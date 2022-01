Sebastian Chitoșcă și-a ales o nouă meserie. Din ce vrea să facă bani acum fostul concurent Survivor România

Sportivul le-a arătat internauților că are de gând să încerce o nouă meserie. Vedeta a dezvăluit recent din ce vrea să facă bani, mai ales că s-a stabilit în România de câteva luni.

Fostul urmează cursuri profesionale de tuns, ceea ce înseamnă că se pregătește să devină frizer.

Mai mult decât atât, Sebastian Chitoșcă pare să fie încrezător în visul său după ce și-a încercat norocul la competiția sportivă Survivor România.

ADVERTISEMENT

Sebastian Chitoșcă, gata de o nouă carieră. Ce planuri are fostul concurent de la Survivor România

Fostul fotbalist de la FCSB a renunțat la marea sa pasiune, sportul, pentru a se muta în Germania, iar acum plănuiește să se orienteze către o altă direcție.

Sebastian Chitoșcă a uitat complet de prima sa dragoste și surprinde prin meseria pe care vrea să o îmbrățișeze, chiar dacă nu a oferit prea multe detalii.

ADVERTISEMENT

Fostul participant de la Survivor România își dorește să meargă mai departe pe drumul ales, dovadă că le-a cerut fanilor un mic ajutor, precizând că are nevoie de modele pentru tuns.

Cu siguranță, are planuri uriașe în această privință și nu va renunța până când nu-și va deschide un salon, vis pe care-l are și amicul său, Zanni.

ADVERTISEMENT

Sebastian Chitoșcă și Zanni de la Survivor România împart același vis?

„De pe acum mă gândesc deja să îmi deschid și un business pe lângă hobby-urile mele pentru că n-am nimic stabil în momentul de față și nu știi când vine ziua în care rămâi fără nimic, motiv pentru care trebuie să-mi fac o bază financiară, un venit pasiv.

Acum 5 ani când m-am apucat de frizerie le-am zis prietenilor mei că va veni ziua când îmi voi lua casa mea și la un moment dat, îmi voi deschide și frizeria mea.

ADVERTISEMENT

Deci, următoarea etapă a vieții mele va fi asta! Nu știu prea multe despre fondurile europene, dar o să mă interesez și voi încerca să le obțin.

Sper să vină repede momentul în care să vă deschid ușa în frizeria mea, intermediu prin care ne-am putea vedea, am putea sta de vorbă și am putea bea o cafea împreună.

ADVERTISEMENT

Am multe planuri, încă nu știu de unde să încep, încă aștept, încă n-am prea multă experiență în domeniile astea business, dar promit că învăț”, spunea Zanni în urmă cu ceva vreme pe pagina de .