Sebastian Chitoșcă, fost concurent Survivor, dialog savuros cu fanii pe Internet? „CFR ia campionatul” / „Să-mi vină tricoul lui Săpunaru”. Video

De când , Sebastian Chitoșcă este extrem de activ în mediul online. Fie că joacă FIFA 21, dezvăluie amănunte mai puțin cunoscute din culisele reality show-ului sau răspunde la întrebările fanilor, un lucru e cert: nu încetează să surprindă.

Așa s-a întâmplat și în debutul acestei săptămâni, când a făcut o predicție neașteptată în privința viitoarei campioane a României. Să fie vorba despre FCSB, grupare pentru care a evoluat de-a lungul carierei? Ei bine, nu.

„CFR Cluj, probabil. Are și antrenor bun, și echipă bună”, a spus fostul mijlocaș, ajuns acum la 29 de ani. Surprizele nu se opresc, însă, aici, pentru că Sebi, așa cum l-au alintat colegii din tabăra Faimoșilor, – după șase ani de absență – și chiar așteaptă un tricou de la căpitanul Cristian Săpunaru. Mai trebuie doar ca alb-vișiniii „să-i pună numele pe spate”.

Sebastian Chitoșcă face show în mediul online. Nu îi dă prea multe șanse la titlu fostei sale echipe

„Am văzut golul lui Moruțan, dar CFR Cluj va lua campionatul în sezonul ăsta, probabil. Are și antrenor bun, și echipă bună. Hai Rapid! Am prieteni la Rapid acolo, trebuie să-mi vină tricoul lui Săpunaru.

Când îi pun numele pe spate, îmi trimit tricoul lui Săpunaru. Eu îmi dau cu părerea doar că am prieteni sau cunoștințe pe la echipe, dar nu țin cu niciuna”, a dezvăluit Sebastian Chitoșcă pe canalul său de Youtube, ca mai apoi să mute discuția spre Survivor, cu un mesaj cât se poate de clar pentru telespectatorii care susțin că emisiunea „e fake”.

„Vă doresc tuturor să aterizați acolo și să stați acolo un an de zile cum am stat noi. Un an de zile, nu șase luni. Și atunci o să vedeți dacă e fake sau nu.

Să vă târâți de foame, să vă plângeți de spate, de dor de casă, de familie și să vă ia disperarea pe acolo. Ca să nu mai spuneți că e fake emisiunea”, le-a transmis fostul fotbalist.

De ce s-a retras din fotbal, la 26 de ani: „Cariera mea a luat-o în jos”

Deși în sezonul 2016-2017 și era văzut drept un tânăr de mare perspectivă, Sebastian Chitoșcă a intrat ulterior într-un con de umbră și nu a mai reușit să revină la forma din acea perioadă. Ba chiar a hotărât să pună ghetele în cui la doar 26 de ani, după o ultimă experiență nereușită în eșalonul secund – la Universitatea Cluj – și să plece la muncă în Germania. Motivul? Trebuia să-i fie alături fratelui său, care a trecut printr-o adevărată dramă.

„Cel mai bun motiv pentru a mă retrage din fotbal, pe lângă condiţiile pe care le voiam eu, a fost legat de fratele meu. Fratele meu e stabilit în Germania de 10 ani şi a venit în ţară.

S-a dus la o terasă să mănânce nişte mici cu nişte prieteni şi în spatele lui a auzit nişte oameni… El avea euro la el şi a vrut să plătească aşa. Dând 100 de euro, a aşteptat restul.

Un individ, fiind prieten cu patronul de acolo, a zis: ”Ce rest mai vrei?” Iar fratele meu a zis că vrea restul. L-a jignit, i-a zis… L-a făcut ”ţigan”. Ăla i-a dat un pumn direct, iar fratele meu a căzut pe marginea terasei de lemn şi acolo a rămas.

Fratele meu a fost în comă de gradul patru. Creierul mic era inundat de sânge, creierul mare… hematom. A fost operat la Iaşi, operaţia a reuşit. M-am dus de urgenţă acasă, atunci chiar negociam cu CSA Steaua.

După două zile l-au operat iar. I s-au dat 6% şanse de viaţă atunci, după lovitură, şi 99% şanse, dacă trăieşte, să rămână „legumă”. Noi nu puteam accepta să trăiască precum o “legumă”.

Eu mă rugam să deschidă ochii, era în comă, după două săptămâni. Impulsiv mişca. Apoi a deschis un ochi, dar nu dădea niciun semn. În a şaptea zi a făcut pneumonie şi febră, iar acestea l-au dus din nou în comă.

A ieşit din comă apoi. El, lucrând în Germania, şi având asigurare au intervenit medicii de acolo. El a lucrat ca şofer la firmă de sushi. În Germania, uşor, uşor şi-a revenit.

Nici eu nu am mai rămas în ţară, am părăsit România, m-am dus să am grijă de el. Am mai vrut să joc în România, dar deja era prea târziu. Campionatele erau începute, echipele îşi făcuseră loturile, după trei, patru luni de inactivitate.

După două luni m-am angajat în Germania, cu carte de muncă. Îmi vine să râd. Pregătitor auto la o vopsitorie care lucra pentru nişte reprezentanţe, un loc de muncă ok.

Mi-am învăţat meseria în două luni. M-am decis ca să mă las şi să fiu vopsitor, e o meserie frumoasă, am şi talent, dar am făcut-o de nevoie. Eu pot să repar maşina oricui. Nu am avut pe nimeni în Germania ca să joc fotbal acolo, nu am putut suna pe nimeni.

Aveam agent, dar nu mi-am permis niciodată să deranjez pe cineva, poate e şi un defect al meu. Agentul mi-a propus ceva, dar nu erau oferte bune pentru mine şi familia mea. El m-a ajutat

După ce şi-a revenit, fratele meu m-a întrebat dacă mai joc fotbal. Atunci m-am emoţionat. Ne-a recunoscut pe toţi. El nu mai poate munci, conduce greu, dar nu e indicat. Nu mai poate face efort.

După ce şi-a revenit, fratele meu m-a întrebat dacă mai joc fotbal. Atunci m-am emoţionat (n.r. – plânge). Ne-a recunoscut pe toţi. El nu mai poate munci, conduce greu, dar nu e indicat. Nu mai poate face efort”, povestea, cu lacrimi în ochi, fostul mijlocaș, într-un interviu acordat anul trecut.