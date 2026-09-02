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Sebastian Lăpuște este considerat unul dintre cei mai valoroși tineri jucători ai Europei, iar acest lucru l-a adus în vederile mai multor formații de pe Bătrânul Continent, inclusiv a celor de la Real Madrid. De asemenea, la doar 15 ani, .

Sebastian Lăpuște va semna cu o echipă de Champions League

Potrivit informațiilor publicate de , Joventut Badalona a ajuns la un acord pentru transferul tânărului baschetbalist român. Lăpuște urmează să efectueze vizita medicală și să se alăture clubului spaniol. Jucătorul va fi integrat, inițial, în structura de juniori a formației din Badalona și va evolua la categoriile U18 și U22 pentru acomodare.

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Mutarea lui Sebastian Lăpuște de la CD Distrito Olimpico, o echipă din Madrid, la gigantul Joventut Badalona vine după turneul final european U16, unde românul a fost marea revelație. „Tricolorii” au ajuns până în faza sferturilor de finală, iar baschetbalistul de 1,93 metri a înregistrat o medie de 20 de puncte, 8 recuperări, 6,9 pase decisive și 5 intercepții pe meci.

Meciul în care a acaparat toată atenția a fost duelul cu Lituania, unde a reușit 34 de puncte, 10 recuperări, 10 intercepții, 8 pase decisive și 2 capace. Bilanț uluitor pentru sportivul român, care a bifat un triple-double, o performanță extrem de rară întâlnită la EuroBaschet U16.

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Numele lui Sebastian-Petru Lăpuște a ajuns să fie asociat cu cel al lui Ricky Rubio, fostul mare internațional spaniol și unul dintre cei mai cunoscuți jucători formați de Joventut. Rubio a reușit două triple-double-uri la EuroBasket U16 din 2006. Ulterior, și alți baschetbaliști de top, precum Dario Saric și Usman Garuba, au reușit această performanță.

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. I-au lipsit doar două pase decisive pentru a realiza un quadruple-double! Doar Ricky Rubio a reușit un astfel de record în istoria EuroBasket U16. Mai mult, cele 10 intercepții reușite de român împotriva Lituaniei reprezintă a doua cea mai bună performanță din istoria competiției. Recordul este deținut tot de Rubio, care a avut 11 intercepții într-un meci disputat în 2006.

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Cine este Sebastian Lăpuște?

Sebastian Lăpuște este fiul fostului internațional Flavius Lăpuște, trecut pe la Carbochim Cluj Napoca, Elizur Ashkelon(Israel), Furstenfeld Phanters (Austria), Vest Petrom Arad, Niners Chemnitz(Germania), U-Mobitelco Cluj, BC Mureș, Energia Rovinari Tg Jiu, BC Timișoara, CSU Sibiu.

Tânărul baschetbalist s-a născut la Cluj-Napoca, acolo unde a fost inițiat în acest sport. Ulterior, acesta a făcut pasul către Spania, unde s-a alăturat echipei Distrito Olimpico din Madrid. La nici 15 ani, Sebastian Lăpuște a avut ocazia de a se duela cu adversari mai mari decât el. A prins și minute la echipa de seniori din Madrid, în eșalonul al treilea al baschetului spaniol.

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Jucătorul român a făcut spectacol împotriva academiei lui Real Madrid și a intrat pe orbita echipei din capitala Spaniei. A reușit 19 puncte, 5 recuperări și 5 intercepții, iar într-o altă partidă a avut 31 de puncte, 7 recuperări și 8 intercepții. Evoluțiile sale au atras atenția mai multor cluburi din ACB, inclusiv Real Madrid. În cele din urmă, Joventut Badalona a câștigat lupta pentru semnătura românului.

Joventut Badalona este una dintre cele mai valoroase echipe din Spania și din Europa. În ultima stagiune de campionat, Joventut a terminat pe locul 3, în spatele celor de la Valencia și Barcelona, dar peste Real Madrid sau Murcia. Echipa din Badalona s-a calificat în următoarea ediție a Ligii Campionilor.