Secretar de stat din MAI, pensionat la 42 de ani. Încasează sume amețitoare în fiecare lună

Irina Alexe, o fostă polițistă, a revenit anul acesta în funcția de secretar de stat la Ministerul de Interne. Aceasta a intrat în atenția presei în 2016 când s-a pensionat la doar 42 de ani și s-a aflat, ulterior, că are o pensie de 10 ori mai mare decât cea medie din România.

Noua declarație de avere a Irinei Alexe a fost făcută publică vineri, 2 aprilie. Potrivit documentului, secretarul de stat de la MAI încasează lunar peste 14.000 de lei din pensia sa de fost polițist. Astfel, aceasta primește pe an suma de 170.832 de lei, potrivit Gândul.

În plus, pentru că a fost numită secretar de stat în MAI, aceasta încasează alți 10.000 de lei de la stat.

Ascensiunea polițistei a fost pusă mereu sub semnul întrebării în condițiile în care la doar 35 de ani obținea gradul de chestor, echivalent cu gradul de general în alte structuri.

În 2016, mai multe informații privind pensia uriașă obținută la vârsta de 42 de ani au scandalizat opinia publică.

Ce scrie în declarație de avere a Irinei Alexe

Aceasta deține o cotă parte dintr-un teren intravilan dobândit în 2005, dar și o cotă parte dintr-un teren extravilan, dobând în 2008 prin succesiune. Ambele proprietăți sunt în București. De asemenea, are un apartament în Capitală, pe care l-a dobândit în 2005.

Irina Alexe are mai multe conturi, toate deschise la Banca Transilvania. Are în bancă peste 4.000 de lei și aproximativ 10.000 de euro. În plus, secretarul de stat deține trei mașini: un Suzuki din 2016, un Smart ForTwo din 2017 și un Audi din 2018.

Pensia medie din România este 1400 de lei. Cum a ajuns Irina Alexe să obțină de 10 ori mai mult

Devenită cel mai tânăr chestor din Poliția Română, Irina Alexe a ocupat diverse funcții de-a lungul a 20 de ani de activitate la MAI. A fost consilier juridic, secretar general sau secretar de stat. Din 2006 a făcut parte în mod constant din conducerea Ministerului Afacerilor Interne. A ajuns secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei (perioada iunie-octombrie 2009).

Ulterior, timp de un 1 an, a ocupat funcția de secretar de stat în minister. Din 2010 și până în 2012 a fost şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul. Irina Alexe a fost în conducerea Secretariatului General al Guvernului (secretar de stat – 2016), respectiv a Cancelariei Prim-ministrului (secretar de stat – 2016).

