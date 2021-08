Sebastian Chitoșcă a spus tot adevărul. Fanii l-au văzut cu lacrimi în ochi și s-au gândit că lucrurile între el și Alexandra nu stau tocmai bine.

Fostul concurent de la Survivor România a făcut însă lumină și le-a transmis că relația cu soția sa este mai solidă ca niciodată.

Acesta a avut un alt motiv care l-a întristat.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România a spus adevărul despre presupusa despărțire de soția sa, Alexandra

Fanii l-au asaltat cu întrebări pe Sebastian Chitoșcă, după ce într-un moment de sinceritate a apărut în mediul online cu ochii în lacrimi. Toată lumea s-a gândit că faimosul de la Survivor România ar putea avea probleme în cuplu.

și le-a explicat curioșilor ce s-a întâmplat. Acesta spune că el și Alexandra sunt extrem de fericiți împreună.

“Nu puneam pe internet dacă se întâmpla chestia asta. Eu am făcut un live când plecam de la fratele meu și mă gândeam la tot ce era Vlad și ce însemna el si toate nevoile pe care le avea el când eram eu în competiție. M-am gândit că puteam să fac mult mai multe pentru el, lucruri care l-ar fi ajutat să evolueze.

Și lucrurile astea m-au făcut să scap câteva lacrimi, să mă exteriorizez. Și așa au dedus ei că m-am despărțit de Alexandra. Nu este vorba despre ce cred ei, este vorba despre situația din familia mea. Dacă soția mea pleca de acasă, cred că își lua și garderoba.

Noi suntem împreună până când unul dintre noi se va duce acolo unde ne vom duce toți.” , a spus Sebastian Chitoșcă, în exclusivitate la Ștafeta Mixtă,

Fratele fostului fotbalist la un pas de moarte

a fost în comă de gradul 4. Acesta a fost implicat într-un scandal și a fost lovit puternic la cap. Recuperarea a fost extrem de anevoioasă, iar fostul fotbalist a făcut tot ce a putut pentru a-și ajuta fratele.

“Avea 1 la sută șase să trăiască sau să rămână legumă. Dumnezeu a fost cu el, cu noi. Acum este stabil, merge pe picioarele lui, vorbește. (…). Spre binele nostru, în proporție de 90 la sută, fratele meu este foarte bine.(…)

Nu mai e același om acum. Imediat, eu am plecat în Germania. Am lucrat într-o vopsitorie auto, am mers două luni la jobul respectiv și mi-a plăcut foarte mult meseria.

Am învățat-o chiar foarte bine, mă pricepeam. Patronul respectiv a închis firma însă, iar, ulterior, am lucrat patru seri alături de tatăl meu la o fabrică de sushi. Mi-era foarte greu să-l văd pe tata la 56 de ani că lucrează pentru alții”, declara Sebastian Chitoșcă.