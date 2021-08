Seceta din ultimele luni afectează producția de porumb: ”Nu scoatem nici investiția pe care am băgat-o în arătură, motorină”

Agricultura României este la extreme în 2021. Dacă producțiile de grâu, orz și floarea soarelui sunt la niveluri record în ultimii ani, la porumb întâlnim o situație diametral opusă.

Canicula extremă din ultimele săptămâni, cu maxime de peste 35-40 de grade Celsius, a afectat grav culturile românilor din mai multe regiuni.

Pe mii de hectare de porumb, producția din 2021 va fi la jumătate, spun specialiștii. Mulți fermieri și agricultori spun că vor ajunge în pragul falimentului.

Producția de porumb din 2021, afectată grav de secetă. Probleme mari pentru agricultori: ”Nu scoatem nici investiția”

Numai în județul Gorj, pârjolit de temperaturile extreme, sute de hectare au fost grav afectate de din ultimele luni, iar oamenii spun că anul acesta va fi cumplit şi că nu vor avea cu ce să-şi hrănească animalele şi păsările. Agricultorii spun că îi paşte sărăcia și chiar falimentul.

”Eu am băgat bani în locul asta. Am luat bălegar de 20 de milioane. Este compromisă trei sferturi. Nu scoatem nici investiția pe care am băgat-o în arătură, motorină. Am investit destul de mult”, se plânge un agricultor, conform .

Dacă în trecut, la un hectar de teren cultivat oamenii scoteau peste o tonă de porumb, în 2021, în condiții de secetă, nu vor obţine nici jumătate. Reprezentanții Direcției de Agricultură Gorj spun că producția este afectată în proporție de peste 70%.

”Avem zone unde culturile sunt mai afectate, mai ales în zona Țicleni. Acolo vom avea o producție de doar 500 de kilograme la hectar de porumb. Din estimările care ne-au venit din comunele județului Gorj, zona de sub munte, acolo producția ar mai bună. Cu siguranță va fi o producție mai mică anul acesta”, a declarat, pentru aceeași sursă, Valentin Priporeanu, director Direcția de Agricultură Gorj.

Iar veștile proaste din partea agricultorilor nu se opresc aici. Aceștia avertizează că şi cultura de viță de vie va fi compromisă dacă nu va ploua curând.

Agricultorii care au cultivat grâu și floarea soarelui, la polul opus: producții record!

Pe de altă parte, datele oficiale ale Ministerului Agriculturii indică faptul că 2021 este un an de excepție pentru producțiile de grâu, orz și floarea soarelui.

În 2021, internă a depășit deja 11,1 milioane de tone. S-au recoltat puțin peste 2 milioane de hectare, adică 96,59 % din suprafața cultivată , iar producția medie a fost de 5.348 kg/ha. Este cel mai mare randament din 2011 până în prezent, anteriorul record fiind raportat în 2017 când s-au raportat 4.888 kg la hectar, scrie .

Și românii care au cultivat orz anul acesta au avut condițiile unor producții record. Până acum s-au recoltat 336.040 ha, adică 99,36 % din suprafața cultivată de 338.203 ha, iar producția totală se ridică la 1, 88 de milioane de tone. Randamentul mediu este astfe de 5.603 kg/ha, cel mai mare din 2010 până în prezent.

De asemenea, producția de floarea soarelui înregistrează un record în acest an, ajungând la un total de 3,3 milioane de tone, cu 1,22 de milioane de tone mai mare față de 2020. Această cantitate reprezintă 34% din porducția UE.