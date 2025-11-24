Sebastian Mailat, mesaj pentru Mircea Lucescu! Gol superb direct din voleu cu Dinamo. Video

ADVERTISEMENT

Dinamo a avut mai mult inițiativa în prima repriză cu FC Botoșani, a avut o reușită anulată pentru ofsaid, însă Sebastian Mailat, în minutul 44, și-a arătat clasa. Mijlocașul lui Leo Grozavu a marcat un gol de kinogramă, cum rar vezi în SuperLiga. Cum a înscris, de fapt, mijlocașul.

Cum a înscris Sebastian Mailat în poarta lui Dinamo

, după ce Sebastian Mailat a marcat, pe finalul reprizei, un gol superb. Deși bucureștenii conduceau jocul, având mai multe ocazii de a deschide scorul, moldovenii au “lovit” în minutul 44, la chiar primul șut pe poartă.

ADVERTISEMENT

Totul a plecat de la o lovitură liberă executată de Andrei Miron, în careul lui Dinamo. Mingea a ajuns la Mîkola Kovtaliuk, care i-a pasat cu capul lui Sebastian Mailat, iar mijlocașul, fără să stea pe gânduri, a șutat, din voleu, de la marginea careului, fără speranțe pentru Devis Epassy, portarul roș-albilor.

Sebastian Mailat a reușit, astfel, cel de-al 7-lea gol în acest sezon, în SuperLiga, pentru FC Botoșani. Mijlocașul mai are la activ și trei assist-uri.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Sebastian Mailat despre neconvocarea la echipa națională

În prezent, Sebastian Mailat este, poate, cel mai important jucător de la FC Botoșani, formație clasată, surprinzător, pe locul 2 înaintea acestei etape. Deși evoluțiile sale sunt foarte bune, el nu se află în vizorul echipei naționale. Situația îl dezamăgește, marele său vis fiind să evolueze sub “tricolor”. Totuși, dacă va merge pe aceeași linie, ar putea reprezenta, cu siguranță, o soluție la mijlocul terenului pentru .

ADVERTISEMENT

“Nu pot să spun că am trăit într-un anumit fel (n.r. neconvocarea la națională). E clar că mă frustrează puțin, pentru că suntem o echipă mică, dar jucăm fotbal. Și e clar că numai eu, dar sunt jucători care dau randament și cred că ar putea fi acolo. Încă țin să cred că pot ajunge la națională, poate sunt copil. Mă gândesc că dacă joc bine în continuare, marchez…

Mă forțez singur să intru în calculele antrenorului. E clar, e greu să ajungi la națională. Cum a spus domnul Rădoi, că sunt 18 criterii parcă pentru a convoca un jucător. E clar că sunt jucători buni, care au demonstrat la echipele de club. Dar încă sper, atâta vreme cât am evoluții bune, de ce nu?”, a declarat Mailat, în octombrie, conform .