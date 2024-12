Sebastian Burduja, despre preluarea E.ON de către compania maghiară MVM: ”Tranzacția nu este finalizată. Instituțiile își vor face datoria”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a vorbit miercuri despre și a dat asigurări că instituția pe care o conduce va furniza toate datele legate de compania maghiară despre care presa a scris în nenumărate rânduri că are legături cu rușii de la Gazprom.

”Tranzacția nu este finalizată. Instituțiile își vor face datoria”

Oficialul a subliniat că Ministerul Energiei își va face datoria și va aduce toate argumentele în fața Comisiei care va aproba sau nu această tranzacție.

ADVERTISEMENT

„Eu consider că statul român are instituții, are o comisie de examinare a investițiilor străine directe. În această comisie sunt membri din partea instituțiilor din zona de securitate națională, apărare și ordine publică, este membru Ministerul Energiei printr-un secretar de stat.

Vom aduce toate aceste argumente în fața Comisiei. Comisia poate să aprobe tranzacția sau poate să nu o aprobe”, a declarat Sebastian Burduja, pentru

ADVERTISEMENT

a ținut să precizeze faptul că ”până la aprobarea tranzacției de statul român, tranzacția nu este finalizată”.

„În ceea ce ne privește, de la Ministerul Energiei, vom furniza toate aceste date Comisiei de examinare a investițiilor străine directe, ea este coordonată de Consiliul Concurenței și am încrederea că își va face datoria. Clienții E-ON rămân clienții E-ON Furnizare și nimic nu se schimbă”, a menționat Burduja.

ADVERTISEMENT

”Aceste argumente vor fi atent cântărite”

De asemenea, oficialul a afirmat că în procesul de preluare a pachetul majoritar al E.ON România ”vor conta toate informațiile” legate de compania MVM.

”Am încredere că aceste argumente vor fi atent cântărite, împreună cu toate datele legate de compania MVM, inclusiv sursa fondurilor pentru această tranzacție, planurile pe care dânșii le au pe piața românească (achiziția de gaz și de energie electrică)”, a transmis ministrul.

ADVERTISEMENT

MVM este o companie strategică din Ungaria, controlată de guvernul Orban, care se pare că este unic acționar. Temerile cu privire la riscurile legate de intenția MVM de a prelua E-ON sunt legate strict de contractele pe care compania maghiară le are cu Gazprom.

În ultimii ani, presa internațională a scris că ungurii de la MVM au o ”expunere mare la importurile de gaze rusești” tocmai prin cadrul contractelor pe care le au cu Gazprom.