Alexandra, după ce l-a părăsit pe Sebastian Chitoșcă de la Survivor, a explicat despărțirea de Faimos: ”Viața este neprevăzută”

Alexandra Tudor pare să își fi revenit pe deplin după ce l-a părăsit pe fostul Faimos de la Survivor România 2021, Sebastian Chitoșcă, iar acum a decis să explice ce s-a petrecut, de fapt, între ei.

Sebastian Chitoșcă, părăsit cu scandal de Alexandra

în această vară, la câteva luni de la întoarcerea din Republica Dominicană.

Despărțirea lor, una surprinzătoare având în vedere cuvintele frumoase pe care le avea de spus tot timpul Sebastian despre Alexandra, a fost una cu scandal, femeia cerând chiar și un ordin de protecție împotriva Faimosului.

De altfel, la acea vreme, au apărut în spațiul public imagini cu Sebastian Chitoșcă, înconjurat de Poliție, în Germania, imediat după ce a fost acuzat că ar fi agresat-o pe frumoasa lui soție. „Ea a continuat demersurile pentru a se asigura că nu o să mai dea ochii cu mine niciodată. Îi este și rușine să mai vorbească cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influențe. (…)

Am primit o foaie ieri, că am fost înlăturat de la apartament și 6 luni nu am voie nici la 20 de metri să fiu lângă această femeie. Daca o să mă apropii de ea am de făcut închisoare 6 luni sau amenda 250.000 de euro.”, spunea la Teo Show.

Iar dacă Sebastian a vorbit despre despărțirea lor, Alexandra a fost mult mai discretă, refuzând să spună cum s-a ajuns ca ea să ceară un ordin de protecția împotriva bărbatului cu care s-a căsătorit și s-a iubit timp de șapte ani.

”Eu nu vreau sa vorbesc absolut nimic în presă legat de acest subiect! Sper că mă înțelegeți! Nu îmi sta în caracter să vorbesc despre viața mea din respect pentru cei 7 ani, indiferent de ce a fost!”, a spus Alexandra Tudor pentru FANATIK.

Ce spune acum Alexandra Tudor despre ce s-a petrecut în relația cu Sebastian Chitoșcă

După ce și-a revenit în urma despărțirii de fostul fotbalist, Alexandra a reînceput să fie activă pe conturile sale de socializare și, după ce a șters toate fotografiile cu Faimosul de la Survivor România 2021, a ținut legătura cu prietenii săi, postând adeseori imagini în care își arăta frumusețea.

Iar zilele trecute, după ce a stat și a meditat asupra lucrurilor care i s-au întâmplat în ultimele luni, referindu-se cu siguranță și la ceea ce ar fi pătimit alături de Sebastian Chitoșcă, bărbatul de care a ajuns să divorțeze cu scandal, Alexandra a ajuns la o concluzie care, în fapt, explică ce s-a petrecut între ei.

„Cea mai bună lecție învățată anul acesta este că viața este neprevăzută”, a notat, pe conturile ei de socializare, Alexandra. Și, altfel, a explicat ea, despărțirea ei de Sebastian Chitoșcă pare să fie explicată, recunoscând că nu s-ar fi așteptat la un lucru neprevăzut precum cele petrecute între ei, ea fiind cea care l-a acuzat că ar fi fost agresiv.

Sebastian Chitoșcă și-a refăcut viața?

De curând, după ce a suferit când a fost părăsit de Alexandra, Sebastian Chitoșcă pare să își fi refăcut viața alături de o tânără de 22 de ani. Cel care i-a dat de gol când vine vorba de presupusa relație a fost Zanni, Sebastian Chitoșcă și tânăra lui iubită fiind acasă la câștigătorul Survivor România 2021.

”Îmi place femeia mea”, spunea Sebastian Chitoșcă în timp ce Zanni îl filma pe el și pe Sara, cea care i-ar fi luat locul Alexandrei în inima Faimosului.