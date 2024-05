Sebastian Burduja, despre acuzația că e fiu de securist: ”O mizerie!”

Sebastian Burduja susține că tatăl său are documente care atestă că nu a avut niciun angajament cu Securitatea și că i-a povestit că în toate deplasările externe era însoțit de un securist.

Sebastian Burduja, despre acuzația că e fiu de securist

, actual ministru al Energiei, a fost deseori acuzat că este „fiu de securist” și că ar fi fost avantajat din toate punctele de vedere înainte de ’89.

„Tatăl meu n-a avut niciun angajament cu Securitatea. Are o hârtie de la Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității…. Eu vă spun ce mi-a spus el, ce hârtii are.

Sigur, a lucrat în comerț exterior, dar îmi povestește că în misiunile pe care le-a avut în extern pentru promovarea produselor românești avea tot timpul securistul lângă el…

Care mergea cu el înainte de ’89… În ’85, decembrie, ne-am mutat la Piatra Neamț și-a lucrat la Banca de Investiții….”, a declarat Sebastian Burduja la .

Candidatul PNL la Primăria Capitalei recunoaște că nu este un om bogat și spune că sigur va lua un împrumut de la bancă pentru a-și finanța campania electorală.

Suma de care ar avea nevoie este de circa 130.000 de euro, bani pe care îi poate recupera de la Autoritatea Electorală, după câteva luni de la data alegerilor. Liberalul nu se consideră un om bogat, dar spune că este susținut de PNL, atât politic, cât și financiar.

Întrebat dacă ar putea fi un candidat mai bun la președinție decât la primăria Capitalei, Sebastian Burduja a declarat că: ,,Nu spuneți asta, nu vânez funcții.… Niciodată nu mi-am dorit o chestiune, Dumnezeu mi-a dăruit anumite responsabilități, sper că mi le-am îndeplinit.”

Șeful PNL București a mai declarat că . „Ciucă este un om extrem de corect. Eu am lucrat cu dânsul în Guvern. Nu mi-a cerut niciodată niciun un lucru nelalocul lui sau să pună problema într-un anumit fel. E un om vertical, un om care își iubește țara. Cred că nimeni nu-l bănuiește de altceva.

Eu l-am văzut ca premier. … Eu cred că este un bun manager, pentru că în Guvern îmi seta tot timpul termene și te suna. …

În plan geopolitic are strategie, cred că are și are experiența de premier și are și experiențe în zone de securitate națională. Trebuie să ai sigur un echilibru care să țină toate instituțiile statului într-o armonie, într-o stare de funcționare și dânsul are acest echilibru”, a mai precizat Sebastian Burduja.