Sebastian Burduja dezvăluie ce i-a spus bunicul său, de pe patul de moarte, când a auzit că nu se poate întoarce în ţară, de la studii din SUA

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit la TATULICI LA FANATIK despre necesitatea reformei funcțiilor publice pentru a asigura revenirea meritocrației în aparatul de stat, dând exemplu vorbele pe care i le-a lăsat bunicul său pe patul de moarte.

Sebastian Burduja: „S-a demonstat că se poate”

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a fost invitatul lui Mihai Tatulici la TATULICI LA FANAT1K , unde s-a vorbit despre reformele care sunt obligatorii pentru o Românie competitivă, de la reforma partidelor, la reforma administrației locale sau reformele din ministere.

ADVERTISEMENT

„Totuși, cred că un câștig al acestor ani este că, punctual, s-a demonstrat că se poate. Dacă s-a putut în câteva orașe, că e Cluj, Oradea, poate Constanța (…) Cred că am demonstrat și la Ministerul Energiei că se poate, într-un mandat de un an și cîteva luni am reușit să rezolvăm lucruri pe care țara asta nu le rezolvase de niște zeci de ani. N-am terminat totul, multe o să le vedeți ca surprize în următoarele săptămâni, că lucrăm din greu”, a spus Sebastian Burduja.

„Dacă un om nu performează poți să-l dai afară și să meargă în privat”

Sebastian Burduja a fost solicitat că comenteze ceea ce Mihai Tatulici a numit „modelul cultural românesc” în această , care, a spus realizatorul, „ne produce cam doi ani de nemuncă”. În această perioadă, a afirmat Tatulici, programul din instituțiile publice și de stat este că „la ora 12 abia se termină cafelele de dezbatere publică”.

ADVERTISEMENT

Ministrul Energiei a subliniat că funcția publică trebuie reformată si trebuie readusă meritocrația în aparatul de stat.„Până nu reformăm funcția publică, funcționarul public, și să ne asigurăm totuși că există meritocrație, că dacă un om nu performează poți să-l dai afară și să meargă în privat, că e criză în privat și lăsați-ne pe noi la stat mai puțini, poate o treime, cu salarii mai bune ca să livrăm, va fi foarte greu”, a spus Sebastian Burduja.

„Voi fi chemat și eu în instanță”

Ministrul Energiei a precizat că, în cadrul ministerului pe care-l conduce, i-a schimbat pe majoritatea directorilor de direcții. Motivul, spune el, este că nu au performat iar această măsură a luat-o, tot potrivit lui, cu multe greutăți, fiind vorba de oameni veniți pe post prin concurs, care pot și vor apela la justiție împotriva deciziei lui.

ADVERTISEMENT

„Eu am reușit în acest puțin timp, nu vreau să sune că mă laud, doar vă spun o realitate. Trei sferturi din conducătorii de direcții din Ministerul Energiei i-am schimbat. Nu pentru că nu mi-a plăcut de dânșii ci pentru că nu au performat. Și i-am schimbat cu mare greutăți pentru cei mai mulți erau pe concurs, deci nu aveai ce să le faci decât cu rugăminți detașări, reorganizare, foarte complicat, o să ne vină procese, voi fi chemat și eu în instanță”, a spus Sebastian Burduja.

„În viață să nu faci ce poți ci să faci ce trebuie”

În fața unor decizii grele, a mai declarat , cel care dorește reforme și eficientizare trebuie să facă nu ce poate, ci ceea ce trebuie, dând ca exemplu vorbele pe care i le-a spus bunicul său, aflat pe patul de moarte.

ADVERTISEMENT

„Cred că se aplică ceea ce mi-a zis mie bunicul meu, care era preot și care, pe patul de moarte, încurajându-mă să revin acasă și eu spunând că nu pot să fac asta din Statele Unite, mi-a spus că în viață să nu faci ce poți ci să faci ce trebuie, trebuie să faci ce trebuie”, a mai spus invitatul lui Mihai Tatulici.

Sebastian Burduja dezvăluie ce i-a spus bunicul său, de pe patul de moarte, când a auzit că nu se poate întoarce în ţară, de la studii din SUA