Cine este Sebastian Stan, actorul român care are rol principal în miniseria TV Pam & Tommy. Câți ani are, de fapt

Vedeta joacă rolul lui Tommy Lee, fostul soț al Pamelei Anderson, în producția care a fost lansată în data de 2 februarie 2022. în vârstă de 39 de ani este în atenția publică datorită celor 8 episoade ale serialului marca Hulu.

Artistul, cunoscut pentru rolurile interpretate de-a lungul anilor în Universul Cinematic Marvel, a venit pe lume pe 13 august 1982, în Constanța. La vârsta de 8 ani pleca din România, după ce părinții au depus actele de divorț.

S-a mutat cu mama sa, Georgeta Orlovschi, pentru o vreme în Viena, iar apoi s-a stabilit definitiv în Statele Unite ale Americii. Acolo Sebastian Stan și-a început cariera în lumea actoriei.

ADVERTISEMENT

Cine este Sebastian Stan, actorul care joacă rolul lui Tommy Lee. Câți ani are vedeta din serialul „Pam & Tommy”

Primul interpretat de Sebastian Stan a fost la vârsta de 10 ani, în filmul „71 Fragments of a Chronology of Chance”. Patru ani mai târziu, actorul se muta în Comitatul Rockland, New York. A studiat la Universitatea Rutgers și a jucat la Shakespeares Globe Theatre, în Londra.

Printre producțiile în care a obținut rolurile se numără: „Black Swan”, „Marțianul” sau „Capcana”. De asemenea, a apărut și în seriale de succes, cum ar fi „Kings”, „Once Upon a Time” și „Gossip Girl”.

ADVERTISEMENT

Sebastian Stan s-a făcut remarcat datorită rolului lui Jeff Gillooly, soțul Toniei Harding, din „I, Tonya”. Filmul a primit premiul Oscar. În prezent, interpretează personajul Tommy Lee, fostul soț al Pamelei Anderson.

Sebastian Stan, în rolul fostului soț al Pamelei Anderson, într-un serial

Cele două vedete au declanșat o adevărată furtună la sfârșitul anilor 1990, în momentul în care o casetă video cu scene intime era dezvăluită publicului. De aici pleacă și miniseria „Pam & Tommy”.

ADVERTISEMENT

Producția își propune să aducă o altă perspectivă asupra filmărilor respective, care au fost furate și publicate pe internet. Serialul îl arată și pe electricianul Rand Gauthier, cel care sustrage caseta din seiful celebrului cuplu.

În aceeași notă, serialul, care este o dramă biografică, spune că angajatul a recurs la această metodă în anul 1995 pentru că nu a primit suma de 20.000 de dolari pentru lucrările efectuate în reședința celor doi, din Malibu.

ADVERTISEMENT

Conform, , la scurt timp după descoperirea surpriză, electricianul a realizat o pagină web, unde a vândut mai multe copii contrafăcute ale videoclipului.

Serialul în care Sebastian Stan joacă rol principal, „Pam & Tommy”, esre regizat de australianul Craig Gillespie, cel care a lansat pe piață o altă dramă biografică despre un scandal din anii ’90, și anume „I, Tonya”.