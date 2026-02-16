Secretarul general numit de Ilie Bolojan la Ministerul Energiei a avut probleme cu Poliția. Ce decizie s-a luat în dosar

ADVERTISEMENT

Din 14 februarie 2026, Mihail Silviu Pocora, director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, va exercita, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Energiei pentru o perioadă de 6 luni. Decizia a fost luată de premierul Ilie Bolojan și a fost publicată în Monitorul Oficial pe 5 februarie 2026.

Mihail Silviu Pocora a fost sancționat contravențional pentru că a condus cu 104 km/h

Este, de fapt, o prelungire a mandatului lui Pocora, care nu și-ar fi putut continua activitatea. Prelungirea se poate face doar pe câte o perioadă de 6 luni, iar prima sa detașare fusese decisă pe 14 august 2025. Între 2014 și 2024, Pocora a lucrat la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), ajungând în 2022 până în funcția de vicepreședinte. Între iunie 2022 și noiembrie 2023 a exercitat și atribuțiile funcției de președinte la ONJN, cu rang de secretar de stat. Din aprilie 2024, Pocora a lucrat la Ministerul Cercetării, comasat ulterior cu cel al Economiei.

ADVERTISEMENT

Numele lui Mihail Silviu Pocora figurează ca petent într-un dosar înregistrat pe 24 mai 2024 la Judecătoria Constanța, în timp ce intimat este Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Pocora a formulat plângere contravențională împotriva procesului-verbal de contravenție din 12.05.2024, emis de DGPMB, prin care a solicitat anularea procesului-verbal şi în subsidiar, menținerea avertismentului și înlăturarea punctelor de penalizare. În fapt, Pocora a susținut că, în data de 12.05.2024, a fost sancţionat contravenţional pentru faptul că ar fi depășit viteza legală de 70 km/h, menționând că nu se face vinovat de săvârșirea aceste fapte.

În probaţiune, Pocora a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri . DGPMB a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei ca fiind temeinic şi legal. A arătat că sub aspectul legalităţii procesul verbal îndeplineşte condiţiile prevăzute lege, iar sub aspectul temeiniciei starea de fapt este cea reţinută în procesul verbal, abaterea săvârşită fiind înregistrată cu aparatul radar montat pe autospeciala cu numărul de înmatriculare MAI 41200.

ADVERTISEMENT

În dovedirea celor afirmate, DGPMB a depus la dosarul cauzei procesul verbal de contravenţie, CD cu înregistrarea video a faptei, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar montat pe autospeciala MAI și istoricul sancțiunilor lui Pocora. Instanța a arătat că, în fapt, la data 12.05.2024, Mihail Silviu Pocora a fost sancţionat prin procesul-verbal cu avertisment, întrucât a condus la aceeași dată autoturismul cu viteza de 104 km/h pe limita de viteză de 70 km/h, fiind înregistrat cu aparatul radar TRUCAM TC 011234. Procesul-verbal a fost semnat de către Pocora şi la rubrica „alte menţiuni” s-a consemnat “nu are menţiuni”.

ADVERTISEMENT

Înregistrarea video a respectat normele legale

Cu privire la temeinicia procesului-verbal contestat, instanța a reținut că persoana sancționată se bucură de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive prin care să se stabilească vinovăția sa, însă această prezumție nu neagă valoarea probatorie a procesului-verbal de constatare a contravenției legal întocmit. Sub aspectul temeiniciei, instanța constată că petentul nu a depus nicio probă, niciun înscris în susținea cererii sale. Prin urmare, prezumția de temeinicie a procesului-verbal nu are cum să fie înlăturată, petentul având această sarcină a probei. De asemenea, încă din cerere petentul Mihail Silviu Pocora nu contestat niciodată fapta ca atare, ci doar a menționat că fapta este insuficient descrisă.

Având în vedere specificul faptei contravenţionale pentru care a fost sancţionat Mihail Silviu Pocora, respectiv aceea de încălcare a limitei de viteză maxime admise, instanța a reţinut că o constatare a acestui tip de contravenţie se poate realiza exclusiv prin mijloace tehnice. Prin urmare, în materia depăşirii limitelor de viteză, contravenientul se află în imposibilitate absolută şi obiectivă de a face dovada contrară celor consemnate în procesul-verbal de contravenţie, în această situaţie sarcina probei revenind organului constatator care trebuie să dovedească, prin intermediul mijloacelor tehnice din dotarea sa, săvârşirea contravenţiei, fiind imperativ prevăzut de lege că orice proces-verbal pentru depăşirea vitezei legale se încheie numai în urma unei constatări cu mijloace tehnice speciale, iar nu cu propriile simţuri ale agentului constatator.

ADVERTISEMENT

Analizând înregistrarea video existentă pe suportul CD, depusă la dosar de DGPMB în îndeplinirea sarcinii probei ce-i revine în această cauză, instanţa a constatat că viteza autoturismului condus de Pocora a fost de 104 km/h, fiind înregistrat cu aparatul radar la data de 12.05.2024, ora 16.41. Instanța a constatat, astfel, că nu există indicii care să ridice dubii cu privire la mijlocul tehnic folosit în cauză, motiv pentru care se va reține că înregistrarea video efectuată de agentul constatator respectă normele legale și de metrologie.

Mihail Silviu Pocora a creat un risc pentru integritatea și siguranța celorlalți participanți la trafic

În consecință, întrucât petentul Mihail Silviu Pocora a fost sancționat pentru o contravenție care se constată prin mijloace tehnice de către agentul constatator și nu numai în mod direct, prin propriile simțuri ale acestuia din urmă, prezumția de legalitate și temeinicie a procesului-verbal de constatare a contravenției este atenuată. Analizând probele aflate la dosarul cauzei, instanța a constatat că situația de fapt reținută în procesul-verbal contestat este susținută de acestea.

În consecință, instanța a constatat că din probele administrate în cauză rezultă aceeași situație de fapt ca cea consemnată în procesul-verbal contestat, sens în care în mod corect a fost reținută în sarcina petentului săvârșirea contravenției prevăzute de art. 121 alin.1 din R OUG nr. 195/2002. În cauză, din analiza întregului material probator administrat, instanţa a reţinut că petentul Mihail Silviu Pocora nu a reuşit să formeze convingerea instanţei în sensul că situaţia de fapt ar fi alta decât cea reţinută în procesul verbal, nefiind probat contrariul acestei situaţii, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

În legătură cu sancţiunea aplicată de agentul constatator, instanţa a reţinut că aceasta a fost corect individualizată, prezintă un grad mediu de pericol social, întrucât prin fapta sa de a circula cu depășirea vitezei legale admise, petentul a creat un risc pentru integritatea și siguranța celorlalți participanți la trafic, menținerea sancțiunii aplicate fiind necesară în vederea atingerii scopului preventiv pentru care a fost reglementată contravenția reținută în sarcina petentului, precum și pentru determinarea acestuia ca pe viitor să respecte normele care reglementează conduita în trafic, astfel nu se impune nici înlăturarea punctelor de amendă. Pe 7 aprilie 2025, Judecătoria Constanța a respins plângerea lui Mihail Silviu Pocora, care nu a formulat apel.