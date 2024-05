Sebastian Mailat e „Salvatore della Patria” în Moldova! A marcat din nou, iar golul o ține pe FC Botoșani în SuperLiga

Sebastian Mailat (26 de ani) a risipit orice emoție pentru FC Botoșani. și echipa lui Bogdan Andone s-a salvat de la retrogradare.

Sebastian Mailat este omul momentului la Botoșani, A marcat și în partida decisivă cu CS Mioveni din barajul de promovare/retrogradare în SuperLiga și moldovenii sunt siguri că vor juca și sezonul viitor pe prima scenă fotbalistică din România.

Fotbalistul născut la Timișoara l-a învins pe Florin Croitoru, în minutul 75, cu o execuție deja marcă înregistrată.- vezi A fost singurul gol al partidei de pe Municipalul din Mioveni, în timp ce Mailat a ajuns la cota 4 în SuperLiga.

„Am bătut toate adversarele directe în play-out!”

Performanța lui Mailat e cu atât mai impresionantă cu cât el nu a jucat deloc în prima parte a campionatului. Atacantul, care a fost cel mai bun fotbalist al moldovenilor și în sezonul trecut, a fost accidentat mai bine de șase luni. El a jucat primul său meci oficial abia pe 5 aprilie 2024, în înfrângerea cu UTA, scor 0-1.

Pe 21 decembrie 2023, FC Botoșani avea doar 9 puncte și nimeni nu mai credea în salvarea de la retrogradarea. Revenirea lui Mailat a contat enorm, care, înaintea golului din CS Mioveni – FC Botoșani 0-1, a punctat în Botoșani – FC U Craiova 4-1, Hermannstadt – Botoșani 1-1 și Botoșani – Dinamo 2-1.

„Nu mai credea nimeni, nici măcar cei din conducere. Am făcut o treabă bună, am demonstrat-o în atâtea rânduri, am bătut toate adversarele directe în play-out, iar astfel am ajuns aici.

Cu siguranță aducerea lui Bogdan Andone a fost un mare plus. A știut să ne țină uniți, să creeze un grup”, a declarat Sebastian Mailat după CS Mioveni – FC Botoșani 0-1.