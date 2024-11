Sebastian Burduja, provocat în direct pe tema situaţiei din PNL: „Nu iei partidul la ceartă că-şi bate joc de munca ta?”

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, invitatul lui Mihai Tatulici la TATULICI LA FANAT1K, a vorbit despre candidatura sa la Primăria Capitalei, spunând că a fost numită ca una „de sacrificiu”, dar că conștiința i-a dictat să accepte să intre în competiția electorală.

Sebastian Burduja: „Așa s-a spus, că a fost o candidatură de sacrificiu”

Sebastian Burduja a fost invitatul lui Mihai Tatulici la emisiunea TATULICI LA FANATIK, unde a vorbit despre candidatura sa la Primăria Capitalei, la alegerile locale din vară. Burduja a spus despre aceste alegeri că a fost un scrutin dificil, în contextul în care s-a spus că a fost un candidat „iepure”, împins de în această competiție pe care a pierdut-o în fața actualului primar general, , care a reușit un scor de 47, 94%.

Invitatul lui Mihai Tatulici a precizat că putea să refuze să intre în lupta electorală, deși s-a spus că candidatura lui a fost una de sacrificiu, dar a acceptat competiția pentru Primăria Generală pentru că pentru el a fost vorba de o „chestiune de conștiință”.

„Așa s-a spus că a fost o candidatură de sacrificiu. Sigur că poți să refuzi, dar pentru mine a fost o chestiune de conștiință. Chiar dacă am fost conștient că în 45 de zile de când am acceptat până la alegeri, nu se puteau întâmpla miracole. Dar eu m-am uitat bine la candidați, la opțiunile existente și am spus eu cred că pot să fac mai bine pentru orașul meu unde m-am născut, unde am fost la Școala Genrală 11, în care am fost la liceu. Deci am intrat cu tot sufletul (în campanie) și cu un suflet curat”, a declarat Sebastian Burduja.

„Ne-am făcut și o evaluare proprie, am făcut și erori”

La finalul alegerilor, Burduja a spus că a avut conștiința împăcată, pentru că a făcut, împreună cu colegii de echipă, tot ce a depins pentru a câștiga Primăria Generală a Municipiului București

Sebastian Burduja a spus și că alegătorii din București au fost dezamăgiți și dezorientați după ce coaliția PSD-PNL a propus un candidat comun, doctorul , ca ulterior să renunțe la el și să meargă cu candidaturi separate: Gabriela Firea din partea social-democraților și Sebastian Burduja, din partea liberalilor.

„Ne-am făcut și o evaluare proprie, am făcut și erori. Totuși, candidat doar din partea Partidului Național Liberal, ca număr de voturi, am luat cele mai multe voturi de la orice primărie din țară, mai mult decât în Cluj, Oradea, Constanța, unde vreți dumneavostră. Sigur că Bucureștiul este un oraș mare, dar pentru 45 de zile de efort și totuși cu toate ezitările dinainte pentru că bucureștii au fost dezamăgiți, se vorbea de o candidatură comună, a fost domnul doctor Cârstoiu, n-a mai fost”, a explicat Sebastian Burduja.

„Țin la PNL, nu la un om sau altul din partid”

În aceste condiții, ministrul Energiei a mai spus că nu a dorit să-i reproșeze partidului în public ce alții au spus direct, cum a spus de altfel și Mihai Tatulici. „De obicei, un manager care risipește resursa umană e un manager prost. Eu n-am nici o inibiție să spun că managementul PNL a fost în situația aia prost. Dumneavoastră nu resimțiți acest lucru, nu întoarceți un feedback către partid: băi, partidule, vedeți că vă bateți joc de energia mea, de munca mea, a echipelor, ne facem și de cacao la oameni, ne băgăm în lupte de care știm din capul locului că sunt pierdute?”, a declarat realizatorul

„Eu vorbesc foarte direct și am spus tot ce am avut de spus dar în partid, în public nu voi spune lucrurile acestea pentru că țin la Partidul Național Liberal, nu la un om sau altul din partid”, a răspuns Sebastian Burduja.

O parabolă din istorie

În legătură cu reformarea partidului pentru structuri mai eficiente, Sebastian Burduja a dat un exemplu din istoria PNL, avându-i ca protagoniști pe I.G. Duca și pe Ionel Brătianu.

„Îmi amintesc un moment istoric, când I.G. Duca a dorit să intre în Partidul Național Liberal a avut o discuție cu Ionel Brătianu și se aștepta ca Brătianu să-i spună da, vino. Și Ionel Brătianu a zis: gândește-te bine, că politica este un lung șir de nedreptăți și de jertfe. Deci nu întotdeauna este după muncă, merit sau bune intenții, se întâmplă lucruri care nu sunt în totdeauna plăcute dar, încă o data, conștiința mea e împăcată”, a mai spus Sebastian Burduja.

Sebastian Burduja, provocat în direct pe tema situaţiei din PNL: „Nu iei partidul la ceartă că-şi bate joc de munca ta?”