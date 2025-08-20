Secretar general din județul Cluj, cercetat pentru abuz în serviciu. A fraudat un concurs de angajare alături de alți trei funcționari

S-a deschis o anchetă în Cluj, după ce s-a descoperit că patru funcționari publici, printre care și un secretar general, au fraudat un concurs de angajare, în care erau puse la bătaie două posturi. Ce s-a întâmplat în timpul examenului și ce măsură au luat procurorii.

ADVERTISEMENT

Un secretar general și trei funcționari publici clujeni, cercetați pentru abuz

Secretarul general al Primăriei Bonțida, Fechete Vasile Adrian, este cercetat pentru abuz în serviciu. Împreună cu alți trei , ar fi fraudat un concurs de angajare în care s-au pus la bătaie două posturi în cadrul instituției.

Procurorii Parchetului de pe lângă judecătoria Gherla au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de acesta. De asemenea, Fechete Vasile Adrian este plasat sub control judiciar și are interdicție în exercitarea funcției, pentru o perioadă de 60 de zile.

ADVERTISEMENT

„Inculpatul este cercetat alături de alte trei persoane, funcționari publici din cadrul Primăriei Bonțida, pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, au precizat procurorii.

Ce s-a întâmplat în cadrul examenului

Totul a început de la un concurs organizat pe data de 4 august 2025, pentru ocuparea a două posturi: unul de consilier la compartimentul de achiziții publice și unul de inspector la compartimentul registrul agricol din cadrul Primăriei Bonțida

ADVERTISEMENT

Astfel, candidații . În cazul unui dintre ei, după ce a predat foaia de examen, aceasta a primit-o înapoi. Motivul? A fost pus să completeze unele răspunsuri pentru a ajunge la un punctaj îndeajuns de mare pentru a ocupa postul respectiv.

ADVERTISEMENT

„În esenţă, s-a reţinut că inculpatul F.V.A., secretar general al U.A.T. – Comuna Bonţida, împreună cu suspectele D.L., C.A. şi M.S., desemnaţi prin dispoziţia nr. 127/27.03.2025 a primarului comunei Bonţida să organizeze şi să desfăşoare concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţiilor publice consilier la compartimentul achiziţii publice, respectiv inspector la compartimentul registrul agricol, la data 04.08.2025, când au avut loc probele scrise, la sediul Primăriei Bonţida, nu au evaluat competenţele candidaţilor M.А. şi L.A. lăsându-i în timpul examenului să aibă asupra lor surse de informare pentru a frauda examenul, ulterior fiind declaraţi admişi. În cazul unui candidat, după predarea examenului, i s-a dat foaia de examen înapoi pentru a mai completa răspunsurile, în vederea promovării examenului”, au stabilit procurorii.