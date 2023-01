Sebi Chitoșcă, dezvăluiri exclusive despre noua sa iubită: „Abia aștept să mă recăsătoresc. Vreau trei copii”

Sebastian Chitoșcă este în culmea fericirii! Ex-fotbalistul iubește din nou, iar tânăra care l-a cucerit îi oferă multe motive de bucurie! Fostul concurent de la Survivor România a declarat pentru FANATIK că noua sa parteneră nu face parte din lumea showbiz-ului și că își dorește ca, deocamdată, să nu dezvăluie foarte multe lucruri despre ea, numele fiind ținut secret.

Sebi Chitoșcă iubește din nou! Fosta soție a păstrat numele său

Din mărturisirile pe care sportivul ni le-a făcut, acesta nu ar spune nu unei noi căsnicii, ba mai mult, își dorește și să devină tată!

ADVERTISEMENT

Sebi a postat două fotografii cu bruneta care și-a găsit loc în inima sa, iar fanii au sărit imediat cu comentariile. Mulți dintre internauții care au avut ceva de spus la pozele postate de Chitoșcă pe Instagram i-au scris că erau ferm convinși că acesta s-ar fi împăcat de curând cu , lucru care, evident, nu s-a întâmplat din moment ce acesta s-a afișat cu o altă femeie.

Fanii lui Sebi s-au legat de faptul că Alexandra, fosta nevastă, are numele Chitoșcă pe contul ei de Instagram. Asta le-a provocat o confuzie multor internauți. Sebastian a lămurit totul, pentru FANATIK!

ADVERTISEMENT

„Este evident că nu m-am împăcat cu fosta soție. Suntem divorțați și e un capitol al trecutului. După divorț, a avut permisiunea de a purta numele Chitoșcă. Asta e tot”, a declarat Sebastian pentru FANATIK.

„Abia aștept să mă recăsătoresc. Da, am o nouă relație. Vreau și trei copii”

Cât despre tânăra cu care este acum, Sebi are gânduri serioase, chiar dacă experiențele prin care a trecut de-a lungul timpului l-au făcut să nu mai fie 100% convins că totul durează o veșnicie.

ADVERTISEMENT

„Abia aștept să mă recăsătoresc. Da, am o nouă relație. Este o relație stabilă, serioasă. Clar e ceva foarte serios. A trecut ceva timp de la despărțirea de fosta mea soție, iar timpul le-a rezolvat pe toate. Am decis că a sosit timpul să dau o nouă întorsătură destinului meu. Chiar dacă acum nu mai cred în veșnicie legat de iubire, am încredere că această relație merge spre ceva bun, pentru că simt că e o poveste serioasă. Ce pot să spun? Vreau și trei copii! (n.r.: râde)”, ne-a mărturisit Sebi Chitoșcă.

FANATIK l-a întrebat pe dacă i-ar plăcea ca viitorii lui copii să îi urmeze cariera în sportul-rege, iar acesta ne-a oferit un răspuns cât se poate de sincer: „Până să devină fotbaliști, mi-ar plăcea să îi pot forma ca oameni”.

ADVERTISEMENT

„Activitatea mea în online a scăzut grav. Direcția în viața mea e alta acum”

„Niciodată nu o să cochetez, nu o să urmăresc să am relație cu vreo persoană cunoscută, care să fie în showbiz. Mie îmi plac oamenii simpli. Important e să ne înțelegem”, ne-a mai spus Sebi despre relația sa, precizând că e complet paralelă cu lumea mondenă.

ADVERTISEMENT

Marele proiect al lui Chitoșcă acum este să își construiască o familie, tânărul spunând că a lăsat-o mai moale cu activitatea sa pe YouTube, unde era urmărit de gameri.

„Activitatea mea în online a scăzut grav. Mai am, într-adevăr, acel canal de YouTube. Direcția în viața mea e alta acum, e spre a-mi forma o familie. Vreau un job stabil, vreau să construiesc ceva frumos pentru mine. Nu vreau să cer tap-tap pe TikTok”, a adăugat Chitoșcă.