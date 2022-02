Adevărul despre afacerile lui Sebastian Dobrincu în România. Milionarul de la ”Imperiul leilor”, cifre modeste cu firmele din țară

Sebastian Dobrincu este cel mai tânăr și cel mai carismatic jurat de la show-ul ”Imperiul leilor” de la Pro TV, emisiunea la care, săptămânal, se pun la bătaie milioane de euro pentru antreprenorii aflați la început de drum.

În vârstă de 23 de ani, Dobrincu are o avere evaluată la 64-68 de milioane euro, conform Capital, datorită inovațiilor din domeniul IT implementate în principalele rețele sociale din lume. Tânărul , o platformă de analiză și management pentru social media, branduri și influenceri, care are clienți celebri precum: Selena Gomez, Tumblr, Hulu, Universal Music sau Shake Shack.

Firmele din România nu au produs nimic, până în 2020

FANATIK a aflat că Sebastian Dobricu desfășoară câteva afaceri și în România, însă rezultatele acestora sunt mai mult decât modeste.

Prima firmă deschisă de Sebastian în România este Genz Labs SRL, pe care ”geniul din Silicon Valley” a inaugurat-o în 2017. Societatea este administrată de Romica Dobrincu și îl are asociat unic pe Denis Sebastian Dobrincu. Până în 2020 (data ultimului bilanț făcut public de Ministerul Finanțelor), firma nu a produs nici măcar un leu, în schimb a strâns datorii de 14.105 lei și are zero angajați. Obiectul principal de activitate este ”consultanță în tehnologia informației”.

O altă afacere pe care juratul de la ”Imperiul Leilor” o are în România este Socialbase SRL, cu zero încasări în primii doi ani de activitate (2019-2020). Firma se ocupă cu realizarea softurilor la comandă (inclusiv pagini web), are datorii de 3.300 de lei și nici un angajat.

A treia și ultima firmă deschisă de Sebastian Dobrincu în România este Ireal Meta Labs SRL, pe care tânărul afacerist o are în asociere egală cu Studio 47 MS SRL, societate controlată de Marius Moga.

Sebastian Dobrincu s-a asociat cu Marius Moga

Compania a fost înființată în iunie 2021, așa că nu și-a făcut încă publice primele cifre. Moga și Dobrincu au dezvăluit, anul trecut, că au adus în România, prin intermediul acestei firme, și care va revoluționa modul în care se creează content video.

”Este un proiect mondial, nu doar hollywoodian. E un proiect care combină tehnologii care și există deja, sau existau înainte să vină pandemia asta peste noi și acum practic s-au accelerat fuziunile, s-au accelerat metodele prin care poți să combini aceste tehnologii ca să obții un video content aproape de Hollywood și de filmele cu CGA cu care ne-am obișnuit”, spunea Marius Moga în decembrie 2021, pentru .

A căzut în depresie după s-a îmbogățit

Sebastian Dobrincu și-a concentrat afacerile în America, acolo unde a reușit să facă primul milion de dolari după doar un an. Totuși, el a mărturisit, recent, că odată cu succesul și atenția publică a venit și o puternică depresie.

„Am căzut într-o depresie puternică pe care până acum am ascuns-o tuturor, de la familie și apropiați până la publicul larg. Am început să nu mai pot dormi și mânca, am slăbit 17 kg și am devenit bulimic. Mi-am pierdut orice motivație.

Nu mă mai entuziasma nici succesul, nici banii, nici faima. Am lichidat mare parte din acțiunile și investițiile mele, mi-am delegat responsabilitățile și am abandonat orice proiect aveam în derulare.

Mă trezeam dimineață într-o casă de $4M în Los Angeles, mergeam singur pe plajă și stăteam acolo până seară, uitându-mă la cer. Eram atât de trist, însă lumea mă vedea atât de împlinit, iar fiecare laudă sau apreciere, mă îngropa și mai tare. Țineam tot în mine și nu îndrăzneam să alterez imaginea perfecta din ochii oamenilor”, a adăugat milionarul.

Din acest sezon, Sebastian Dobrincu a devenit unul dintre investitorii emisiunii ”Imperiul leilor” de la PRO TV, acolo unde îi are colegi pe câțiva dintre cei mai de succes antreprenori din România. Este vorba despre: Dan Șucu (Mobexpert), Dr Wargha Enayati (Regina Maria), Cristina Bâtlan (Musette) și Dragoș Petrescu (City Grill).