Sebastian Burduja dezvăluie cum putem plăti mai puţin la energie. „Acest exercițiu online, de numai zece minute, poate însemna economii mari în fiecare an”

Sebastian Burduja a condus Ministerul Energiei timp de doi ani, până în iunie 2025. În contextul ridicării plafonării preţurilor la energie, FANATIK l-a întrebat cum ar trebui să reacţioneze românii în faţa scumpirilor şi ce sfaturi le-ar da consumatorilor casnici pentru a beneficia de facturi mai mici.

ADVERTISEMENT

„Un exercițiu online, de numai 10 minute, poate însemna economii mari la facturi”

În interviul acordat FANATIK, fostul ministru al energiei Sebastian Burduja, în prezent deputat PNL, a oferit mai multe sfaturi utile, care ne-ar putea scădea facturile lunare chiar cu cteva zeci de lei. Totodată, el a explicat că românii plătesc preţuri mai mari la energie decât alţi consumatori din vestul Europei, din cauza Austriei, care nu doreşte să se interconecteze cu ţările din est, şi a dezvăluit în ce condiţii va scădea preţul la gaze.

Ce trebuie să știm când ne alegem un furnizor pe piața liberă? La ce să fim atenți?

– În primul rând, cel mai important lucru pe care poate să-l facă orice român este să analizeze ofertele diferiților furnizori și să o aleagă pe cea mai bună. Acest exercițiu online, de numai 10 minute, poate însemna economii mari în fiecare an, pentru că ofertele sunt destul de divergente din perspectiva prețului. Acesta este și parametrul la care m-aș uita cu precădere, prețul per kWh. Acum după 1 iulie, preţul reprezintă un parametri aplicabil indiferent de consum.

ADVERTISEMENT

Mai sunt și alte tipuri de oferte, ceva mai sofisticate, de exemplu oferte care țin cont de momentul din zi în care consumăm energie electrică. Asta, desigur, dacă avem un contor inteligent care transmite practic distribuitorului și furnizorului . Dacă o consumăm la orele prânzului, când ea e abundentă, ea este mult mai ieftină decât dacă o consumăm seara când România și alte state din regiune au un deficit de energie. Și acesta ar fi un lucru de analizat, dacă acel consumator, acea gospodărie, are un contor inteligent.

Plafonarea nu mai putea continua, s-au acumulat datorii de un miliard de euro la furnizori

Cum am ajuns aici? Era inevitabilă această ridicare a plafonării? Ar mai fi putut fi prelungită plafonarea 7-8 luni?

ADVERTISEMENT

– Ar fi fost din ce în ce mai periculoasă prelungirea, pentru că schema de compensare plafonare-funcționează prin intermediul acestor furnizori. Ei compensează diferenţa dintre preţul plafonat şi preţul din piaţă şi au acumulat de-a lungul timpului datorii de nişte miliarde de lei. Se vorbea de un miliard de euro în momentul în care eu am plecat de la minister. Deși, iar Ministerul Finanțelor poate să confirme aceste date, din schema de compensare plafonare, prin impozitul pe veniturile adiționale ale companiilor din energie, s-au strâns mai mulți bani la buget decât s-au cheltuit pe această schemă de compensare plafonare.

ADVERTISEMENT

Aşadar, bugetul de stat a beneficiat de pe urma acestei scheme. Nu e ca și cum acei bani nu au intrat în buget, au fost probabil folosiți și cu alte întrebuințări și atunci s-au acumulat aceste datorii către furnizori. Un furnizor, dacă intră în incapacitate de plată, nu poate să-și pătească licența, moment în care, practic, nu mai poate fi furnizor. Toți clienții lui merg către furnizorul de ultimă instanță. Şi gândiţi-vă ce ar însemna ca un furnizor cu un milion de clienți în incapacitate de plată și acel milion de clienți, peste noapte, practic, se duce la un alt furnizor care nu a cumpărat energia electrică necesară, aşadar o va lua foarte scump… Asta dacă va avea banii să ia, fiindcă toți furnizorii erau cu probleme financiare din cauza acestor datorii acumulate. Din perspectiva asta era complicat de continuat schema de compensare plafonare.

ADVERTISEMENT

La un consumator vulnerabil, care beneficiază de ajutorul de 50 de lei, creşterea va fi modică

Dacă ați fi astăzi în postura unui pensionar cu o pensie de 2.500 lei pe lună, mă rog și cu o factură la energie de 300-400 lei, ce ați face? Ce ați reduce? Ce ați schimba?

– Noi am avut trei plafoane pe schema asta de compensare, plafonare, care au rămas neschimbate timp de mai mult de trei ani de zile. Deci dacă eu aș fi un consumator cu peste 300 de kWh pe lună, primul lucru pe care l-aș face m-aș uita la ofertele de pe piață și aș găsi cu siguranță cel puțin o ofertă care va însemna undeva la un leu pe kWh, deci mie îmi va scădea factura cam cu 30%, după 1 iulie.

Asta ar trebui să fie o veste bună pentru cei care au un consum mare, dacă fac efortul să aleagă oferta cea mai ieftină. Noi am gândit schema de ajutor pentru vulnerabili pe salariul minim valabil în plată. Ulterior, după ce am plecat de la minister, pragul a fost coborât, deci nu știu dacă exemplu dumneavoastră se încadrează la consumator vulnerabil, că atunci ar beneficia de acei 50 de lei pe lună, și cred că per total creșterea ar fi modică.

Austria nu doreşte să se interconecteze cu ţările din estul Europei

România e o țară cu resurse. De ce nu simțim asta în facturi? Avem resurse mai mari ca de altora, dar totuși facturile sunt mai mari. Când vor avea românii o energie cu adevărat ieftină?

– Din păcate s-a creat un mit fals că România e un mare producător de energie. Din păcate, România, între 2009 şi 2022 a închis peste 7.000 MW termocentrale, pe cărbune în principal, dar şi pe gaz. Ceea ce înseamnă că acum, la vârfurile noastre de consum – ele se întâmplă în general seara – noi suntem dependenţi de importuri. Aşadar, ceea ce producem nu acoperă consumul naţional. Importurile acestea sunt în general foarte scumpe, pentru că așa cum noi importăm seara când nu avem energie solară, poate nici energie eoliană, la fel fac bulgarii și grecii și alte state de pe flancul acesta estic.

În regiunea aceasta estică a Europei s-au întâmplat două fenomene. Primul: a început războiul din Ucraina. Înainte de război Ucraina era un mare exportator de energie ieftină, energie nucleară, și spun ieftină pentru că era produsă în centrale nuclearo-electrice deja amortizate, deci îi costa foarte puțin să producă un megawatt-oră. Acum a devenit un importator de energie. Aşadar nu doar că nu ne mai dă nouă energie ieftină, dar crește cererea pe acest flanc estic. Şi, crescând cererea în contextul unei oferte limitate, sigur, prețul crește. Al doilea fenomen foarte important e legat de lipsa acestor interconexiuni în mijlocul Europei.

Eu am fost primul ministru care a ridicat chestiunea la Bruxelles, făcând o alianță cu grecii și cu bulgarii și spunând foarte clar că într-o piață unică a energiei în Europa este inadmisibil ca statele membre să nu fie interconectate. Am dat exemplu între Austria și Slovacia, ţări între care nu există niciun fel de intreconexiune. Reţeaua nu trece frontiera. La fel între Austria şi Ungaria, cu staţii existente de ambele părţi ale frontierei şi care ar susţine foarte uşor o dublare a capacităţii de interconectare, nu o face. În principal din cauza Austriei. De ce procedează Austria așa? Pentru că, de cele mai multe ori, energia este produsă mai ieftin în vestul Europei, Spania, Portugalia, Franța, iar dacă Austria s-ar interconecta mai bine către Est, atunci ei ar avea un preț mai mare decât îl au astăzi și noi am avea un preț mai mic. E principiul vaselor comunicante și atunci preferă să nu se interconecteze.

România şi-a închis multe capacităţi de producţie ca urmare a politicilor de terapie şoc, de tip Green Deal

Această combinație de factori, deficitul de energie ca urmare lipsii interconectărilor, supra-cererea – războiul din Ucraina, cererea din Ucraina, din Republica Moldova – plus faptul că România și-a închis , multe capacități de producție în bandă au dus la o situație în care, din păcate, și pentru noi această energie a devenit scumpă. Și aici, eu am mai spus, singurul remediu sunt investițiile. Deci grupuri noi care să producă energie în România. Și vă pot da o cifră care pentru mine reprezintă cea mai importantă realizare a mandatului meu, probabil. Anul trecut am pus în funcțiune 1.251 MW noi în sistem. Cât în opt ani dinainte au pus într-un singur an. Anul ăsta, sper, vor fi puşi încă 2.500 MW și tot așa. Adică cifre din ce în ce mai bune, pentru că noi am reușit să atragem 14 miliarde de euro în acești doi ani în care am fost ministru. Toate sunt proiecte pentru grupuri noi, baterii de stocare, rețele modernizate, practic o modernizare a sistemului energetic.

Ce s-ar fi putut face mai bine în ultimii cinci ani pentru ca românii să nu mai fie speriați de facturi aşa cum sunt acum?

– În primul rând o comunicare mult mai bună a situației reale pe care România o are. Noi în sistem energetic am fost constant sub atac hibrid, campanii de dezinformare. Vă dau un exemplu de dezinformare: „România plăteşte cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană”. Nimic mai fals. În tot mandatul meu am plătit a cincea cea mai ieftină energie electrică și al patrulea cel mai ieftin gaz. Sunt date Eurostat, nimic de contestat. Dar s-a pompat în această idee. Alt exemplu, că energia electrică ar trebui să fie gratis. A fost o altă afirmație a unui fost candidat la prezidențiale. Nu are cum să fie gratis, pentru că ea costă. Producţia costă, transportul şi distribuţia costă. Cred că am fi fost mai bine astăzi dacă programele astea ar fi fost lansate cu câțiva ani înainte, pentru că deja puteam să le avem deja, să beneficiem de ele.

România are mari şanse să treacă iarna viitoare cu preţ plafonat la gaze

Mai poate statul interveni pentru a proteja consumatorul vulnerabil?

– Răspunsul corect e să ne uităm cum funcționează lucrurile în alte țări normale, să le spunem. Peste tot se aplică acest principiu: consumatorul vulnerabil este protejat printr-o schemă specială. Din păcate, România, neputând creiona un mecanism ceva mai complicat, mai sofisticat, a ales să protejeze totul. Spre exemplu, Ion Ţiriac dacă avea un apartament gol în Primăverii și un consum mic, beneficia de 0,68 lei pe kWh, la fel ca un consumator vulnerabil. Să revenim la un sistem în care toată lumea primește ceva sau beneficiază de o subvenție, mi-e greu să cred.

Va fi iarna 2025/2026, mai grea decât cea precedentă pentru buzunarele românilor. Se va putea ţine plafonat preţul gazelor, în condiţiile în care riscăm ca UE să deschidă procedură de infrigement împotriva noastră?

– Ne-am gândit ca schema asta să țină până la 1 aprilie anul viitor, ca să acopere întreg anul gazier. Pentru că dacă am fi scos plafonarea la gaze acum la 1 iulie, din cauză că am ieşit dintr-o iarnă mult mai grea decât ultimele ierni, cu depozitele mai goale, povara preţurilor mai mari derivate de aici ar fi căzut asupra consumatorului final, în lunile de iarnă. Aşadar am zis să trecem iarna următoare cu prețuri controlate. Până în primăvara viitoare, pe de o parte tragem speranţa că lucrurile se vor stabiliza. Dacă se încheie conflictul din Ucraina preţul la gaz va scădea semnificativ. Dar chiar și dacă nu se întâmplă asta, România accesează în fiecare an tot mai mult gaz, iar din 2027 o să avem dublul producţiei, prin gazul din Neptun Deep şi cu siguranţă asta se va manifesta şi prin preţuri mai mici. Eu cred că România are argumente suficiente să treacă iarna care vine cu preţ reglementat. Asta am susţinut şi la Bruxelles. Având în vedere stadiul procedurii de infringement în care suntem, nu mă aștept să se ia o decizie la Curtea Europeană de Justiție înainte ca România să renunțe la această reglementare, deci înainte de primăvară anului viitor.