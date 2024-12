Sebastian Mailat, aproape de revenirea în SuperLiga! Patronul și-a anunțat interesul: ”Credeți că am pierdut timpul?”

Este vorba de Sebastian Mailat, care în vară , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la acel moment. Sud-coreenii au plătit clauza de reziliere, astfel că Valeriu Iftime a încasat 300.000 de euro.

Valeriu Iftime, îl aduce pe Mailat din postura de jucător liber de contract

Patronul clubului FC Botoșani a mărturisit că i-a făcut deja o propunere fotbalistului de a reveni la echipă și a precizat faptul că acesta a rămas liber de contract după ce Suwon Samsung Bluewings nu a reușit promovarea în prima ligă din Coreea de Sud.

”Evident că știam că Mailat a revenit în România. Credeți că am pierdut timpul? Nici vorbă! Am luat legătura cu el și i-am propus să revină la Botoșani. El știe că la noi are cele mai bune condiții să dea cel mai bun randament al său. Aici el s-a simțit cel mai bine.

El a fost ce trebuie și în Coreea de Sud, dar înțelegerea a fost că în cazul în care echipa lui nu promovează, atunci coreenii să îi dea drumul să plece. Aș face o afacere excelentă dacă l-aș aduce din nou pe Mailat la Botoșani din toate punctele de vedere”, a declarat Iftime, pentru .

Mailat mai are și alte oferte din SuperLiga

Omul de afaceri a anunțat că așteaptă un răspuns în zilele următoare de la Mailat și a precizat faptul că situația formației sale nu este una disperată și cu două victorii la rând se poate ieși din zona retrogradării.

”Sebi mi-a spus că are și alte oferte din SuperLiga de la noi, dar că evident că Botoșani are un loc mai aparte in inima lui. Acum să vedem ce va decide el. Mailat știe că noi am fost aproape de el în momentul accidentării, iar dacă el va decide să revină la noi, atunci în mod sigur FC Botoșani se va întări considerabil.

E adevărat că nu prea reușim să ne săltăm de acolo din spate, dar distanța de echipele din față nu este atât de mare. Cu două victorii legate te poți sălta. Nu ne mai aflăm ca în situația din anul trecut, atunci când nimeni nu ne mai dădea nicio șansă în iarnă pentru salvarea de la retrogradare.

Deci, așteptăm un răspuns de la Mailat în câteva zile, deoarece Liviu Ciobotariu trebuie să știe și el ce strategie își face. Vacanța nu o să fie una mare. Echipa se va reuni pe 5 ianuarie”, a spus Valeriu Iftime.

Sebastian Mailat a fost unul dintre cei mai buni jucători de la FC Botoșani în sezonul precedent și a avut o . Jucătorul de 26 de ani a înscris golul decisiv al meciului retur cu CS Mioveni, din barajul de menținere/promovare în SuperLiga.