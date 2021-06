Sebastian Chitoșcă a fost eliminat de la Survivor România 2021

Concurentul de la Kanal D a părăsit reality show-ul prezentat de Daniel Pavel după cinci luni pe care le-a petrecut departe de prieteni și familie, un lucru deloc ușor pentru niciunul dintre cei înscriși în concurs. Sportivul a intrat în competiție în luna februarie.

Faimosul de la Survivor România s-a arătat dezamăgit de situația actuală și nu se aștepta să iasă din competiție cu puțină vreme înainte de probele individuale. Din păcate, a fost eliminat după ce a primit cele mai puține voturi de la telespectatori.

Sebastian Chitoșcă, concurentul eliminat din competiția Survivor România 2021

Elena Marin a reușit să se salveze după ce a fost aleasă din nou favorita publicului, dar nu același lucru se poate spune despre Sebastian Chitoșcă. l a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor.

Faimosul de la Survivor România a intrat în competiția din Republica Dominicană în urmă cu mai bine de cinci luni, reușind de-a lungul timpului să se impună, dar și să aducă numeroase puncte pentru echipa sa.

Alianța cu Zanni l-a adus în centrul unor conflicte uriașe, multe dintre acestea având legătură cu dansatoarea Elena Marin despre care sportivul susținea în urmă cu ceva vreme că nu mai face față probelor.

Cine este Sebastian Chioșcă, Faimosul de la Survivor România

Fostul mijlocaș de la FCSB are o poveste de viață incredibilă. Vedeta a renunțat la fotbal la doar 26 de ani pentru a se muta alături de soția sa, Alexandra, în Germania. Acolo a devenit vopsitor auto și vlogger.

Din păcate, Faimosul de la Survivor România a trecut și printr-o dramă care are legătură cu fratele său, care a ajuns în comă după ce a fost protagonistului unui scandal la un restaurant din Piatra Neamț.

Sebastian Chitoșcă lucrează pentru a-și vedea fratele mai bine, acesta fiind și motivul pentru care a acceptat să intre în competiție. Din nefericire, visul de a pune mâna pe marele premiu s-a spulberat.

„A venit în concediu acasă, a fost la un restaurant în Piatra Neamț. În urma unui conflict, a primit un pumn, a căzut cu capul pe marginea terasei de lemn și a intrat în coma de gradul 4. L-au stabilizat foarte repede, l-au transferat de urgență la Iași și, după aceea, a urmat chinul.

Nu mai e același om acum. Imediat am plecat în Germania. Am lucrat într-o vopsitorie auto, am mers două luni la jobul respectiv și mi-a plăcut foarte mult meseria. Am învățat-o chiar foarte bine, mă pricepeam.

Patronul respectiv a închis firma însă, iar ulterior am lucrat 4 seri alături de tatăl meu la o fabrică de sushi. Mi-era foarte greu să-l văd pe tata la 56 de ani că lucrează pentru alții”, a povestit fostul concurent de la Survivor România în urmă cu ceva vreme, potrivit .