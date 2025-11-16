Sebastian Colțescu, trimis să arbitreze la liga a 4-a! Ce meci a condus centralul din SuperLiga. Video

ADVERTISEMENT

Surpriză mare la un meci din liga a patra din România. Partida dintre ACS Victoria Munteni Buzău și FC Rovine, echipe din județul Ialomița, a fost arbitrată de o brigadă de SuperLiga, cu Sebastian Colțescu în rol principal.

Brigadă de elită la un meci de liga a 4-a

Arbitrii din SuperLiga care nu au fost delegați la meciuri internaționale în preliminariile Campionatului Mondial nu au stat degeaba în acest weekend. Sebastian Colțescu și brigada sa au oficiat un meci de liga a patra.

Victoria Munteni Buzău a primit vizita celor de la FC 2018 Rovine, iar meciul s-a terminat 7-1 în favoarea echipei oaspete. Surpriza a fost delegarea unei brigăzi de SuperLiga României, care a lucrat alături de câțiva tineri arbitri aflați la început de drum.

Sebastian Colțescu a fost trimis să arbitreze un duel din liga a 4-a din România

Sebastian Colțescu a fost la centru în ultima rundă din SuperLiga României, l Partida nu a fost una prea complicată și nu au apărut critici la adresa deciziilor pe care le-a luat în timpul jocului de pe Giulești.

Sebastian Colțescu, distrus după CFR Cluj – FCSB 2-2. Ce spuneau Becali și Balaj despre arbitru

Totuși, Sebastian Colțescu nu a avut parte de un sezon liniști , pentru o serie de decizii luate în derbyul din Gruia.

„Și tu, Colțescule, ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva probleme de bibilică spartă. Că asta e soarta. Eu spun astea ca să ia aminte ceilalți. Ei, săracii, după ce că sunt bolnavi, îi mai judec și eu? Le mai spun doar atât: Duceți-vă, pregătiți-vă de RMN la cap”, spunea Gigi Becali după un 2-2 cu CFR.

„(n.r. cine e mai vinovat, Colțescu sau Hațegan?) Colțescu, indiscutabil. Colțescu. Dintre cei doi, Colțescu. Sunt situații la care nu ai voie… Și în momentul în care faci o greșeală majoră în timpul unui meci, ulterior nu mai ai aceeași luciditate și claritate în decizii. La meciul de aseară au fost multe faze care pun multe semne de întrebare”, spunea Cristi Blaj, fostul președinte al CFR, după același meci.