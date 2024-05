Sebastian Burduja a urcat pe locul doi în lupta pentru Primăria Bucureştiului. “Dacă eram în locul lui Cîrstoiu, îl băteam pe Nicuşor”

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a vorbit în cadrul emisiunii “Sport şi politică”, la FANATIK, despre ascensiunea sa în lupta pentru București.

Sebastian Burduja a urcat pe locul doi în lupta pentru Primăria Capitalei

, realizat săptămâna trecută de Jarding Global LLC, arată că Sebastian Burduja a urcat pe locul doi în cursa electorală, depășind-o pe candidata PSD, Gabriela Firea.

În cadrul emisiunii moderate de Horia Ivanovici, liberalul a dezvăluit că a intrat destul de târziu în campania eletorală pe care a început-o de pe poziția a patra în sondaje. ”Noi am plecat cu șansa a patra. Am plecat fără timp, ne-am muncit să ne prezentăm, sunt singurul care am un program, un plan pentru București. La mine e o carte. Nu e prima carte, e a treia.

Avem o echipă că Bucureștiul nu poți să îl conduci singur. A avut primarul actual impresia asta și s-a ales praful. A ajuns singur într-un birou înconjurat de munți de hârtii.

Nu ai cum trei milioane de oameni cu probleme foarte grele. S-a mai trezit acum în campanie, mai trage niște dungi, mai pavează niște alei”, a declarat Sebastian Burduja în cadrul emisiunii “Sport şi Politică”, la FANATIK.

”Îl băteam pe Nicușor Dan 100%”

Întrebat de Horia Ivanovici dacă ar fi fost în locul lui Cătălin Cârstoiu avea șanse să câștige Bucureștiul, Sebastian Burduja a răspuns: ”Mai mari, cu siguranță! Eu zic că am și astăzi, dar să ai mai mult timp la dizpoziție și susținere, îl băteam pe Nicușor Dan 100%.”

Sebastian Burduja este încrezător și spune că are șanse destul de mari să câștige alegerile din București și să îl învingă pe Nicușor Dan, care se clasează pe poziția I în sondaje.

”Și dacă mă desemna partidul meu acum trei, șase luni, tot îl băteam. Nu am nicio îndolială pentru că, bine, eu o să îl bat oricum, dar ne-am făcut singuri viața mai grea și i-am dezamăgit pe pe oameni.

Au fost decizii, întoarceri, răzgândeli, sondaje peste sondaje, tot felul de nume, au fost tot felul de ipoteze”, a mai spus Sebastian Burduja.

