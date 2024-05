Sebastian Burduja: “Traficul de droguri s-a triplat în Bucureşti!”. Semnal de alarmă tras de candidatul PNL la Primăria Capitalei

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat în emisiunea lui Horia Ivanovici că problema cea mai mare a Bucureștiului o reprezintă traficul sufocant și consumul de droguri. Burduja a spus că primarul general, Nicușor Dan, nu a rezolvat această problemă și nu a atacat-o eficient.

„În ultimii zece ani traficul de droguri în București s-a triplat”

„În ultimii zece ani de zile traficul de droguri în București s-a triplat”, a spus Burduja, arătând că primarul general, Nicușor Dan, a tăiat din cheltuielile privind poliția comunitară. „Nu-i normal, să ai un copil în școala generală ai mei sunt mici (…) dar îmi pun și eu problema, ca orice părinte, când vor ajunge în școală, în liceu, cum fac să nu devină victime ale fenomenului, cum îi protejezi”, a spus el.

ar fi reforma și considarea Poliției Locale, cu angajări competente și verificate. „Poliția Locală a Municipiului București trebuie reformată, să stea în jurul școlilor, în jurul parcurilor, în jurul zonelor de risc. Zonele de risc se știu în oraș, că asta mi-e ciudă”, a mai declarat Burduja la “Sport şi Politică”, emisiune marca FANATIK.

Întrebat care sunt zonele de risc, Sebastian Burduja a răspuns: „Păi, toată lumea știe, este Centrul Vechi, zona clădirilor abandonate, care sunt focare de trafic și consum de droguri. Este zona din Sectorul 5, Aleea Livezilor, am fost ieri acolo, nimeni nu a avut curaj să intre (…) am vrut să văd în ce condiții trăiesc oamenii ăia, am văzut seringi pe jos, oameni drogați, oameni care stau într-o mizerie cumplită (…) nu poți să-ți imaginezi că așa ceva există în București, că există în România”.

„Te șochezi, te taie pe suflet”

„Oamenii de acolo”, a mai spus Burduja, „stăteau și se drogau în locuințele lor, am urcat până sus într-un bloc, nu există uși la bloc, sunt șobolani, e groaznic”.

„Te șochezi, te taie pe suflet”, a mai afirmat el, precizând că este „mult mai rău” decât în filme cea ce a văzut. „Nu ai cum să le ceri acestor oameni să fie cetățeni model când tu permiți asemenea condiții de locuire, n-ai cum”, este concluzia la care a ajuns Sebastian Burduja.

Candidatul PNL a precizat că a discutat cu oamenii de acolo iar unii spun că le e frică să mai locuiască alături de consumatorii de droguri, dar nu au unde se se ducă, nu au bani sau au pensii mici, și există pericolul să le ocupe alții apartamentele.

„Sunt undeva la o mie de oameni, sunt șapte-zece blocuri, nu pot să spun că toți se drogheză dar erau trei doamne mai în vârstă și-mi spuneau: domnule Burduja nouă ne e frică să mai stăm aici, noi, dacă am avea bani, ne-am muta, dar avem o pensie de 1.800-1.900 de lei. Noi dacă plecăm din casă o lună de zile ne ocupă alții casa și nu mai intrăm aici”, a mai afirmat politicianul în emisiunea lui Horia Ivanovici.

„Eu dau vina pe traficanți, și pe ăștia i-aș călca în picioare”

Sebastian Burduja a mai declarat că nu ar avea nici o milă pentru traficanții de droguri, pe care „i-ar călca în picioare” cu poliția și trupele speciale.

„Se plângeau că sunt drogați care fac gălăgie seara și așa mai departe. Eu nu dau vina pe cei care cad victime drogurilor pentru că într-adevăr ei sunt victime – cred că avem cu toții, puțini recunosc asta, un prieten sau un cunoscut care s-a drogat sau se droghează – eu dau vina pe traficanți, și pe ăștia i-aș călca în picioare, își bat joc de generații de tineri din țara asta, i-aș călca în picioare cu poliția așa cum am văzut în America, cu mascați, cu trupe speciale”, a mai declarat Burduja la “Sport şi politică”, emisiune marca FANATIK.

Întrebat dacă , Burduja a spus: „El n-a călcat o dată în Poliția Locală în ultimii patru ani, e în subordinea lui directă, nu s-a dus într-un sediu al Poliției Locale, să-i vadă ce fac, să-i trimită în teren. De asta zic, nu-i nimic personal, dar de ce să faci asta? Ai în mână viitorul orașului”.

„Strada Heroinei” din Sectorul 2

Sebastian Burduja a vorbit și despre sistemele de monitorizare video, cu ajutorul cărora poliția poate să-i identifice pe traficanții de droguri, în timp ce victimelor acestora le-a asigura centre speciale de tratament.

„Monitorizare video, știi că ai o zonă de risc, cum este în Sectorul 2, strada Viitorului, i se spune strada heroinei, crezi că nu știe poliția? O știu. Supraveghează video, vezi ce se întâmplă acolo, du-te peste ei, calcă-i în picioare. Iar victimelor le-aș asigura niște centre de tratament. În București sunt, cred, două, dintre care unul e Spitalul 9, cu psihiatrie, nu așa trebuie”, a spus candidatul PNL la Primăria Sectorului 2.

Horia Ivanovici a întrebat: „Așa arată în anul 2024 un sector din Bucureștiul lui Nicușor Dan? Asta a păstorit patru ani Nicușor Dan fără să dea o raită măcar să vadă?”. „Nu, nu, că nu a trecut nimeni, până nu vezi chestiile astea să le simți pe pielea ta nu poți să le rezolvi, n-ai cum, să stai în birou și să abordezi problemele oamenilor”, a fost răspunsul lui Burduja.

Big Brother în școli

Întrebat dacă în scoli este de acord cu supravegherea tip Big Brother, candidatul liberalilor a spus că este necesar un sistem de montirizare în zonele de intrări și ieșiri. Burduja a subliniat că nu are nici o problemă cu un sistem Big Brother, câtă vreme prin aceasta se urmărește siguranța copiilor.

„Eu nu am o problemă cu monitorizarea copilului meu, pentru că genul ăsta de sisteme nu-ți identifică un om cu nume și prenume și-l urmăresc peste tot, nu, identifică o problemă, dacă apar traficanți, dacă există trafic, dacă există o ilegalitate, n-am o problemă cu asta”, a mai spus acesta.

Nicușor Dan, „un om mincinos”

În concluzie, Sebastian Burduja se declară dezamăgit de activitatea lui Nicuşor Dan în funcţia de primar general.

„Pentru că el crede că ne păcălește, asta mă dezamăgește la omul ăsta, el a venit ca o speranță totuși, ca un om nou, un politician altfel. Poate nici nu-i politician și de fapt se dovedește a fi, din păcate, un om mincinos. Nu poți să încerci să-i păcălești pe bucureșteni. Din păcate nu toți bucureștenii ajung în Sectorul 5, pe Aleea Livezilor, dar poate află oamenii că lucrurile astea se întâmplă în orașul nostru”, a mai afirmat Sebastian Burduja, la “Sport şi Politică”.

