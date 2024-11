Sebastian Dobrincu, veste uriașă după ce a aflat că are o boală autoimună. Afecțiunea este în remisie

Fostul investitor de la Imperiul Leilor, Sebastian Dobrincu, are o veste uriașă după ce a aflat că are o , în urmă cu mai bine de un an. Afecțiunea care i-a dat mari dureri de cap este în remisie acum.

Ce a declarat Sebastian Dobrincu despre boala autoimună pe care o are

Sebastian Dobrincu a descoperit că suferă de o boală autoimună în urma unui accident casnic, după ce s-a tăiat în feliatorul de legume. A pierdut mult sânge și a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală. Acolo medicii i-au dat un neplăcut.

ADVERTISEMENT

Boala l-a făcut să stea departe de lumina reflectoarelor o perioadă lungă. O vreme a călătorit, iar acum se bucură de momente foarte plăcute. Din fericire, trăiește o minune pentru că afecțiunea a intrat în regresie.

„În prezent trăiesc o minune medicală, vorbele doctorilor nu ale mele și anume am reușit să intru într-o remisie a bolii completă. Nu mai am niciun simptom, niciun efect secundar momentan.

ADVERTISEMENT

Acum bolile autoimune nu au leac, teoretic le porți pe viață, să sperăm că nu o să se mai activeze prea curând. Este și o boală care galopează pe fond psihic. Încerc să nu mă stresez pe cât de mult pot, acum na, realitatea vieții cotidiene ne împinge și la stres.

Munca mă mai împinge la stres, dar încerc să nu pun la suflet orice supărare, să privesc lucrurile nu mai nepăsător, dar mai detașat și să mă canalizez pe frumosul din viața mea, pentru că atunci nu am timp să-mi bat capul cu răul”, a spus Sebastian Dobrincu pentru .

ADVERTISEMENT

Sebastian Dobrincu, recunoscător pentru tot ce trăiește

Sebastian Dobrincu consideră că are o echipă de îngeri care veghează asupra sa, dovadă că este extrem de recunoscător pentru tot ce trăiește. Simte că este o persoană nouă care s-a reinventat după ce a primit vestea neplăcută.

Niciun medic nu-i dădea speranțe prea mari, însă iată că a reușit să depășească o piedică uriașă. Cântărețul recunoaște că sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl poate avea o persoană, indiferent de statut.

ADVERTISEMENT

Acesta este unul dintre motivele pentru care s-a implicat în proiecte care țin de sănătatea psihică, mai ales în rândul copiilor. Vedeta simte că are puterea și resursele necesare pentru a face schimbări. Sebastian Dobrincu își dorește să poată ameliora durerea altora.