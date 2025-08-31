Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi Becali”

Gigi Becali (66 de ani) și staff-ul roș-albaștrilor Patronul campioanei a dezvăluit că „centralul” Sebastian Colțescu (48 de ani) a avut un derapaj chiar în timpul partidei.

CFR Cluj – FCSB s-a terminat 2-2, după ce gazdele au condus în două rânduri de-a lungul derby-ului din Gruia. FCSB a cerut două penalty-uri, Mihai Popescu a rămas pe teren la o fază la care ardelenii au cerut al doilea galben pentru fundaşul central, iar Aly Abeid a fost eliminat pentru că l-a lovit peste față pe Adrian Şut.

„Până la urmă asta e, bine că am egalat. Dar în momentul în care o prinzi aşa pe CFR, cum a fost azi… altădată nu o mai prinzi. O seară ca asta nu o mai prinzi niciodată în viaţa ta, şi totuşi să nu o baţi…

La Alibec i se rupe tricoul şi nu dai penalty?! Eu propun un meci în care fundaşii noştri centrali să-i prindă pe atacanţi şi să-i tragă de tricou. Şi dacă intrăm în primele şase şi ne arbitrează Colţescu, le spun: ‘Băi, nu-i lăsaţi, când îi prindeţi de tricou, trageţi de ei!’.

Aici e de vină Haţegan. Colţescu nu vede, dar la VAR cum să nu vezi aşa ceva? Păi ce arbitru eşti? Mai bine te duci şi spui:

‘Uite, băi, eu nu mai sunt sănătos la cap, nu mai văd bine, nu mai ştiu să apreciez, nu mă mai delegaţi la VAR că sunt de râsul curcilor’. Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?

La faza cu Alibec, tricoul e rupt. Ce mai vrei? Hai să ne ţinem toţi de tricouri, să nu mai jucăm fotbal. Aşa e fotbalul?

La henţ e clar. Mingea se ducea în poartă, era gol! O scoate cu cotul. Revedeţi faza şi o să vedeţi că era gol. Acolo Colţescu e de vină. La Alibec mai e cum mai e, dar la Şut mingea se ducea direct în poartă.

Eu am o explicaţie, dar cum să o zic ca să nu se considere altceva… Nu are legătură cu Varga sau cu Balaj, exclus. În zece ani de când e Varga la club n-a fost prietenie cu arbitrii, a fost corectitudine. Şi spun asta sincer, fără mişto. Când era Paszkany era altceva, mai avea prieteni prin arbitraj. Dar Varga e un om corect”, a declarat Gigi Becali la

„Ce facem? Ne luăm la mișto?”

După meci, Gigi Becali a contestat cu vehemență arbitrajul și a dezvăluit ce dialog halucinant a avut „centralul” Sebastian Colțescu cu antrenorul secund al campioanei, Mihai Pintilii.

„Păi Colțescu n-auzi ce făcea? Ce îl interesa pe el? Întreba pe acolo. L-a luat pe Pintilii: ‘Cine a înjurat? Cine a comentat?’ Și Pintilii i-a zis: ‘Nu știu frate, nu mă întreba pe mine că nu sunt antrenor’. La care Colțescu: ‘Lasă, că îl sun pe Gigi Becali’. Adică nu e el (n.r. – Pintilii) antrenorul, e Gigi Becali. Păi dacă ne luăm la mișto… Îl suni, tu, pe Gigi Becali? Ce facem? Ne luăm la mișto?”, a dezvăluit latifundiarul din Pipera.