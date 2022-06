Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor, dezastru în afacerile din România! Pierderi grele pentru investitorul de la TV

Prezentat ca multimilionar din afacerile IT pe care le are, Sebastian Dobricu nu a reușit, în România, să se impună în domeniul în care ar excela prin Statele Unite ale Americii. Ba chiar, am putea spune, dimpotrivă, investitorul de la Imperiul Leilor fiind nevoit, în teorie, să vină cu bani de acasă pentru a-și finanța afacerile românești.

Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor, dezastru cu firmele din România

Considerat una dintre tinerele speranțe ale afacerilor din Europa de Sud-Est, este prezentat ca multimilionar în emisiunea la care este jurat și investitor de la Pro TV. Conform CV-ului oficial, tânărul de 23 de ani ar avea o avere estimată la două milioane de dolari.

Conform datelor prezentate, Sebastian Denis Dobrincu i-ar fi impresionat pe americani cu ideile pe care le-a avut legate de domeniul IT și ar fi devenit unul dintre cei mai tineri multimilionari din Silicon Valley, el reușind să dea lovitura cu platforma de marketing digital Storyheap.

Sebastian Dobricu, unul dintre investitorii de la Imperiul Leilor, pare departe de imaginea de multimilionar prezentată la TV atunci când vine vorba doar de afacerile din România. Ba chiar, firmele pe care le deține în țara noastră, trei la număr (una fiind însă inactivă fiscal încă din 2020), nu au reușit niciodată să obțină profit.

Câți bani pierde Sebastian Dobrincu în afacerile din România?

Conform datelor oficiale, înregistrate de ANAF și consultate de FANATIK, Sebastian Dobricu nu are rezultate care să îi ofere motive să zâmbească atunci când vine vorba de rezultatele financiare din România. Și, chiar dacă este investitor la Imperiul Leilor și pune întrebări tehnice despre solvabilitate, profit net și alți indicatori relevanți celor care vin să ceară bani în fața celor din emisiune, tânărul de 23 de ani pare să fie în situația de a fi nevoit să intervină și pentru propriile firme.

Astfel, conform datelor de la Registrul Comerțului, pe numele lui Sebastian Dobrincu sunt înregistrate în România trei companii: Socialbase, Ireal Meta Labs și Genz Labs. Primele două se ocupă cu activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client), iar cea din urmă are ca obiect activități de consultanță în tehnologia informației.

Conform ANAF, Socialbase este inactivă fiscal din 2020, atunci când a raportat o cifră de afaceri 0 și pierderi raportate în cei doi ani de activitate de aproape 3.000 de lei. O sumă mică, evident, pentru tânărul investitor din Silicon Valley. Cifră de afaceri 0 a avut, de-a lungul a patru ani, și Genz Labs (fosta Sebastian Dobrincu Inc), în 2021 raportând o pierdere de 350 de lei, după ce în anii anteriori a pierdut, în total, cam 1.700 de lei.

Sebastian Dobrincu, profit negativ cu firma făcută de când e la Imperiul Leilor

Compania care funcționează și care înregistrează cifră de afaceri însă a provocat pierderi mai mari, până acum. Astfel, Ireal Meta Labs, firmă înființată anul trecut, în 2021, o cifră de afaceri de 108.118 lei (undeva în jurul a 21.000 de euro). Trebuie remarcat că firma despre care vorbim a înființat-o când, deja, era jurat și investitor la Imperiul Leilor.

Conform datelor obținute de FANATIK, Sebastian Dobrincu nu a avut mai mare succes în cele șase luni de funcționare ale companiei, profitul declarat fiind unul negativ. Mai exact, investitorul de la Imperiul Leilor a pierdut peste 32.000 de lei, adică în jur de 6.500 de euro.

Cu ce se ocupă Sebastian Dobrincu, în SUA

Conform prezentării oficiale, este o aplicație web și mobile care ajută branduri, agenții de marketing, influenceri sau oricine folosește aplicația să gestioneze story-urile de la conturile de Instagram și Snapchat.

Conform site-ului oficial, platforma investitorului de la Imperiul Leilor de la Pro TV percepe o taxă de minimum 750 de lei pentru aplicație, lunar, dar poate ajunge și la aproape 3.000 de dolari pentru serviciile oferite. Pentru servicii ”extra”, conform prezentării, Sebastian Dobricu aplică alte prețuri, personalizate în funcție de cerințele clientului.

Conform datelor prezentate de Sebastian Dobrincu, compania pe care o deține în SUA are peste 15 milioane de utilizatori, multe vedete apelând la serviciile sale, și produce venituri de peste un milion de dolari anual.

Acesta este și motivul pentru care, probabil, Sebastian Dobrincu și-a cumpărat un apartament de lux în București, casa cu pricina fiind admirată de amicii lui de pe aici. ”Dragi prieteni, pentru că petrec tot mai mult timp în România decât în Los Angeles în ultima perioadă… a cam venit timpul să îmi iau și eu un loc al meu, ceva mai retras”, a povestit pe conturile sale de socializare