Secretarul general al Guvernului se opune creşterii TVA în Horeca. Radu Oprea avertizează că turismul pe litoral a scăzut în această vară

Fosul ministrul PSD-ist al economiei, Radu Oprea, consideră că industria Horeca nu trebuie împovărată o nouă majorare a TVA-ului.
Daniel Spătaru
12.09.2025 | 16:45
Oamenii din Horeca avertizează că majorarea TVA ar duce la falimente în lanţ Foto: Hepta

PSD consideră că nu este oportună în momentul de faţă majorarea TVA la 21% pentru sectorul Horeca, în contextul în care şi aşa hotelieri au avut parte de un sezon greu, pe litoral înregistrându-se scăderi faţă de anul trecut.

Majorarea TVA-ului ar duce la falimente în lanţ

Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, spune că în urma discuţiilor cu mai mulţi antreprenori din domeniul ospitalităţii s-a constatat o reducere a numărului de turişti prezenţi vara aceasta pe litoral, în comparaţie cu 2024.

„Am fost și am vorbit cu foarte mulți antreprenori din Horeca în ultima perioadă. Litoralul de anul ăsta nu pare să fi avut aceeași încărcare ca anul trecut. Eu cred că trebuie făcută o analiză foarte serioasă asupra cauzelor și, în funcție de acest lucru, decis asupra creșterii sau nu a TVA pentru Horeca. Personal, nu cred că este benefică o astfel de măsură pentru Horeca, pentru cei care au investit în turism în România. Personal cred că este suficient cât a crescut TVA în Horeca”, a declarat politicianul PSD, într-o conferinţă de presă.

În momentul de faţă, cota unică de impozitare pentru industria HORECA este de 11%, ea fiind crescută de la 9%, cât era înainte de 1 august 2025. Organizaţia Patronală a Hotelurilor şi Restaurantelor din România susține că majorarea TVA-ului la 21% ar duce la falimentul în lanţ al firmelor din industrie şi ar lăsa fără locuri de muncă mii de angajaţi. Pentru Radu Oprea este important ca România să rămână competitivă în raport cu țările vecine, el dând exemplul Bulgariei și Ungariei, care aplică deja cote reduse de TVA pentru sectorul Horeca.

Şefii PSD s-au întâlnit cu delegaţia FMI aflată în România

În aceeaşi conferinţă de presă, secretarul general al Guvernului a mai spus că reprezentanţii PSD s-au întâlnit cu delegaţia FMI prezentă zilele acestea în România şi a spus că estimarea social-democraţilor, ca ţara să înregistreze o creştere de 3% în trei ani este realizabilă cu măsurile incluse în Planul de Relansare Economică făcut public de PSD.

„A fost acolo şi preşedintele Sorin Grindeanu şi Marian Neacşu, am fost mai mulţi colegi şi le-am spus despre acest program de relansare economică şi a fost primit foarte, foarte bine. Pentru că da, într-adevăr şi ei au spus, aveţi nevoie de acest impuls în economie”, a mai transmis secretarul general al Guvernului.

Daniel Spătaru
