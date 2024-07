Seceta a provocat pierderi colosale agricultorilor. „Tot ce am avut neirigat este total compromis”

Vrancea, unde doar 5% din suprafața arabilă este irigată, este unul dintre cele mai afectate județe de seceta din ultimele săptămâni. Fermierii de aici spun că unele culturi, în special cele de floarea-soarelui și porumb, sunt compromise în proporție de 80-100%.

Pierderi colosale provocate de secetă în Vrancea

Culturile de floarea-soarelui și porumb din întreaga țară au fost puternic afectate de seceta din ultimele săptămâni. Unul dintre cele mai afectate județe este Vrancea, acolo unde suprafața arabilă irigată este de doar 5%. Fermierii spun că, la nivelul întregii țări, pagubele ajung la două miliarde de euro.

„E o pierdere colosală. Vorbim de mii și mii de euro. Aproape două miliarde de euro la nivel de ţară. Tot ce am avut la neirigat este total compromis”, a declarat, pentru , fermierul Teo Dascălu.

Fermierii din Vrancea spun că aceste culturi sunt afectate în proporție de 80 și chiar 100%. Aceștia subliniază că plantele sunt atât de afectate de secetă, încât nu mai sunt bune nici măcar pentru a fi folosite ca furaje pentru animale.

„Nu am mai văzut aşa ceva din 2003, când a fost acea cumplită secetă şi a afectat producţia de grâu a României. An în care am importat grâu de pe unde am putut, căci nu aveam grâu în ţară.

O sa ajungem să importăm ulei brut, desfiinţăm agricultura, desfiinţăm procesatorii, vorbesc aici şi de lanţul de panificaţie şi de morărit şi o să cumpărăm din import”, a declarat expertul în piaţa cerealelor, Cezar Gheorghe, pentru sursa citată.

Fermierii , însă suma pe care o vor primi va fi de 200 de euro la hectar distrus de secetă, o sumă care, spun aceștia, nu acoperă nici măcar 25% din costurile la hectar.

Guvernul a promis bani pentru irigații

În timp ce fermierii se plâng an de an de culturile distruse de secetă, Executivul vine mereu cu noi promisiuni privind investițiile în sistemul de irigații. Ministrul agriculturii, Florin Barbu, anunța recent că până în 2027 va fi finalizat sistemul național de irigații, iar premierul Ciolacu vorbea de investiții majore în agricultură.

„Bugetul Ministerului Agriculturii este cel mai mare buget post-decembrist. Faţă de anul trecut, am pornit pe 750.000 de hectare, am ajuns la 1,6 milioane de hectare. La 1,6 milioane de hectare irigate, România nu are nicio problemă în ce priveşte securitatea alimentară”, declara recent premierul Marcel Ciolacu.

Pe de altă parte, fermierii spun că în acest an au reușit să acceseze doar 15% din suma alocată pentru programele de irigare și se plâng că .

„În fiecare an, procedăm la fel. În fiecare an, spunem că facem, că dregem, că reabilităm sisteme de irigaţii, dar nu facem absolut nimic. Ţinem securitatea alimentară naţională cu mâna întinsă, spre a fi folosită în scop politic”, a mai declarat Cezar Gheorghe.