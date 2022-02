Sebastien Haller, golgeterul Ligii Campionilor, performanţă unică! Autogol şi gol în 3 minute

Spectacol total în Benfica – Ajax, meci tur din optimile Ligii Campionilor, cu Sebastien Haller în rol de protagonist. Lucru care era, oarecum de așteptat, dintr-o anume perspectivă.

Și spunem acest lucru pentru că el a încheiat faza grupelor cu 10 reușite. Și este doar care reușește o asemenea performanță, după Cristiano Ronaldo (2015/2016), Lionel Messi (2016/2017) și Robert Lewandowski (2019/2020).

După un început echilibrat de meci în , Grimaldo a greșit. A profitat imediat Noussair Mazraoui, care a centrat perfect, pe bara a doua, iar Dusan Tadic, calm, a punctat pentru 1-0.

Era minutul 18, iar Benfica s-a năpustit în atac. Șapte minute mai târziu Rafa Silva a avut o șansă excelentă, dar Remko Pasveer a oprit balonul.

La următorul atac însă, lovitură de teatru. Sebastien Haller își pune numele pe lista marcatorilor, dar în dreptul Benficăi. A fost prins pe picior greșit și, neintenționat, a înscris în proprie poartă.

Trei minute mai târziu însă, ”demonul” s-a transformat în înger. De această dată, jucătorul născut în Franța, dar care evoluează pentru naționala țării mamei sale, Coasta de Fildeş, și-a făcut datoria. Iar Ajax trecea iar în avantaj.

Sébastien Haller has now scored 11 goals in just 7 Champions League games 🤯

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague)