Sebastian Burduja, campanie cu versuri pe panouri de carton. „Cu o nouă energie, vin la primărie”

Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru Primăria Generală, le-a transmis, marți, bucureștenilor că are un „plan, echipă, rezultate și energie” pentru a schimba Capitala.

Sebastian Burduja: „Cu o nouă energie, vin la primărie”

Sebastian Burduja, candidatul liberalilor la Primăria Generală, a postat un mesaj, marți, pentru bucureșteni, spunându-le că „au cu cine” aduce schimbarea la alegerile locale din 9 iunie.

Sebastian Burduja a postat două fotografii în care apare ținând deasupra capului două panouri de carton. Pe unul e scris: „Cu o nouă ENERGIE, vin la PRIMĂRIE”. Pe celălalt se poate citi: „Sunt omul cu Planul, Sunt omul cu ECHIPA, Sunt omul cu REZULTATELE”.

„Schimbarea vine în cabina de vot”

Candidatul PNL a explicat că a venit cu un mesaj, de fapt două, pentru locuitorii din București, spunându-le că schimbarea vine prin ei, „în cabina de vot”.

„O nouă zi, un nou mesaj pentru bucureșteni. Sau două. Am Plan, am Echipă, am Rezultate și Energie să Schimb Bucureștiul. Bucureșteni, schimbarea vine prin fiecare dintre voi, în cabina de vot!”, se arată în postarea lui Sebastian Burduja pe contul său Facebook.

Contracandidatul lui lui și Gabrielei Firea, a mai spus că sondajele de opinie sunt „păcăleli” ale celor care nu doresc o schimbare în Capitală și că el este „omul cel mai potrivit” pentru această schimbare.

„Sondajele sunt doar păcălelile celor care ar vrea să rămână sau să revină la butoane. Aveți încredere doar în voi. De data asta aveți cu cine: nu răul cel mai mic, ci omul cel mai potrivit”, a scris Sebastian Burduja.