatele au apărut destul de repede. Beneficiind de o îndrumare atentă, tinerii pregătiți de pilotul sibian au început să aibă rezultate notabile.

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

La etapa a V-a de Slalom Paralel de la TCS Park din București, Yanis Gheorghe (Dacia Logan Cup) a câștigat la categoria juniorilor în Cupa Dacia, iar Luca Racoviță (Suzuki Swift Sport Cup) a terminat pe locul 3 în clasamentul general al etapei.

ADVERTISEMENT
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a...
Digisport.ro
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”

”E o satisfacție imensă să îi văd crescând și învățând ce înseamnă motorsportul. Îi împing să muncească, să fie disciplinați, dar și să se bucure de fiecare kilometru parcurs. Asta înseamnă să clădim un viitor sănătos pentru sportul nostru”, a spus Sebastian Barbu.

Ce urmează pentru echipa lui Sebastian Barbu

Pentru tinerii piloți aflați în grija lui Sebastian Barbu urmează alte provocări mai mult decât interesante. Echipajul Andrei Bîrsan – Mihai Sandu (Renault Clio Rally5) va încerca să își consolideze poziția în fruntea Clio Challenge România de la Raliul Iașului, iar apoi caravana se va muta la Mamaia Rally Show.

ADVERTISEMENT

Proiectul început de Sebastian Barbu este posibil și datorită susținerii venite din partea unor parteneri precum Gorgandin, Foerch România, MRF Tyres (prin mrfmotorsport-tyres.ro), Elite Tactical, Hyundai Motorsport Customer Racing, Yiippi Travel Club.

Marian Iancu i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul l-a numit „escroc...
Fanatik
Marian Iancu i-a răspuns lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul l-a numit „escroc ordinar”
Adrian Mutu a găsit o singură luminiță după 2-2 în Cipru. „Așteptam o...
Fanatik
Adrian Mutu a găsit o singură luminiță după 2-2 în Cipru. „Așteptam o reacție de orgoliu”. Ce spune despre demisia lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a luat foc: ”Opriți-vă! Sunt niște enormități! Dacă vine frizerul în...
Fanatik
Mircea Lucescu a luat foc: ”Opriți-vă! Sunt niște enormități! Dacă vine frizerul în cantonament înseamnă că e haos la echipa națională?”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum...
iamsport.ro
BREAKING | Mircea Lucescu a mers la Răzvan Burleanu ca să demisioneze! Cum a reacționat președintele FRF
Cazul se complică! S-a aflat adevăratul motiv pentru care profesoara din Drobeta Turnu...
viva.ro
Cazul se complică! S-a aflat adevăratul motiv pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin s-a spânzurat împreună cu fiul ei, iar ce iese la iveală a cutremurat pe toată lumea. Gestul făcut de fostul soț a determinat-o să ia decizia dramatică
Alarmă dată în Parlament: marele brand românesc Napolact, gata să fie preluat de...
Jurnalul.ro
Alarmă dată în Parlament: marele brand românesc Napolact, gata să fie preluat de un miliardar maghiar, revizionist, „orbanist”, pro-rus și filo-chinez
Șoferi surprinși pe un drum din Bihor când circulau cu viteză în spatele...
adevarul.ro
Șoferi surprinși pe un drum din Bihor când circulau cu viteză în spatele unui echipaj SMURD aflat în misiune. Avertismentul ISU
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un...
unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile...
Observatornews.ro
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty! Patronul străin care dă cărțile...
as.ro
Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty! Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației...
Libertatea.ro
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Miniștrii care s-au remarcat în ultima săptămână în spațiul online
informat.ro
Miniștrii care s-au remarcat în ultima săptămână în spațiul online
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură...
RTV.NET
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!