Cine e Sebastian Dobrincu, investitor la “Imperiul Leilor” sezonul 3 și cu ce se ocupă

”Imperiul Leilor” revine cu un nou sezon și aduce în fața telespectatorilor, dar și a angajatorilor care vor să intre în lumea business-ului cinci investitori de top. Trei dintre ei au participat și la primele două sezoane ale emisiunii, iar doi dintre ei sunt noi în echipa emisiunii.

Cei cinci investitori, cu o vastă experiență în acest domeniu, fler și mulți bani de investit în idei noi sunt pregătiți să susțină cele mai puternice afaceri, care să aibă un impact puternic asupra sociețății. Vorbim despre Dan Șucu, Dr. Wargha Enayati, Cristina Bâtlan, Dragoș Petrescu și Sebastian Dobrincu.

Povestea de viață a lui Sebastian Dobrincu, investitor la Imperiul Leilor sezonul 3

Cel din urmă, Sebastian Dobrincu, este cel mai tânăr membru al echipei de la Pro TV și este fondatorul Storyheap. A intrat în lumea afacerilor la doar 11 ani, și-a găsit un drum în viață la 17 ani, atunci când s-a mutat în America, iar acum, la vârsta de 22 de ani, este .

Noul investitor din emisiunea ”Imperiul Leilor” a fost pasionat de mic de domeniul IT, pasiune care l-a făcut acum să ajungă pe culmile succesului în SUA, chiar dacă de-a lungul anilor a trecut și prin momente mai puțin plăcute.

De la o vârstă fragedă, Sebastian a fost victima bullying-ului din cauza dăruirii sale față de domeniul informaticii. Privind în urmă, tânărul spune că nu-și aduce aminte cu plăcere de perioada anilor de școală, mai ales că atunci a avut loc și un episod violent în viața sa.

”Am fost amenințat, am primit câțiva pumni”

”Faptul că nu aveam pasiuni comune m-a exclus efectiv din orice grup. Am fost marginalizat, mi-au fost aruncate cuvinte urâte și fiecare săptămână la școală devenea mai greu de dus. Totul a început doar cu jgniri, dar cu timpul, faptul că nimeni nu a intervenit, mi-a îngreunat situația de la agresiuni verbale, la agresiuni fizice, până când a intervenit poliția.

Situația în care am fost marginalizat a atins apogeul când am fost așteptat după ore. După o rundă de jigniri greu de reprodus, am fost amenințat că voi fi așteptat după școală de băiatul cu care aveam conflictul și gașca lui de prieteni. Am primit câțiva pumni, iar la scurt timp am chemat poliția. Am ajuns la secție alături de părinții mei, am dat declarații și, la scurt timp, am și schimbat liceul”, a mărturisit Sebastian, conform protv.ro.

Sebastian Dobrincu a fost exmatriculat din liceu

Aceasta nu a fost singurul obstacol pe care tânărul afacerist a fost nevoit să îl înfrunte. Ajuns la liceu, chiar cu puțin timp înainte de a susține examenul de Bacalaureat, Sebastian a fost exmatriculat. Faptul că nu putea să se împartă cu brio între școală și afaceri i-a adus investitorului de azi multe probleme cu profesorii liceului de prestigiu la care studia.

”Mă pasiona matematica, informatica și participam din drag la olimpiade, fusesem admis la un liceu privat de informatică, cu bursă integrală, într-o clasă specială de olimpici tocmai ca să duc mai departe numele liceului la olimpiade, prin participarea mea. Refuzând să particip la olimpiadele respective nu a fost o decizie înțeleaptă din punctul ăsta de vedere, conducerii școlii nu i-a convenit acest lucru și a fost un conflict acolo după care au urmat și niște interviuri.

Era perioada când am fost invitat de cei de la Facebook, de cei de la Apple și am avut întâlniri cu Mark Zuckerberg și mai mulți și am început să dau interviuri și m-a întrebat lumea despre relația mea cu școala. Naiv fiind am spus sincer, ceea ce s-a dovedit a fi o idee proastă în sensul că am ajuns să fiu exmatriculat cu câteva luni înainte de examenul de bacalaureat”, a mai spus tânărul în interviul oferit lui Vitalie Cojocari de la Pro TV.

După acest episod, vedeta de la Pro TV spune că atitudinea profesorilor în ceea ce-l privește s-a schimbat radical. Fața de ai săi colegi, care mergeau la olimpiade, lui i se aplica un tratament mult mai dur.

”Chiar nu a fost un singur profesor care avea ceva cu mine, dar tratamentul pe care am început să-l am din partea școlii după ce s-au întâmplat toate evenimentele, interviurile pe care începusem să le dau și faptul că nu mai ajungeam să mă pregătesc pentru olimpiade și mai lipseam la ore din cauza faptului că petreceam mai mult timp la birou am început să am tratament diferit față de restul colegilor”, a mai menționat Dobrincu.

Tânărul este unul dintre milionarii din Silicon Valley

Astfel, cu o asemenea situație școlară, la 17 ani, Sebastian Dobrincu a luat drumul Americii. Ajuns pe tărâmul tuturor posibilităților, afaceristul a luat Bacalaureatul acolo și a dat lovitura în domeniul IT, după ce i-a întâlnit pe Mark Zuckerberg, dar și pe Tim Cook, CEO la compania Apple. Acum este cel mai tânăr milionar din Silicon Valley.

”Aveam 17 ani și cumva întâlnirea și discuția pe care am purtat-o cu Mark a venit ca un val de încredere în mine și ca o confirmare că ceea ce fac mă poate duce într-o traiectorie bună în viață”, mai spune Sebastian Dobrincu.

Cine sunt și cu ce se ocupă ceilalți patru investitori de la Imperiul Leilor sezonul 3

Dragos Petrescu, acționar al City Grill, cel mai mare lanț de restaurante din România, este ”leul” cu cea mai mare experiență din concurs, fiind parte din show încă de la primul sezon.

Dan Șucu, deținătorul grupului Mobexpert, are pe piața din România și din străinătate opt fabrici, 26 de hypermarketuri și magazine de mobilă și peste 2.300 de angajați.

Un alt investitor al emisiunii este și medicul Wargha Enayati. El este fondatorul Rețelei Private Regina Maria, al Enayati Medical City și președintele Enayati Group. Cu peste 25 de ani de experiență, doctorul își dorește să restabilească echilibrul lumii.

Și Cristina Bâtlan ocupă un scaun în rândul , cu o experiență de peste două decenii în spate, fiind fondatoarea companiei Musette, cel mai important brand românesc de încălțăminte.