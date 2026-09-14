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Cine este și cum îl cheamă pe pilotul de Formula 2 care a fost amendat pentru greșeala comisă de sora sa mai mică. Din cauza ținutei purtată de vedetă a primit o sancțiune. Descoperă care este suma pe care trebuie să o achite acum.

Pilotul de Formula 2, penalizat din cauza surorii sale

Sebastian Montoya (21 ani) și-a descoperit pasiunea pentru curse când avea doar 8 ani, după ce a participat la turneul de iarnă din Florida. Apoi, s-a mutat în Europa pentru a concura în WSK Super Master Series și în Campionatul Mondial de Karting CIK-FIA. El este fiul fostului de Formula 1 Juan Pablo Montoya.

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Tânărul născut în Miami, SUA, are atât origini americane, cât și columbiene. Sportivul concurează în prezent în Campionatul FIA de Formula 2 pentru Prema Racing. Cunoscutul pilot de curse are o familie care-l sprijină la toate competițiile, la un moment dat declarând că îi datorează foarte multe figurii paterne.

Are două surori mai mici, Paulina și Paula. Cea mai mare dintre ele i-a adus o sancțiune majoră. Concret, Paulina a fost surprinsă pe linia boxelor într-o rochie scurtă. Astfel, a încălcat regulamentele care sunt impuse în timpul organizatorii cerând o ținută smart sau corporate, mai ales când au loc sesiunile oficiale.

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Din acest motiv, o femeie care nu vrea să fie oprită la acces trebuie să evite o rochie foarte scurtă, decoltată sau tip beachwear. Incidentul în care a fost implicată sora lui Sebastian Montoya a avut loc după sesiunea de calificări de la Madrid. Comisarii FIA au aplicat sancțiunea care se ridică la suma de 500 de euro.

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Această decizie a fost luată după ce Paulina Montoya a fost observată într-o zonă restricționată, lângă mașina pilotului, fără pantaloni lungi. Frumoasa vedetă își susținea fratele mai mare, fiind îmbrăcată într-o rochie albă scurtă. Cu o zi înainte, tânăra și-a sărbătorit a 20-a aniversare, spunând adio adolescenței.

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Cum și-a descoperit pasiunea pentru curse

„Datorită carierei tatălui meu cursele au jucat un rol imens în familia mea, iar ei au fost o parte importantă a curselor mele încă de la început. Ambiția mea este să devin campion mondial de Formula 1. Una dintre cursele mele preferate de până acum a fost în 2021, la Misano, o cursă italiană de F4.

Mă luptam să obțin primul meu podium în cursele de Formula 1 și aproape am obținut prima mea victorie! Am făcut și una dintre cele mai bune depășiri ale mele pentru a obține locul doi, ca să-l pot urmări pe lider. Presiunea era foarte mare, dar mă simțeam foarte încrezător în mine și în mașină.

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Aș spune că cea mai bună cursă a mea din 2022 a fost în F3 Asia, la Abu Dhabi, deoarece a fost prima mea cursă la acest nivel cu piloți mai experimentați decât mine și nu am făcut nicio greșeală pe toată durata cursei și am fost pe primul loc de la semafor la start”, a explicat Sebastian Montoya, pentru .

În altă ordine de idei, atunci când nu participă la curse sportivul adoră să joace golf. În plus, merge la sala de antrenament. De asemenea, îi place să piloteze pe un simulator, iar atunci când era la școală matematica era materia sa preferată. Între timp și-a făcut un nume în timp ce concura pe scena europeană de karting.