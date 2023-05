Secret dezvăluit din vestiarul campioanei Farul. Cum îi spun jucătorii și familiile lor lui Gheorghe Hagi: „Nu e Mister” Video exclusiv

Farul a câștigat titlul în SuperLiga după o revenire de excepție în derby-ul cu FCSB. Echipa antrenată de Gică Hagi a câștigat cu 3-2 în fața roș-albaștrilor și a câștigat campionatul cu o etapă înainte de finalul sezonului. Robert Niță a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI cum îl numesc jucătorii și apropiații acestora pe Gică Hagi.

Cum îi spune toată lumea lui Gică Hagi: „’Uite-l pe șefu’!”

Gică Hagi este cel mai titrat jucător din istoria fotbalului românesc, însă pasiunea pentru „sportul rege” l-a făcut pe fostul „Decar de Aur” al naționalei „tricolore” să devină și conducător de club din România.

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune, „Regele” a îndrumat-o pe tânăra echipă a Farului spre câștigarea campionatului în SuperLiga, iar se îndreaptă spre o performanță deosebită în cupele europene. Gică Hagi este un idol, mai ales la Constanța, iar Robert Niță a dezvăluit o informație fabuloasă din vestiarul echipei de la malul mării.

Fostul fotbalist a mărturisit că Gică Hagi este numit „șeful” de către jucători și de către apropiați. „Am fost miercuri pe la Constanța și am vorbit, printre alții, cu cei din staff-ul Farului și cu niște jucători. Îmi spunea tatăl unui jucător: ‘Domnul Robert, am fost după petrecere, am câștigat campionatul, mi-a zis fi-miu când a venit acasă ‘Bă, tată, îmi doresc și eu să mănânc doi mici’.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

L-am luat, ne-am dus la o terasă. A mâncat primul mic cu atâta poftă că ziceai că e adus săracul din Somalia și nu a văzut carne și mici în viața lui. După ce l-a terminat pe primul l-a luat pe al doilea și când a dus micul spre gură i-am zis: ‘Uite-l pe șefu’. A aruncat micul din mână. Era Hagi, i-a spus tatăl, așa îi spun ei șeful lui Gică Hagi. (n.r. cine îi spune așa) Jucătorii, părinții jucătorilor, toată lumea. Șeful.

Nu știu dacă în față. În față îi zic Mister. Dar așa între ei șeful. În momentul în care a zis uite-l pe șefu’ a aruncat micul și mi-a zis: ‘unde e?’. I-am zis că am glumit și mi-a zis: ‘Bă, tată, du-te și mai cumpără-mi doi mici’. (n.r. cine e jucătorul?) Este jucător care e reprezentativ, tânăr, în echipa Farului. Jucător foarte important în câștigarea campionatului”, a dezvăluit Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

„’Când sunt în teren și e șeful pe bancă nu mai contează nimic’”

„’Domnul, Robert, vine copilul meu acasă și îmi spune: ‘Bă, tată, tu îți dai seama ce înseamnă pentru mine să-mi zică șeful, Gică Hagi, că eu sunt foarte bun? Eu în momentul când intru pe poartă și vorbește șeful cu mine pot să-mi zici tu, mama orice, dar nu mai contează nimic. Când sunt în teren și e șeful pe bancă și zici ceva nu mai contează nimic.

Îmi zice marele Gheorghe Hagi’. Asta e ceea ce reprezintă șeful acolo. Cel mai mare fotbalist”, a încheiat dezvăluirea Robert Niță. Totodată, Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a remarcat un detaliu interesant la finalul interviurilor lui Louis Munteanu, Denis Alibec și Adrian Mazilu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Care este punctul comun pe care l-au zis toți trei în legătură cu Gică Hagi și acolo e cheia? Acolo e cheia succesului. La final, Cristi Coste i-a întrebat pe toți trei: ‘Spuneți-mi într-un cuvânt sau într-o frază ce părere aveți despre Gică Hagi, cum îl caracterizați pe Gică Hagi?’.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

Știți ce au zis cei trei primul lucru? Și de-abia după insistențele lui Cristi au revenit. ‘Un mare fotbalist’. Niciunul dintre ei nu a spus un mare antrenor. Niciunul! Punctul comun este că niciunul dintre ei nu a zis un mare antrenor la început. Toți trei au zis cel mai mare jucător român, cel mai mare fotbalist, fotbalist unic. ‘Da, dar și antrenor. A, da și antrenor, normal, au zis’. Dar au zis cel mai mare fotbalist, acesta a fost primul lucru pe care l-au zis. În primul și în primul rând acest respect pentru Gică Hagi a fost numărul 1. De aici pleacă tot. Marele fotbalist Gică Hagi.

Copiii au spus din prima. N-a zis niciunul dintre ei: ‘Domne, ce antrenor senzațional’. Nu! Au zis cel mai mare fotbalist. Băieți, stați puțin că-i antrenor, a fost fotbalist. Toți au zis instinctiv cel mai mare fotbalist, nu antrenor”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

„Aici Gigi Becali nu înțelege”

„Vezi ce înseamnă când intră unu ca Hagi. Aici Gigi Becali nu înțelege. Nu poți să-l trimiți pe Charalambous. Închipuiți-vă să intre regretatul Ilie Balaci în vestiarul Craiovei. Hagi, la Farul. (n.r. Ilie Balaaci) Nu a primit nicio șansă de-aia nu a reușit. A fost foarte inteligent.

Apropo ce au zis fotbaliștii, marele fotbalist Hagi. Mă mai gândesc la un lucru. Tu ca fotbalist ești în teren, ai meci decisiv, ai meci sub tensiune, ești la greu. Te uiți și când îl vezi pe Gică Hagi pe margine că e lângă tine îți dă încredere. Când te uiți și îl vezi pe Charalambous. N-am nimic cu omul, nu vezi pe nimeni”, a mai spus Horia Ivanovici.

FANATIK SUPERLIGA se vede pe orice dispozitiv conectat la internet, tabletă, laptop sau chiar telefon mobil. Asigurați-vă că există o conexiune bună și un loc cât mai confortabil, show-ul este garantat! De luni până vineri începând cu ora 10:30, de fiecare dată o nouă ediție de colecție. Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul FANATIK, pe canalul de , pe pagina de sau pe pagina de sau pe contul .