Secrete ale metroului din New York! Stații abandonate și fotografii nepublicate de autorități de teama teroriștilor

Vorbim despre un adevărat labirint înţesat de staţii şi rute folosite zilnic de americani. Multe dintre ele au însă poveşti în spate şi dedesubturi pe care oamenii încă nu le cunosc. Ca o caracatiţă cu tentacule numeroase, ridicate prin aer sau adânc înfipte în pântecul pământului, reţeaua de metrou a a fost prezentată de Peter Dougherty, un pasionat, dar şi fost angajat.

Acesta a oferit şi câteva imagini care n-au mai fost publicate vreodată. A făcut-o în cartea sa „Tracks of the New York City Subway”, acolo unde a elucidat mai multe mistere despre cele 472 de stații și 2.000 de comutatoare de cale

Secrete ale metroului din oraşul New York!

Un detaliu aparte este acela că, deşi a văzut lumina tiparului, cartea nu este autorizată de MTA, autoritatea de transport a statului. „Au vândut-o în magazinele lor până în 11 septembrie”, a spus Dougherty. MTA se teme că aceasta i-ar putea ajuta cumva pe teroriști să ajungă în câteva puncte nevralgice, puncte care s-ar putea transforma în adevărate tragedii.

Cu toate acestea, autorul a transmis că a avut grijă să nu includă nimic „care ar putea provoca rău. De exemplu, nu dau niciodată locația precisă a ieșirilor de urgență sau a instalațiilor electrice”, a zis acesta care a continuat fără să ezite.

„Publicul meu țintă sunt oameni care sunt fascinați de funcționarea interioară a sistemului de metrou”, a spus Dougherty. „Aceeași persoană stă pe o platformă în fiecare zi și observă că există semnale la final. Ei văd că trenul merge întotdeauna spre stânga, nu spre dreapta. Am fost fascinat și de acest lucru şi m-am întrebat de ce anume se întâmplă asta”

Dougherty, care locuiește acum în nordul orașului New Jersey, a vorbit și despre elementele de siguranță vitală. De exemplu, punctele galbene din fiecare staţie, borne care apar pentru a activa frânele cu aer în rarele ocazii în care un tren traversează un semnal roșu.

Harta întreagă a metroului new yorkez

Dougherty a mai zis că hărțile și graficele prezentate în cartea lui sunt bazate pe ceea ce poate vedea oricine privind fereastra unui tren, printr-o atenție sporită pe peron, de la nivelul străzii sau folosind resurse de cartografiere online.

„Când am început cu ani în urmă, puteam privi pe geamurile din față ale trenurilor pentru a verifica lucrurile, dar astăzi foarte puține trenuri au încă geamuri frontale cu un singur geam”, a adăugat bărbatul.

Cu câteva decenii în urmă, mai exact în 1975, acesta a solicitat Autorității de tranzit din o hartă a sistemului. „Am primit acest plic cu o comoară de hărți”, și-a amintit el cu bucurie. Printre acestea se număra o hartă de sistem din 1940, dar actualizată în noiembrie 1967. De aici a plecat întreaga aventură.

A început să lucreze la prima sa carte în 1995 și a publicat-o în 1997. A actualizat-o în fiecare an de atunci, încorporând mereu și alte date culese din manualele și diferite postări ale MTA. Spune că nu s-a îmbogăţit şi vinde doar câteva sute de exemplare în fiecare an.

Stații abandonate și fotografii nepublicate de autorități de teama teroriștilor

Acesta a acceptat să discute și despre stațiile abandonate și a explicat că pe lângă faimoasa oprire de la Primărie, închisă de mult, pe linia nr. 6, sistemul are cel puțin 30 de stații și platforme care acum nu mai sunt folosite.

Peter Dougherty a mai explicat şi că trenurile retro care circulă în timpul sezonului de vară sunt întreținute și depozitate în cea mai mare parte a anului în Coney Island Yard. Acesta, spune el, a fost un detaliu pe care autoritățile i l-au reproșat pentru că acum se poate ajunge mult mai ușor la vagoane.

De asemenea, trenurile galbene care sunt folosite pentru transportul gunoiului, trenuri pe care americanii le văd numai noaptea târziu, pot reprezenta și ele o hibă a sistemului. Acestea sunt conduse până la 207th Street din Inwood, 239th Street din Bronx și 36-38th Street sau Corona Yard din Queens, locuri care au avut nevoie de o pază sporită după ce au fost anunțate de Dougherty.