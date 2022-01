Alexandra suferă după ce l-a părăsit pe Sebastian Chitoșcă de la Survivor. Despărțirea e grea: “Durerea zilei de azi este…”

Sebastian Chitoșcă și soția lui s-au despărțit, dar se pare că fosta sa parteneră de viață suferă foarte mult din cauza acestei decizii.

Alexandra, mesaj de suferință pe rețelele de socializare. Ce a postat aceasta

Cel puțin așa se vede de pe rețelele de socializare, unde Alexandra a postat un mesaj din care reiese că trece printr-o foarte mare suferință.

Într-o postare pe Instagram, Alexandra, vorbește despre durere și despre ce ai putea face pentru a putea trece peste ea.

Răbdarea este cel mai bun sfat când vine vorba de durere, conform postării făcute de aceasta.

„Durerea zilei de azi este puterea zilei de mâine. Fii răbdător!”, este mesajul transmis de Alexandra pe rețelele la socializare.

Sebastian Chitoșcă și Alexandra s-au despărțit. Ce declara concurentul despre divorț

cu scandal, dar se pare că acum ea este cea care suferă, deși, conform fostului concurent de la Survivor România, soția sa a fost cea care a vrut să pună punct relației.

Mai mult decât atât, Sebastian Chitoșcă a spus că fosta lui parteneră de viață a făcut tot ce i-a stat în putere pentru ca ei doi să nu se mai întâlnească niciodată.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura că nu o să mai dea ochii cu mine niciodată. Îi este și rușine să mai vorbească cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influențe.

Ea nici nu știe limba, a fost dusă acolo de oameni care știu ce-au de făcut”, a povestit el.

De asemenea, Sebastian Chitoșcă are și un ordin de restricție împotriva fostului sportiv, iar dacă îl încalcă poate chiar să ajungă la închisoare sau poate plăti o amendă foarte mare, de circa 250.000 de euro.

Sebastian Chitoșcă nu se poate apropia la mai mult de 20 de metri de fosta parteneră de viață.

„Am primit o foaie, că am fost înlăturat de la apartament și 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri să fiu lângă această femeie, dacă o să mă apropii de ea am de făcut închisoare 6 luni sau amendă 250 de mii de euro”, a povestit acesta, la Teo Show.