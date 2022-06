Secrete de vedetă. De ce a divorțat sora lui Theo Rose: “Am ales să-mi revendic dreptul la fericire”

Raluca Diaconu, sora lui Theo Rose, prezintă o emisiune la Favorit TV. Sunt rude de sânge, dar pe cele două le leagă mult și cântecul. Raluca este și interpretă de muzică populară. Amândouă au o relație bună cu Raluca și-a luat în serios rolul de soră mai mare și a învățat-o pe Theo, tot ce a considerat că e de datoria ei. Spune că sora ei, Theo Rose este un om pe care te poți baza.

Raluca Diaconu, sora lui Theo Rose, face dezvăluiri neștiute despre divorț și viața profesională

Raluca Diaconu prezintă în fiecare joi, de la 17:30 la Favorit Tv, emisiunea Dincolo de cântec, dar are și o emisine de radio la Național FM. Bunica Mamina este cea care i-a insuflat dragostea pentru scenă. A divorțat de soțul ei după 11 ani, după cum spune în interviul pentru FANATIK.

Ai studiat Muzica și Jurnalismul. Cum se îmbină ele?

– În viața mea, ambele îmi sunt de folos! Sunt norocoasă că studiile pe care le-am absolvit au fost fix cele de care s-a dovedit că aveam nevoie! Profesiile mele se îmbină și se completează astfel încât să mă împlinească profesional. Sunt realizator de emisiuni la Tv și radio, sunt interpretă de muzică populară și îndrumător muzical, artistic pentru niște copii talentați.

Prezinți la tv, dar ai și o emisiune la Radio. De cât timp? Cum ai ajuns în televiziune?

– În tv lucrez de 8 ani, iar la radio de 2. Am ajuns la tv participând la un casting. Am venit fără așteptări, însă intuiția mea îmi spunea că sunt unde îmi este locul. Din 40 de participanți la acel casting, am fost aleasă, ceea ce mi-a confirmat că am acele calități, abilitați necesare pentru asta.

La emisiuni îți trec pragul numeroși artiști. Ce povești/întâmplări… ai legate de aceștia?

– Așa este! I-am cunoscut, i-am prezentat și am realizat interviuri cu cei mai cunoscuți artiști ai muzicii populare românești. Sunt multe povesti de spus de pe scenă și din spatele scenei, unele dintre ele le-am descoperit la podcastul “Dincolo de cântec”.

Și cred că cele mai de impact sunt cele care vizează dragostea, perspectiva asupra dragostei, pe care o au, o simt și o cânta acești oameni înzestrați divin pentru asta. Uneori e suferință, sunt regrete, sunt jertfe sau un preț plătit pentru succes!

Îi invit pe cititori să-i descopere altfel pe artiștii pe care îi cunosc, pe marile voci ale României, urmărind în fiecare joi, de la 17:30 la Favorit Tv, Dincolo de cântec, sau intrând

”A fost cea care m-a visat artistă”

Ştiu că eşti coordonator al unui grup folcloric – Mamina. De unde această denumire?

– Grupul folcloric Mamina este un proiect de suflet, în memoria bunicii mele din partea tatălui. Toți nepoții ii spuneam Mamina, așa i-a plăcut ei. Nu și-a dorit să îi spunem mamaie ori bunica.

Am iubit-o foarte mult, a fost cea care m-a visat artistă, cea care mi-a dăruit acest vis, mi-a insuflat dragostea de cântec și de scenă. Copiii și vârstnicii care fac parte din grup împărtășesc această pasiune pentru cântecul popular și, împreună, promovam folclorul prahovean.

Ce alte pasiuni ai în afară de muzică, tv şi radio?

– Îmi place să citesc, iubesc plimbările în natură și mi-ar plăcea să călătoresc.

Fobii ai? Dacă da, ai idee ce stă la baza lor?

– Nu am fobii. Dar nu îmi plac serpii şi păianjenii.

”Majoritatea cântecelor mele sunt compuse de mine”

Colecționezi ceva?

– Nu sunt colecționară. Însă îmi plac mult rochiile și costumele populare. Am câteva articole valoroase, superbe, la care țin mult și pe care le port cu încredere și cu mândrie.

Cine îţi scrie cântecele?

– Majoritatea cântecelor mele sunt compuse de mine. Sunt foarte recunoscatoare pentru asta, înţeleg că este darul divinității, înţeleg responsabilitatea de a transmite un anume mesaj. Am compus și pentru copii, dar și pentru colegi de scenă.

Cred că cel mai frumos cântec pe care l-am creat este “Lasă-mă să-ți spun”. Am primit comentarii superbe și mesaje emoționante. E un cântec aparte, o combinație de muzică populară cu romanță.

Ştiu că ai lansat şi un volum de poezii. Care sunt temele abordate şi dacă mai ai în plan un nou volum…

– A fost demult, în copilarie. “Lecția de zbor”. Am mai scris poezii de-a lungul anilor, și cred în ele, poate ar mai avea nevoie de cizelare, totuşi, cele mai multe dintre ele mă expun sufletește, într-un mod pe care nu sunt pregătită să-l fac public.

Sau poate e o scuză ca să amân să mă ocup de asta. Dragostea este tema cea mai exploatată, firește! Ce e cel mai important în viața asta?! Nu e încă timpul pentru poezia mea în această etapă a carierei mele.

Cea mai frumoasă vacanță a ei a fost la țară

Ce amintiri ai din perioada copilăriei?

– Îmi amintesc cum mergeam cu Mamina la grădină, la zugrăvit, ea zugrăvea superb casele oamenilor, erau tot felul de modele, era un fel de designer al pereților încăperilor, era căutată pentru asta. Îmi amintesc verile în care citeam până dimineață Contele de Monte Cristo și alte romane. Îmi amintesc compunerile la care lucram cu mama sau cântecele pe versuri de Eminescu învățate la școală. Sunt multe feluri de amintiri.

Ce planuri de viitor ai?

– Am intenţii, am ținte, am obiective, dar toate astea nu înseamnă mare lucru dacă nu îmi dau voie să trăiesc. Așa că las viața să curgă! Desigur, urmează cântece noi, videoclipuri, colaborări superbe, spectacole, evenimente, emisiuni! Cel mai bun plan al meu este să fiu, pur și simplu!

Care a fost cea mai frumoasă vacanță a ta?

– O să sune ciudat, dar la începutul pandemiei am avut cea mai tare vacanță. Am petrecut o lună la țară, cu ai mei. N-am mai stat atât la ei de când eram în liceu.

Am făcut sport împreună, am grădinărit, am lenevit, am citit, ne-am uitat la Netflix, am petrecut timp de calitate cu părinții mei. Doar eu și ei! Asta nu s-a mai întâmplat niciodată, să îi am doar pentru mine!

Am simțit că am recuperat ceva prețios, ceva ce mi-a lipsit în copilărie. În plus, din punct de vedere profesional, nu exista nicio presiune! A fost o vacanță de care aveam nevoie, fără sa fiu conștientă de cât de necesară îmi era!

Ce ți-a lipsit în pandemie?

– Mi-au lipsit horele imense, oamenii fără frica de a îmbrățișa. Au fost evenimente și in pandemie, dar nu de amploarea celor de dinainte.

Ce relație are cu sora ei, Theo Rose, și ce sfaturi i-a dat

Cum te împaci cu sora ta? Între voi este o diferență de 11 ani…

– Relația noastră este una firească între două surori. Poate că suntem mai conectate decât alte surori, pentru că ne leagă nu doar sângele, ci și cântecul. E o relație vie, care evoluează în ritmul în care evoluăm și noi! Ne iubim, ne susținem.

Ce ai învățat-o? Ce sfaturi i-ai dat în carieră?

– Mi-am luat în serios rolul de soră mai mare, poate prea în serios câteodată. Am învățat-o tot ce am considerat că e de datoria mea să o învăţ. E un om bun, deosebit de talentat, muncitor, generos, este omul pe care te poți baza. Am sfătuit-o să rămână aproape de Dumnezeu, orice ar fi! Să nu uite de El! Și cred că e singurul sfat pe care i l-am dat! Și a ținut cont de el.

De ce a divorțat sora lui Theo Rose după 11 ani

Ați cântat până acum împreună? Ai vrea?

– Sigur că da. Avem duete. Ultimul a fost un colind, iarna trecută.

Îți dorești copii? Înțeleg că ai divorțat de soțul tău după 11 ani. De ce?

– Îmi doresc. Mi-am dorit întotdeauna. Am convingerea că vor veni când va fi timpul. Nu forțez nimic! Iar divorțul a venit când am ales să mă trezesc, să fiu sinceră cu mine si să îmi revendic dreptul la fericire!