Sebastian Colțescu, apărat de un oficial LPF după „măcelul” de la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Hațegan e principalul vinovat!”. Ce faze li se impută celor din cabina VAR

, însă pe parcursul jocului au existat mai multe faze controversate, . Marius Mitran a analizat arbitrajul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Un oficial al LPF i-a luat apărarea lui Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

Printre fazele controversate din timpul derby-ului CFR Cluj – FCSB 2-2 s-au numărat două penalty-uri neacordate oaspeților, al doilea cartonaș galben primit de Mihai Popescu, dar și faza confuză din finalul partidei, în care Aly Abeid a fost eliminat. Marius Mitran a analizat deciziile lui Sebastian Colțescu, afirmând însă că responsabilitatea mai mare a aparținut arbitrului video, Ovidiu Hațegan.

„Arbitrajul lui Sebastian Colțescu mi s-a părut foarte complicat, foarte încâlcit, foarte nesigur în tot ce a făcut. Dar, nu ceea ce a făcut Colțescu mi s-a părut mie de discutat în primul rând, ci ceea ce a făcut Ovidiu Hațegan, VAR-ul. La cel de-al doilea cartonaș galben la Popescu, la cele două penalty-uri neacordate FCSB-ului, dar și la penalty-ul acordat.

ADVERTISEMENT

Sunt decizii care îl cauționează într-un fel, sau îi oferă o anumită circumstanță în ceea ce s-a întâmplat pe teren. Era departe, era mascat, lucruri reale până la urmă, vorbim despre niște oameni care sunt în plin efort, au niște unghiuri prin care pot privi ce se întâmplă într-o fracțiune de secundă. La VAR, există ecrane, reluări”, a declarat oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal în exclusivitate pentru FANATIK.

Mihai Stoica, reacție dură la adresa lui Sebastian Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

Arbitrajul lui Sebastian Colțescu a fost criticat din ambele tabere, inclusiv de către președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica. „Pentru Colțescu, dacă respingi mingea cu mâna, nu e penalty. Nici corner”, a transmis oficialul campioanei pe contul său de Facebook.

ADVERTISEMENT

Mesajul a făcut referire la balonul respins cu mâna de către Adrian Păun, la care „centralul” nu a acordat penalty pentru FCSB, dar și la faza confuză din finalul meciului, când Sebastian Colțescu a reluat jocul cu minge de arbitru după eliminarea lui Aly Abeid, deși formația „roș-albastră” avea posesia.