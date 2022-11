Sebastian Lupu a redescoperit bucuria vieții după o luptă grea cu boala: „Era să pierd totul”

Mai bine de jumătate din viață, Sebastian Lupu și-a petrecut-o în fața publicului, fie pe scena teatrului, în cadrul desenelor animate pe care le dublează sau chiar în social media. A vorbit despre drumul spre succes și amintirile frumoase pe care le-a acumulat în această călătorie, dar în spatele bunei dispoziții afișate se ascund secrete nebănuite. În exclusivitate pentru FANATIK, actorul a dezvăluit cum zâmbetul i-a salvat viața și a povestit despre relația cu cei doi copii ai săi.

Zâmbetul i-a salvat viața actorului Sebastian Lupu. Munca i-a adus succesul, dar l-ar fi putut costa totul

Actorul Sebastian Lupu este, cu siguranță, vocea copilăriei pentru multe generații de români. Într-un interviu acordat recent pentru FANATIK

Pasiunile sale sunt multiple și nu ratează nicio ocazie să se reinventeze. După ce a pornit o nouă inițiativă pe TikTok, acolo unde le citește zilnic câte un capitol dintr-o carte utilizatorilor, a dat startul unui proiect similar și pe YouTube. În cadrul „Somn ușor, puilor”, lecturează povești și legende pentru copii.

Mereu cu zâmbetul pe buze, Sebastian Lupu ar putea da impresia că duce o viață perfectă. Până la urmă, are o carieră de succes și este tatăl a doi copiii care îl împlinesc, însă lucrurile nu sunt la fel de roz precum se văd din fața ecranului.

„Aveam trei locuri de muncă”

De multe ori, Sebastian Lupu a fost pus în fața unor provocări, iar după nașterea fiicei sale a avut chiar și trei locuri de muncă pentru a-i nu-i lipsi nimic micuței.

„Când s-a născut fetița mea, în anul 2000 și mi-am dat seama, când a încetat să fie alăptată, foarte devreme, la 6 luni, mi-am dat seama că până atunci era simplu să-i dăm de mâncare, dar după aceea trebuia să scoatem bani din buzunar și pufuleți nu voiam să-i dau și atunci m-am apucat să fac taximetrie.

Am făcut patru ani taximetrie. Ziua eram la teatru și noaptea eram la taxi. Foarte interesant e că atunci a apărut și Zone Studio-ul. Nu era chiar atât de multă muncă ca acum sau ca în 2006 când a fost maximum. Atunci aveam trei locuri de muncă”, ne-a dezvăluit Sebastian Lupu.

Actorul Sebastian Lupu, grav bolnav: „Pur și simplu nu mai știam ce să fac”

În anul 2014, Sebastian Lupu a trecut printr-un moment critic. Munca asiduă, orele multe petrecute în studioul de dublaj, plus faptul că deținea propriul local, și-a pus amprenta asupra sănătății sale. După multiple investigații, a aflat că este vorba despre o

O lecție importantă pe care a învățat-o în acea perioadă, a fost că „zâmbetul funcționează și invers” și a petrecut ore întregi mimând fericirea.

„Întotdeauna se spune: comedia se face cu foarte multă seriozitate. Zâmbetul, starea de bine este, după părerea mea, verificat pe propria mea piele, cel mai bun medicament. Eu am fost foarte bolnav la un moment dat, în 2014, și singurul lucru care m-a salvat a fost zâmbetul. Dar nu starea de bine.

Pur și simplu nu mai știam ce să fac și atunci m-am gândit să-mi creez mecanic zâmbetul. Stăteam și mă hlizeam ca un retardat în pat, sincer, câte o oră-două, până la un moment dat când am simțit că începe să mi se limpezească creierul, încep să am o stare de bine. Și atunci mi-am dat seama că zâmbetul funcționează și invers”, a declarat Sebastian Lupu pentru FANATIK.

„La un moment dat, era să pierd totul”

În ciuda acestui lucru, programul actorului Sebastian Lupu este în continuare unul încărcat. Secretul este că acum tratează totul mult mai relaxat, după ce a realizat că nu are nimic de pierdut și că totul are, într-un final, o soluție.

„Am un clip la un moment dat în care spuneam că dacă ai pierdut, zâmbește pentru că nu a pierdut mult, dacă ai pierdut mult, zâmbește pentru că nu ai pierdut totul, dacă ai pierdut totul, zâmbește, du-te mai departe, pentru că nu mai ai nimic de pierdut.

Eu, la un moment dat, era să pierd totul și atunci mi-am dat seama că nu are sens să fiu încrâncenat, dar asta nici nu înseamnă să stai să le suporți pe toate. E bine să izbucnești în momentul respectiv, să te eliberezi, după care te duci mai departe. Corpul nostru e din carne, nu din oțel, cum credeam eu la început că pot zbura, nu, nu se poate zbura”, ne-a spus Sebastian Lupu.

Sebastian Lupu, mulțumit de viața pe care o trăiește acum: „Nu pot primi nimic în plus”

Pe de altă parte, Sebastian Lupu mai are un principiu după care se ghidează. Nu se teme să-și ducă la fel ca până acum zilele până la finalul vieții. Știe că lăsat în urmă mii de desene animate, are o familie de care este mândru și prieteni care îi sunt aproape.

Chiar dacă după ani de muncă, abia acum, odată cu succesul din social media, a ajuns să fie recunoscut pe stradă, nu este dezamăgit și promite să nu lase faima să-l schimbe.

„Mai am o vorbă, am trăit până la 48 de ani așa, nu mă deranjează deloc să trăiesc restul de 48 tot așa. Nu pot primi nimic în plus. Nu știu ce aș putea primi în plus față de acești ani pe care i-am trăit împreună cu toate personajele asta minunate din desene, toate personajele minunate din teatru, cu copiii mei minunați, cu soția mea cu prietenii mei care sunt enorm de mulți, cu toți oamenii care mă opresc pe stradă, mai ales acum.

Toți îmi spuneau unde am fost până acum. Eu tot aici am fost, doar că voi nu m-ați cunoscut. Probabil că vor fi din ce în ce mai mulți, iar eu voi fi la fel”, a mărturisit Sebastian Lupu pentru FANATIK.

Sebastian Lupu este tatăl a doi copii, campioni naționali și internaționali

Înainte de a fi artist, Sebastian Lupu este tatăl a doi copii. Despre Andrei și Andreea vorbește cu mândrie, și are toate motivele să o facă. Fiul său a făcut karate de mare performanță, ajungând campion european. Fiica sa tot campioană este, dar la nivel național și la dans sportiv.

Unul dintre cele mai importante sfaturi pe care Sebastian Lupu l-a oferit copiilor săi a fost „să nu fie șmecheri” și să muncească pentru tot ceea își doresc să obțină în viață.

Când vine vorba de ceea ce au moștenit de la tatăl lor, Andrei și Andreea „au furat” tot ceea ce era esențial, după cum a dezvăluit Sebastian Lupu.

„Au moștenit seriozitatea, cinstea, faptul că știu să muncească și știu foarte bine să se și bucure de ceea ce fac, să chefuiască, să-și aranjeze programul echilibrat. Să aibă de toate, să aibă și atitudine față de munca lor, școala lor. Să-ș facă timp pentru orice, să și iubească și să se joace, să se distreze, să facă sport.

Au cam moștenit treburile astea. Sunt foarte glumeți, au un umor, de multe ori mă depășesc, mult mai inteligent decât al meu, zic eu. Sunt și foarte sensibili, la fel ca și mine și ca mama lor”, a susținut Sebastian Lupu.

Pasiunea pentru actorie nu a fost transmisă însă, în totalitate, mai departe. Andreea urmat cursuri de teatrologie și filozofie, domenii în care tatăl său afirmă că a fost foarte bună, dar a părăsit profesia pentru a-și urma visul. Fiind apropiată de zona migranților, s-a mutat la Paris unde muncește și face un master la Universitatea Sciences Po. Andrei, în schimb, studiază domeniul informației economice în București.

Care este cea mai mare greșeală pe care o fac părinții din punctul de vedere al lui Sebastian Lupu: „Copiii trebuie să fie doar modelați”

Pe de altă parte, Sebastian Lupu nici nu a încercat vreodată să-i îndrume către actorie, deoarece, din punctul său de vedere, copiii trebuie lăsați să-și aleagă propriul drum în viață și cea mai mare greșeală pe care o poate face un părinte este să trăiască în locul celui pe care l-a adus pe lume.

„Copiii tăi trebuie să fie doar modelați de către tine, nu trebuie împinși în nicio direcție, pentru că, în primul rând, tu nu ești ei. Nu ești în ei, nu ești în creierul lor. Tu poți să le modelezi doar anumite direcții. Poți să le spui cum să se comporte în lume, dar nu poți să fii ei, e imposibil. Cele mai mari greșeli pe care le fac părinții e că ei încearcă să se pună în pielea copiilor.

Sunt părinți care cumpără copiilor jucării pe care ei nu le-au avut niciodată, doar să aibă ei. Sunt părinți care încearcă să-și poleiască copiii cu aur când, de fapt, ei nu sunt acolo. La un moment dat, acei copii vor ajunge în societate și își vor da seama că ei de fapt nu sunt ceea au crezut”, a afirmat Sebastian Lupu.

Cum s-a împărțit Sebastian Lupu între carieră și viața de familie: „Au fost o grămadă de frustrări”

În copilărie, Sebastian Lupu se juca copiii săi folosind vocile din desenele animate, iar cu doi părinți actori, aceștia nu-și imaginau că se poate și altfel, dar nu a fost ușor. Andrei și Andreea nu au avut niciodată un weekend petrecut cu prietenii.

„Astea au fost cu o grămadă de frustrări. Niciodată n-au putut să meargă în vizită duminica la copiii cutare, pentru că noi lucram la teatru. Noi, actorii, lucrăm obligatoriu în weekend. Au avut parte de întrebări din astea, ‘Wow, ce tare. Tatăl tău este Sebastian Lupu. El duce gunoiul?’, ‘Da, normal că duce. Doar n-o să-l duc eu’”, și-a amintit Sebastian Lupu.

„Nu ne-am cumpărat liniștea”

Cu toate acestea, Sebastian Lupu și soția lui nu au primit niciodată reproșuri din partea copiilor lor că nu ar fi petrecut suficient timp împreună. Întotdeauna au avut parte de experiențe în familie, fie că au participat la repetițiile de la teatru sau au mers în parc.

„Întotdeauna am încercat să petrecem timp cât am putut de mult cu ei. Plus că au avut o a treia bunică, o doamnă pe care noi am plătit-o timp de 14 ani, care era în continuu cu ei și care îi aducea la noi la serviciu. Mai veneau, dar nu stăteau pe scenă, că nu aveau voie printre ceilalți actori, să-i deranjeze. Noi intram, ieșeam. Ei desenau, colorau.

Noi nu i-am dus niciodată, spre exemplu, într-un parc de joacă pentru copii ( n.r cele plătite, de exemplu cele din mall-uri). Noi mergeam cu ei, împreună. Ori mergeam la grădina zoologică, prin parcuri ne distram, alergam. Dacă ai timp să-l duci în parcul de copii, înseamnă că ai timp să faci și altceva cu el. Nu ne-am cumpărat liniștea, cum se zice”, a încheiat actorul Sebastian Lupu.