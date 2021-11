Hulu a lansa primul teaser al miniseriei “Pam & Tommy” în care Sebastian Stan, actorul de origine română, joacă rolul principal.

Serialul se va lansa pe 2 februarie 2022 și va avea 8 episoade.

Sebastian Stan a jucat până acum în mai multe producții de succes precum “Captain America: The Winter Soldier” sau “Avengers: Infinity War”.

Cum arată Sebastian Stan în rolul lui Tommy Lee, fostul soț al Pamelei Anderson. Primele imagini din noul serial

Rețeaua Hulu a publicat primele imagini din noua miniserie “Pam & Tommy”. În rolurile principale au fost distribuiți actorul de origine română, Sebastian Stan, și actrița Lily James.

ADVERTISEMENT

La apariția primelor fotografii de pe platourile de filmare actorii au postat fiecare câte un citat.

“Nu ne oprim din jucat pentru că îmbătrânim, îmbătrânim pentru că oprim din jucat”, a scris Stan, acestea fiind cuvintele lui Tommy Lee.

ADVERTISEMENT

“E grozav să fii blondă. Cu așteptările scăzută e foarte ușor să surprinzi lumea”, a scris și Lily James, citând-o pe Pamela Anderson.

Fanii vor afla din cele opt episoade mai multe amănunte despre relația pe care a avut-o cu celebrul star rock. Producătorii au decis să se axeze mai ales pe unul dintre cele mai mari scandaluri în care au fost implicați cei doi. Apariția imaginilor în care Pamela Anderson și Tommy Lee întrețineau relații sexuale.

ADVERTISEMENT

între anii 1995 – 1998 și au doi copii. Cei doi au rămas în relații foarte bune după divorț și au încercat în mai multe rânduri să mai dea o șansă relației. Totuși, nu rezistau niciodată prea mult împreună.

Serialul are 8 episoade și este regizat de Craig Gillespie, iar scenarist este Rob Siegel.

Ce proiecte are Sebastian Stan

Actorul de origine română are o carieră frumoasă la Hollywood. Printre filmele în care a apărut se numără “Falcon And the Winter Soldier”, “Hot Tub Time Machine”, “The Martian”, “Ricki and the Flash Kings”, “Once Upon a Time”, dar și în filmele “Captain America: The Winter Soldier”, “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War”, “The Devil All the Time” sau “Destroyer”.

ADVERTISEMENT

Sebastian Stan s-a născut la Constanța. La vârsta de 8 ani a plecat împreună cu mama sa în Austria, iar după patru ani s-au mutat la New York. La vârsta de 10 ani a jucat în primul său rol.