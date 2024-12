Sebi Dascălu, în finala MasterChef 2024: “Eram foarte săraci și trebuia să mă apuc de muncă. Am făcut diferite joburi, nu am luat nici Bac-ul”. Interviu exclusiv

Finala MasterChef 2024, la care participă Sebi Dascălu, Gabriel Șerban și Georgiana Ene, se anunță una plină de emoții, tensiune și lacrimi. Numai unul din cei trei concurenți va pune mâna pe trofeu și pe marele premiu de 75.000 de euro.

Reporterii FANATIK au stat de vorbă cu cei trei concurenți chiar înainte de finala MasterChef 2024, emisiunea difuzată la Pro Tv, în fiecare luni și marți seara. Sebi Dascălu ne-a declarat că, dacă ar câștiga cei 75.000 de euro nu ar ști ce ar face cu ei pentru că nu s-a gândit că ar putea ajunge până în finală.

ADVERTISEMENT

Sebi Dascălu, în finala MasterChef 2024: “Nu m-am gândit la ce voi face cu premiul. Pentru că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge până în etapa asta”

Tânărul ne-a mai mărturisit, în interviul exclusiv, care este povestea lui de viață și de ce nu a reușit nici până acum să-și ia Bac-ul.

Cât de departe ai ajuns…

În sfârșit sunt în finală, ceea ce îmi doream. Sunt foarte fericit că am ajuns până aici. A fost un parcurs extrem de greu cu suișuri și coborâșuri, dar sunt aici și mă bucur de moment. Și nu se știe, poate mă bucur și de premiu.

ADVERTISEMENT

Să spunem că . Ce faci cu banii?

Încă nu m-am gândit la ce voi face cu premiul. Pentru că nu m-am gândit niciodată că voi ajunge până în etapa asta. Așadar, vreau să stau concentrat pe ceea ce se va întâmpla în platou, pe probele care vor fi. Și apoi o să am timp, într-o vacanță, poate să mă gândesc la ce voi face cu premiul.

De ce ai venit MasterChef 2024?

Am venit la emisiune pentru a mă pune la încercare, cu siguranță. Pentru a vedea cum este vibe-ul și mai ales emoțiile care se trăiesc aici. Pentru că este o concentrație de emoții, de la tristețe, la fericire, bucurie, plâns, zâmbete, ură. Am plâns foarte mult, cred că sunt concurentul care a plâns cel mai mult în ediția aceasta. Sunt foarte emotiv din diferite cauze care s-au văzut pe parcurs. De când am cerut-o de soție pe prietena mea și altele…

ADVERTISEMENT

A fost un moment emoționant și pentru ea…

A fost și ea emoționată. Chiar era să leșine.

Cine a pus la cale totul?

Finala MasterChef 2024. Sebi: “Cel mai dur chef este Scărlătescu, pentru că nu știu dacă este un poker face sau chiar așa este el”

Eu am pus la cale totul.

Să revenim la competiție. Care dintre chefi ți s-a părut mai dur?

Cel mai dur chef este Scărlătescu, pentru că nu știu dacă este un poker face sau chiar așa este el. Nu dă nicio emoție, adică nu reușești să îți dai seama că e bine, nu e bine. Și când e bine, nu-ți dai seama și când e rău, nu-ți dai seama. Nu reușesc deloc. La ceilalți mai reușești, am început să cunoaștem oarecum… mai scapă ceva, dar la el nu reușim deloc.

Cum e cu Gina Pistol?

Gina este foarte sufletistă. Vine la noi când ne vede în dificultate, ne îmbrățișează, ne dă suport. Este foarte sufletistă și este foarte implicată cu noi, adică trăiește aceleași emoții pe care le trăim noi în platou.

ADVERTISEMENT

Se poate spune că e de partea concurenților?

Cred că e mai mult de partea noastră decât de partea chefilor, cu siguranță.

Gustă din ce gătiți?

Ori gustă pe ascuns, ori n-am văzut-o niciodată să guste din preparatele noastre, când gustă chefii. Dar cred că pe ascuns câte ceva gustă.

Sebi Dascălu a ajuns în finala MasterChef 2024: “Nu am luat nici Bac-ul. Nu am avut oportunitatea”

Care e povestea ta?

Acolo am făcut diferite studii, după care am început să lucrez pentru că eram foarte săraci și trebuia să mă apuc de muncă. Am făcut diferite joburi, nu am luat nici Bac-ul. Nu am avut oportunitatea. După care am început să călătoresc mult, pentru că am deschis o chestie de haine, unde imprimăm haine și vindem haine.

Cu pandemia nu prea ne-a mers bine. Între timp m-a pasionat foarte mult carnea. Am decis să aprofundez vita. Ce vârstă are, dacă e mascul, femelă, femelă în ce vârstă, de unde provine, mascul de unde provine, ce mănâncă, cât îl pot mătura, cât de grasă e. Toate chestiile astea m-au dus să deschid o societate în România unde asta fac în momentul de față.

Spuneai că n-ai luat Bacul, l-ai luat ulterior?

Nu, nu am luat Bac-ul pentru că n-am avut posibilitatea să-l iau. Am schimbat ceva școli și nu le-am dus la bun sfârșit și nici în momentul de față nu l-am dat.

Practic ai 8 clase sau 12, fără Bac?

În Italia se fac 13 clase și după este Bac-ul. Eu am 12, dar nu am Bac-ul dat.

Sebi Dascălu și-a cerut iubita de soție, în platoul MasterChef 2024: “Nu m-am gândit la chestia asta pentru că voiam să fiu implicat 100% aici, pe platou”

Când ai plâns ultima oară de bucurie și când ai plâns ultima oară de tristețe?

Ultima dată de bucurie am plâns când m-a premiat Cracco în semifinală. Și de tristețe, nu-mi aduc aminte, nu prea plâng de tristețe, de obicei plâng mai mult de bucurie, deci mă bucur extrem de mult.

Ți-ai cerut iubita de soție în platoul MasterChef 2024. Nunta pe când?

Nunta o plănuim după ce se termină MasterChef și o să am timp. Nu m-am gândit la chestia asta pentru că voiam să fiu implicat 100% aici, pe platou. Cu siguranță va fi la anul.