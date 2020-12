Sebastian Colțescu a făcut pace cu Demba Ba! Ousmane N’Doye a intermediat totul

Arbitrul Sebastian Colțescu a făcut pace cu atacantul senegalez Demba Ba, după incidentul rasist de la meciul PSG – Bașakșehir, cei doi discutând la telefon prin intermediul fostului jucător de la Dinamo, Ousmane N’Doye.

Rezervă la întâlnirea de la Paris, cavalerul fluierului din Craiova l-a indicat cu apelativul ”ăla negru” pe antrenorul secund al formației turce, camerunezul Pierre Webo.

Surprinzător, Sebastian Colțescu a avut parte de susținere din Ungaria, unde jurnalistul Pataki Tamas de la publicația Magyar Nemzet îi ia apărarea românului într-un editorial intitulat ”Je suis român”.

E din nou pace între Sebastian Colțescu și Demba Ba

După toată furtuna creată în jurul acelui incident, Sebastian Colțescu a făcut pace cu atacantul celor de la Bașakșehir, Demba Ba, unul dintre cei mai vocali în tot scandalul de la Paris, și totul a fost posibil cu ajutorul fostului fotbalist Ousmane N’Doye care a intermediat o convorbire telefonică între cei doi.

”Am aflat numărul lui Colțescu, i-am spus că sunt alături de el. Știu că nu e rasist deloc. A fost o neînțelegere. A vrut să arate spre bancă. Am vorbit cu Demba Ba. E prietenul meu foarte bun. Eu i-am dat pasa lui Demba Ba ca să dea primul gol la națională. I-am explicat și el a înțeles foarte bine”, a declarat N’Doye pentru Pro TV.

”I-am dat numărul lui Sebi și i-am zis să-l sune, să vorbească. Fără televizor, fără nimic. Din partea mea, era frumos sa fac asta și am făcut-o. Demba e senegalez, la fel ca mine. Au vorbit, s-au înțeles foarte bine. Amândoi m-au sunat înapoi și mi-au zis că sunt foarte fericiți. Demba mi-a zis că Sebi e un om foarte bun, la fel si Colțescu despre Demba”, a continuat fostul jucător de la Dinamo.

”Mie îmi place pacea, vreau să râdem, să vorbim cu respect și să fim oameni adevărați. Când am fost în România, am cunoscut multă lume acolo, știu cum merge treaba în România, știu oamenii.

Dacă ceva se întâmplă cu cineva despre care știi ceva, trebuie să vorbești. Așa și cu Sebi. I-am văzut caracterul la meciuri. Arbitrii mei preferați se știu. Îi salut, că se știu ei: Sebi, Găman și Balaj. Nu-i ușor pentru Sebi”, a mai spus Ousmane N’Doye.

”Trebuie să-mi dați un premiu cu mămăligă! Sunt mai obosit ca voi! Am fost sunat de jurnaliști de peste tot. Eu nu am văzut niciodată rasism în România. Lumea a fost șocată când a aflat ce am zis de România. E țara mea! I-am explicat și lui Demba Ba. El a spus ca nu a auzit nimic urât de la Colțescu, dar crede ca nu trebuia folosit cuvântul ‘negru’ în stadion. El nu a zis că e rasism. A spus că nu poți să folosești cuvântul ăsta pe stadion. Și Sebi a înțeles lucrul ăsta”, a încheiat N’Doye.

