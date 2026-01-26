Sebastian Colțescu, pus la zid în direct după UTA – Rapid 1-2: „Suntem mici” / „Asta i-am spus arbitrului”

ADVERTISEMENT

UTA a început foarte bine partida cu Rapid de pe Francisc Neuman și a deschis scorul prin Marius Coman, însă giuleștenii au întors soarta partidei și au învins cu 2-1 la final. Elevii lui Costel Gâlcă au egalat după un penalty „cu cântec” acordat de Sebastian Colțescu, pe care jucătorii arădeni l-au contestat aspru.

Marius Coman, unicul marcator al arădenilor, a dat verdictul după decizia lui Colțescu: „Suntem mici”

Fotbalistul care în urmă cu puțin timp evolua pentru Corvinul Hunedoara în liga secundă a fost unicul marcator al arădenilor în meciul cu Rapid. Marius Coman a înscris în prima parte a meciului cu o execuție superbă care s-a oprit direct în vinclul porții lui Marian Aioani.

Deși Coman nu se poate bucura pe deplin, deoarece echipa sa nu a obținut niciun punct din meciul cu giuleștenii. El s-a arătat extrem de deranjat de penalty-ul pe care Sebastian Colțescu l-a dictat în urma unui henț comis de Pospelov: „Nu mă pot bucura pentru gol pentru că am un gust amar. Din punctul meu de vedere meritam mai mult din meciul acesta.

Am văzut faza (n.r. – hențul lui Pospelov). Din punctul meu de vedere nu poți să dai așa penalty. Se vede că nu a avut nicio intenție, ba chiar și-a lipit mâna de piept. Dar astea sunt deciziile împotriva noastră. Suntem mici. Asta este, mergem mai departe. Eu zic că suntem pe drumul cel bun.

Suntem frustrați, dar cu capul sus. Băieții au făcut un meci foarte bun. Chiar am meritat mai mult. Frustrarea va trece, dar noi trebuie să mergem cu aceeași mentalitate să câștigăm meciul următor”, a spus Marius Coman la flash-interviu, potrivit

Care este opinia lui Pospelov, fotbalistul care a provocat penalty-ul din care Rapid a egalat

În urma unui șut a lui Christensen, mingea trimisă de norvegian a fost atinsă de Pospelov cu mâna, însă ucraineanul a făcut tot posibilul să-și țină brațele cât mai aproape de corp și să se ferească. Sebastian Colțescu a arătat punctul cu var fără nicio ezitare, însă VAR-ul l-a sfătuit să vină în fața monitorului pentru a revedea faza. însă Pospelov este de părere că lovitura de pedeapsă a fost acordată eronat:

„Nu meritam să pierdem astăzi. Opinia mea este că a fost acordat foarte ușor. I-am spus arbitrului că aveam mâna lângă corp. Mi-am întors corpul. Mi-a arătat că mâna n-ar fi fost pe lângă corp, dar am revăzut faza. Opinia mea este că a fost acordat foarte ușor”, a spus Dmytro Pospelov.