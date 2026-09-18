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Sebastian Mailat (28 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la FC Botoșani, a fost foarte aproape să-i părăsească pe moldoveni în această vară. El a fost foarte aproape să se înțeleagă cu Neftchi Baku, una dintre echipele tari ale Azerbaidjanului, însă mutarea nu s-a mai realizat. Valeriu Iftime a explicat adevăratul motiv la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a picat transferul lui Sebastian Mailat în Azerbaidjan. Valeriu Iftime a explicat motivul

în stagiunea precedentă. Fotbalistul lui FC Botoșani a înscris 15 goluri și a oferit 5 pase decisive în SuperLiga României. El a mai reușit să înscrie un număr asemănător de goluri (16) în sezonul 2022/2023, însă atunci a oferit un singur assist. Prin urmare, dacă ne luăm strict după capitolul realizări ofensive, sezonul precedent este cel în care Mailat reușește cele mai multe: 20.

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La scurt timp după acel sezon, Mailat a prins un transfer în Coreea de Sud, însă a revenit rapid la echipa lui Valeriu Iftime. De această dată a fost aproape de un episod asemănător, destinația fiind Azerbaidjan, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri: „Oferta nu era deloc bună pentru club, dar era o sumă foarte bună pentru el. El mi-a spus că vrea să plece pentru că erau niște bani interesanți pentru bugetul lui. Clubul respectiv avea trei opțiuni și l-a ținut în șah până în ultima zi, când a luat pe altul în locul lui.

Nu a fost trist. A doua zi, Mailat a semnat cu mine încă un an ca să nu credem că vrea să plece liber. Eu bumerangul ăsta l-am mai încercat, eu nu vreau să-l dau și să vină înapoi, dar dacă nu se adaptează copilul nu pot decât să-l primesc. Am avut situația asta atât cu el, cât și cu Hervin (n.r. – Ongenda). La noi și-au etalat fotbalul pe care-l știu, dar în alte părți nu au reușit”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

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Ar fi meritat Mailat o șansă la națională? Care este opinia patronului de la FC Botoșani

Deși este cel mai bun fotbalist al echipei sale, Valeriu Iftime : „Nu m-am așteptat să fie la echipa națională. Eu mai interesant l-aș vedea pe Andrei Dumiter la echipa națională, dar nu poți să-i iei dacă fac zece meciuri bune.

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Cred că trebuie constanță. Până la urmă nu cred că pot să emit vreo pretenție legată de fotbal, când la echipa națională este Gică Hagi. Singura mea temere este că vaporul ăsta al fotbalului românesc este mult prea lent pentru orice competiție. Va fi greu pentru noi. Nu înțeleg ce ne lipsește ca noi să devenim competitivi. Nu știu!”, a mai spus Valeriu Iftime.