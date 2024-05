Sebastian Dobrincu, dezvăluiri emoționante despre lupta cu boala: „Plângeam în pat de durere”

Sebastian Dobrincu este cunoscut ca fiind cel mai tânăr milionar din țara noastră, însă banii nu sunt totul, iar el a aflat-o pe propria piele. În urmă cu mai puțin de un an, a descoperit că se confruntă cu o boală gravă care i-a schimbat total viața.

Sebastian Dobrincu se luptă cu o boală autoimună

Sebastian Dobrincu a cunoscut succesul pe vremea în care era doar un puști. A intrat în lumea a software-ului când avea doar 11 ani, iar șase ani mai târziu s-a mutat în Statele Unite ale Americii.

De atunci este în lumina reflectoarelor, numai că, în ultima perioada s-a confruntat cu mai multe situații dificile. Participarea sa la Survivor România și-a pus amprenta asupra sa,

Ajuns acasă, lucrurile nu au fost prea roz pentru el. În urmă cu nici un an, Sebastian Dobrincu s-a rănit cu un feliator de legume, ceea ce i-a declanșat

Până acum, tânărul milionar a ținut totul ascuns și a stat departe de lumina reflectoarelor. Ce a trăit în ultimele luni este greu de imaginat, mărturisind ca a avut nopți întregi în care a plâns de durere.

„O boală autoimună foarte nasoală”

Astfel că, Sebastian Dobrincu a aflat cât de importantă este sănătate, dar mai ales că aceasta nu poate fi cumpărat cu bani. Deși a crezut că în viață orice este garantat, și-a dat seama că totul atârnă de un fir de ață.

„Eu m-am trezit anul trecut, în noiembrie – decembrie, am avut niște episoade foarte tragice. În primul rând, mi-am luat un feliator de legume și am băgat mâna în el și mi-am retezat palma. A fost foarte nasol și am crezut că aia e parte rea. Mi s-a declanșat o boală autoimună cu care mă lupt.

De aia am și dispărut 6 – 7 luni de pe internet. Nu am acceptat, nu am mai apărut, nu am mai postat nimic. De șapte luni m-am trezit cu o boală autoimună osoasă care e foarte nasoală. Am avut zile, am avut nopți când plângeam în pat de durere.

Ce m-a învățat asta? Că sănătatea despre care noi avem impresia că o să țină la infinit, nu o să țină. Ce poți face în momentele astea? Să victimizezi că de ce mie mi se întâmplă, de ce tocmai eu care am investit atât în corpul ăsta, în sănătate? Viața nu e dreaptă și fiecare are alt traseu”, a spus Sebastian Dobrincu