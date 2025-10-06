Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar, ca în cazul Nordis. Ce avans a achitat Adrian Țuțuianu

Adrian Ţuţuianu (PSD) a fost numit pe 1 august 2025 în funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Până la acea dată, Țuțuianu a fost secretar general adjunct al Guvernului, funcție în care fusese numit pe 6 septembrie 2022, de către premierul de atunci, Nicolae Ciucă.

ADVERTISEMENT

Adrian Țuțuianu a achitat peste 400.000 lei pentru avansul apartamentului

În legislatura 2016-2020, Țuțuianu a fost senator, iar pentru o scurtă perioadă, între iunie și septembrie 2017, . De asemenea, Țuțuianu o fost senator și în legislatura 2008-2012, când a fost membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii (2008-2009), vicepreşedinte al Comisiei pentru Regulament (2008-2010) și membru în Comisia Juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări.

Numele lui Adrian Țuțuianu apare, în calitate de creditor, într-un dosar înregistrat pe 22 mai 2025 la Tribunalul București, al cărui obiect este „ordonanță de plată”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Creditori mai figurează soția și una din fiicele lui Țuțuianu, iar debitor este Galileo Olimp Resort Residences SRL, un dezvoltator imobiliar căruia familia Țuțuianu i-a achitat un avans pentru un apartament.

ADVERTISEMENT

În dosar se arată că creditorii (Adrian Țuțuianu, soția și fiica sa) au chemat în judecată debitoarea Galileo Olimp Resort Residences SRL, solicitând emiterea unei ordonanţe de plată prin care debitoare să fie obligată să le achite suma de 405.035,79 lei reprezentând avans achitat în baza promisiunii de vânzare cumpărare autentificate sub număr 1666/09.07.2021 de notar public din cadrul Signum, dobânda legală penalizatoare aferentă, de la 20.12.2023 până la data achitării integrale a debitului , precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Instanța a menționat că debitoarea Galileo Olimp Resort Residences SRL are calitatea de profesionist, iar obiectul cererii de chemare în judecată este reprezentat de restituirea avansului achitat în baza promisiunii de vânzare cumpărare autentificate sub număr 1666/09.07.2021 de un notar public. Potrivit clauzelor promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare invocate, debitoarea, în calitate de promitent-vânzător, s-a obligat să vândă creditorilor, în calitate de promitenți-cumpărători, apartamentul nr. P106 , tip Esplanada View, ce urma să fie amplasat la etajul 1, scara P a imobilului situat în oraşul Mangalia , judeţul Constanţa. Există o asemănare cu dosarul Nordis, deoarece și acolo s-au emis promisiuni de vânzare-cumpărare, reprezentanții dezvoltatorului imobiliar încasând bani în baza unor antecontracte cu o falsă aparență de legalitate, conform procurorilor.

ADVERTISEMENT

Dosarul a fost mutat la altă secție a Tribunalului București

În dosar se specifică faptul că acest apartament face parte din condominiul pe care promitenta-vânzătoare s-a obligat să îl edifice pe terenul proprietatea acesteia, în cadrul proiectului rezidenţial pe care urma să îl realizeze, acesta având calitatea de dezvoltator imobiliar. În aceste condiţii, calitatea de dezvoltator imobiliar a pârâtei, precum şi scopul comercial al actului juridic civil în litigiu, încheiat între o persoană fizică şi un profesionist, determină competenţa materială a Secţiei a VI-a Civile a Tribunalului Bucureşti, specializată în soluţionarea litigiilor cu profesionişti, astfel cum acestea sunt stabilite prin Hotărârea Colegiului de conducere al Tribunalului Bucureşti nr. 3/16.01.2015, respectiv „acţiunile izvorâte din raporturile juridice dintre profesionişti, precum şi dintre profesionişti şi alte persoane fizice sau juridice”.

ADVERTISEMENT

Instanța a specificat că prin decizia nr. 18/17.10.2016, ÎCCJ a menţionat că „revine în acest scop judecătorului, ca prim interpret al legii, rolul de a decela elementele comune, cum sunt cele avute în vedere de legiuitor la stabilirea celor patru categorii de litigii exemplificate, şi de a aprecia asupra competenţei materiale procesuale proprii în soluţionarea litigiului cu judecata căruia a fost învestit.” Astfel, potrivit art. 3 alin. 2 C.civ., sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere, aceste dispoziţii se referă astfel la exploatarea unei întreprinderi, desfăşurarea unei activităţi, precum şi la cei care exercită cu regularitate o activitate de producţie, comerţ sau prestări servicii, indiferent dacă se urmăreşte un scop lucrativ sau nu.

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare invocată a fost încheiată de un profesionist (societate comercială) în exercitarea activităţii sale profesionale desfăşurate cu scopul obţinerii de profit, reprezentând chiar materializarea activităţii profesionale. Aşadar, natura juridică a actului încheiat este aceea a unui act încheiat de un profesionist în exercitarea activităţii sale principale, fiind supus reglementărilor care îi vizează pe profesionişti.

ADVERTISEMENT

Familia Țuțuianu a solicitat instituirea măsurii sechestrului asigurător

În consecinţă, tribunalul a arătat că va admite excepţia necompetenţei materiale a Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti şi va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Secţiei a VI-a Civile a Tribunalului Bucureşti, în vederea judecării de către un complet specializat în materia litigiilor cu profesionişti. Această decizie a fost luată pe 23 mai 2025, iar următorul termen din dosar a fost stabilit pentru 17 octombrie 2025, conform datelor consultate de FANATIK.

Într-un alt dosar, înregistrat pe 24 aprilie 2025 la Tribunalul București, al cărui obiect este „procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată – contestaţia debitorului contra cererilor introductive ale creditorilor pentru începerea procedurii”, Adrian Țuțuianu, soția și fiica sa figurează drept creditori, în timp ce Galileo Olimp Resort Residences SRL are calitatea de debitor. Într-un altul, al cărui obiect este „ordonanță președințială”, cu aceleași părți, a fost înregistrat pe 11 august 2025., următorul termen fiind programat pe 15 octombrie 2025. Adrian Țuțuianu, soția și fiica sa au formulat cerere de ordonanță președințială, prin care au solicitat instanței să dispună măsuri vremelnice în scopul suspendării operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale din averea debitoarei, sub sancţiunea nulităţii, precum şi măsuri de conservare a acestor bunuri.

Totodată, au arătat că este necesară instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile urmăribile ale debitorului, societatea Galileo Olimp Resort Residences SRL, aflate în posesia acesteia sau a unui terţ în scopul valorificării acestora . De asemenea, este necesară înființarea popririi asiguratorie asupra sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care acesta le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Galileo Olimp Resort Residences SRL a formulat la Tribunalul Constanța, pe 3 iunie 2025, o cerere de deschidere a procedurii comodatului preventiv.