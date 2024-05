Sebastian Burduja cere proiecte de mare anvergură. Tunelul de sub Canalul Mânecii, dat ca exemplu pentru București

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, luni, că Bucureștiului dar și întregii țări le lipsesc dorința de „a-și asuma proiecte de anvergură”. El a dat exemplu tunelul de sub Canalul Mânecii, construit acum 30 de ani, care leagă Fanța de Marea Britanie, pe care unii îl credeau imposibil de realizat.

Sebastian Burduja: „Dream big or don’t dream at all”

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, luni, că Bucureștiului și României le lipsesc dorința de a-și asuma și face proiecte de mare anvergură, chiar dacă par uneori imposibil de realizat.

Burduja a dat ca exemplu tunelul de sub Canalul Mânecii, care a împlinit 30 de ani de la inaugurare și care, la acea vreme, părea și el nerealizabil, la cât de îndrăzneață era ideea.

„Exact acum 30 de ani se inaugura tunelul de sub Canalul Mânecii, considerat la acea vreme lucrarea inginerească a secolului XX. O minune care a lăsat pe mulți fără suflare și care părea imposibil de realizat. ‘Dream big or don’t dream at all’. Acest lucru cred că a lipsit de multe ori atât României, cât și Bucureștiului. Dorința de asumare a unor proiecte de anvergură”, a scris Sebastian Burduja pe pagina sa Facebook.

Franța și Marea Britanie, conectate pe sub fundul mării

La 6 mai 1994, regina și președintele francez Francois Mitterrand au inaugurat tunelul sub Canalul Mânecii, care permite legătura feroviară dintre și Marea Britanie.

Acesta a fost punctul culminant al unui proiect ingineresc extraordinar, deoarece joncțiunea a avut loc la 40 de metri sub fundul Canalului Mânecii și a necesitat o precizie extremă pentru alinierea celor două tuneluri.

Suveranul britanic și șeful statului francez au participat la o ceremonie la Calais înainte de a se urca într-un tren special pentru o vizită simbolică prin tunel. Aceasta a fost prima dată când un tren de pasageri a traversat oficial tunelul sub Canalul Mânecii. Inaugurarea a marcat finalizarea celui mai mare proiect de construcție din secolul XX.

„Băltim între discuții despre pansaluțe și borduri”

Candidatul liberalilor a spus că trebuie schimbată mentalitatea în vederea unor proiecte pe termen mediu și lung pentru ca orașele și societatea să evolueze, și depășite fazele plantatului de flori și schimbatului de borduri.

„Când s-a început ceva, a fost lăsat de izbeliște. Când s-a propus cu adevărat ceva ‘măreț’, a părut mai mult preluat din cărți, decât exprimarea unei viziuni coerente despre cum trebuie realizat acel lucru. Cu o astfel de mentalitate, nicio țară și, cu atât mai mult, nici un oraș mare nu poate de fapt evolua.

Fără o viziune care să însemne asumarea unor inițiative îndrăznețe, pe termen mediu și lung, vom continua să băltim între discuții despre cine plantează cele mai multe panseluțe sau cine câștigă concursul anual de schimbat borduri”, a scris Burduja.

Sebastian Burduja a postat și o poză în care apare în Pasajul Victoriei, despre care spune că „cade pe noi, după ce primarii generali au făcut fix NIMIC”.