Olteán Csongor a făcut anunțul pe pagina de Facebook. Acesta a subliniat că își asumă responsabilitatea pentru faptele sale.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anunțat că demisia secretarului de stat a fost acceptată și înaintată premierului. Acesta a mai precizat că .

Secretar de stat în Ministerul Tineretului, prins băut la volan. Şi-a dat demisia la scurt timp

„Azi dimineață am fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. Nu am nici-o scuză, îmi asum răspunderea pentru fapta mea, ” a anunțat pe Facebook Olteán Csongor.

„Comportamentul iresponsabil este incompatibil cu funcția publică și nu doresc să transmit un mesaj greșit tinerilor. Drept urmare, primul lucru azi dimineață a fost să-mi depun demisia din funcția de secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului,” a adăugat acesta.

ADVERTISEMENT

El a precizat că în zorii zilei, la Sfântu Gheorghe. Cu puțin timp înainte de această postare, politicianul a anunțat că a fost demarată o colaborare cu Școala Națională De Studii Politice și Administrative – Facultatea de Administrație Publică pentru crearea primului program de Masterat în Domeniul Tineretului.

Totodată, acesta a adăugat că sunt planificate si alte asemenea proiecte. Postarea în care își anunță demisia a fost distribuită cu aproximativ o oră mai târziu.

Oamenii legii au transmis că Oltean Csogor a fost observat în trafic, la volanul unuei mașini care aparținea UMDR, în jurul orei 04:15. Pentru că mirosea a alcool, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost 0,43mg/l. Bărbatului i-au fost recoltate proble de sânge și s-a ales și cu un dosar penal pentru „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Kelemen Hunor

Informația a fost confirmată, tot pe rețelele de socializare, de liderul UDMR. El a precizat că un astfel de comportament este inacceptabil și că nu vor fi făcute alte comentarii pe marginea acestui subiect.

„Secretarul de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Oltean Csongor a fost oprit de poliție fiind sub influența alcoolului. În urma acestui incident el și-a depus demisia, pe care am acceptat-o, și i-am transmis-o premierului,” a scris Hunor.

„Gestul lui Oltean Csongor este inacceptabil, el și-a asumat răspunderea pentru acesta. Nu intenționăm să facem alte comentarii în acest caz,” a adăugat.

Anunțurile celor doi au fost distribuite în același timp, cu aproximativ o oră în urmă.