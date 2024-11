Secrete din culisele show-urilor susținute de Loredana Groza și Ștefan Bănică la Sala Palatului! Coregrafa Cocuța: „E ceva nepământesc”

Loredana Groza și Ștefan Bănică sunt doi artiști de mare calibru ai industriei muzicale românești. Cântăreții au ani buni de experiență în cariera muzicală și în susținerea concertelor, motiv pentru care au ales să lucreze cu cei mai buni coregrafi de la ora actuală. Cocuța și Boantă se ocupă ca totul să fie perfect până la cel mai mic detaliu.

Ce se întâmplă în culisele spectacolelor Loredanei Groza și a lui Ștefan Bănică

Ștefan Bănică Jr. și sunt în toiul pregătirilor pentru spectacolele de la Sala Palatului care se apropie cu pași repezi. Mai exact, în perioada 16-17 noiembrie Loredana Groza susține concertul ”Forever Loredana”. Diva celebrează 40 de ani de la debutul artistic. În același timp, se desfășoară și pregătirile pentru spectacolul de Crăciun al lui Ștefan Bănică.

ADVERTISEMENT

La ambele evenimente, Cocuța împreună cu Bogdan Boantă și trupa de balet COBO se vor ocupa de toate momentele artistice care vine în completarea vocilor memorabile ale celor doi mari interpreți. În cel mai mic detaliu ei știu ce fac dansatorii pe scenă, ce face artistul, cum se simte, cum se vede, dacă totul se leagă. De asemenea, dacă dansatorii au timp să se schimbe, dacă lumina este bună, dacă amplasamentul este corect, dacă totul merge ceas.

Contactată de FANATIK, Cocuța ne-a dezvăluit detalii picante din culisele spectacolelor de la Sala Palatului. Coregrafa a dat din casă amănunte neștiute despre Loredana Groza și , atunci când sunt în febra pregătirilor.

ADVERTISEMENT

Cum este Loredana Groza când vine vorba de coregrafii

De câteva luni de zile sunteți zi și noapte în sala de dans. Ce surprize le pregățiți celor care vă urmăresc?

– Cocuța: Traversăm o perioadă plină de emoții, cu foarte multă muncă și creativitate. Este greu, dar suntem fericiți că facem ceea ce ne place cel mai mult: facem dans, mâncăm dans, respirăm dans! Împreună cu Bogdan Boantă și trupa de balet COBO avem plăcerea și onoarea să lucrăm și să creăm spectacolele cele mai mari de la Sala Palatului. Anul acesta ne ocupăm de minunații artiști Loredana și Ștefan Bănică! Două entități ale muzicii românești, doi artiști atât de diferiti, dar cu aceeași iubire și pasiune pentru muzică. Doi artiști consacrați alături de care am crescut și la propriu și la figurat, alaturi de care am dansat ani la rând. Acum le coregrafiem show-urile integral!

ADVERTISEMENT

Mai sunt doar patru zile până la marele eveniment, ”Forever Loredana”, de la Sala Palatului. Pe 16-17 noiembrie tu și Bogdan Boantă, împreună cu întreaga voastră echipă veți fi parte din concertul susținut de Loredana Groza, în “cinstea” celor 40 de ani de la debut. Cum este diva când vine vorba de coregrafii și show? De cât ori repetă pentru a fi mulțumită?

– Cocuța: Loredana! Loredana este o poezie! Un om și un artist minunat, cu o ambiție imensă care este în stare de orice când vine vorba de show. Este neobosită, este unul dintre cei mai perseverenți artiști. Ar dormi în sala de repetiții doar să-i iasă totul perfect. Nu se plânge niciodată! Nu renunță niciodată până totul nu-i iese perfect. Este un artist atât de complet și complex, încât te copleșește. Pe scurt, este o bucurie să lucrăm cu Loredana.

ADVERTISEMENT

Cocuța: „Este un tur de forță cu de toate”

Ce ați pregătit inedit pentru ”Forever Loredana”, de la Sala Palatului?

– Cocuța: Legat de ce am pregătit pentru show-ul Loredanei, cuvintele sunt prea mici să descrie ce se va întâmpla pe scenă. Este un tur de forță cu de toate, cu toate ingredientele. Vor fi toate stilurile, cu nebunie, cu emoție, cu haos (organizat). Ne-am unit toate forțele să facem momente spectaculoase, de neuitat! Avem cea mai bună trupă de dansatori. Au fost aleși dintre sute de candidați. Sperăm că am adus la un loc formula cea mai bună!

Sunteți alături de cele mai tari vedete ale României din industria muzicală și nu numai. Ați lucrat cu Delia, Loredana Groza, Ștefan Bănică și mulți alții. Cum faceți față încărcăturii emoționale și mai ales presiunii? Pentru că, în astfel de show-uri, totul trebuie să fie perfect!

– Cocuța: Da, lucrăm și am lucrat cu cei mai mari artiști din România. Am făcut toate show-urile de la Sala Palatului pentru Delia, cinci ani la rând, de la Aripi de Vânt, Deliria, Psihedelia, Acadelia. Am creat povești și lumi diferite de la un spectacol la altul. Am lucrat cu Andra pentru Iubirea schimbă tot. Elena Gheorghe, Vlăduța Lupău și, desigur, ultimii ani alături de Ștefan Bănică. Anul trecut a fost o feerie, un spectacol aniversar de 20 ani. Anul acesta avem Loredana și Ștefan Bănică!

Ce pot să zic este că emoția te copleșește în prima de zi de spectacol, când ajungi acasă și te relaxezi. Până nu se întâmplă totul nu realizezi mare lucru pentru că sunt 1000 de lucruri de pus la punct și ești 100% implicat să iasă totul perfect. De la ce fac dansatorii pe scenă, ce face artistul, cum se simte, cum se vede, dacă totul se leagă.

De asemenea, dacă dansatorii au timp să se schimbe, dacă lumina este bună, dacă amplasamentul este corect, dacă totul merge ceas. Când se stinge lumina în sala și auzi primele acorduri, simți că-ți bubuie inima și așa stai, în starea asta, până când artistul își ia la revedere de la public.

Ștefan Bănică, cel mai exigent artist

Ce consideri că o diferențiază pe Loredana de alți artiști?

– Cocuța: Revenind la Loredana, făcând o comparație și o paralelă cu toți marii artiști cu care am lucrat, pot spune că este diferită. De fapt toți sunt atât de diferiți. Fiecare este special în felul lui, fiecare are ceva al lui. Loredana este o adevărată divă dar, în același timp, atât de umană, atât de firească. Atunci când este pe scenă, efectiv strălucește. Este ceva așa, nepământesc. Apare ca o zeitate care-ți taie răsuflarea! Emană o energie fantastică care te trece prin toate emoțiile, de la bucurie, la lacrimi și înapoi. Însă, când stai de vorbă cu ea, este atât de modestă, de bună și empatică. Cu un super umor care dă un confort fantastic oricărui om din jurul ei!

Care a fost cea mai exigentă vedetă dintre cele cu care ați lucrat până acum?

– Cocuța: Cel mai exigent artist… nu știu dacă exigent, dar pretențios, sigur. Este exact ca ceasul. Ce-și pune în cap așa rămâne. Nu mai există loc de ”negociat” când vine vorba de show și de lucrurile care sunt stabilite. Totul trebuie respectat cu precizie. Deci, fără doar și poate, pot spune că acela este Ștefan Bănică (n.r. zâmbește)!

Spectacolul de Crăciun a lui Bănică. Cocuța: „Studiază în super detaliu fiecare pas până îi iese perfect”

Apropo de Ștefan Bănică, vă revine onoarea de la lucra cu el pentru concertul de Crăciun. Ce ne poți spune despre show? Cu ce va cuceri publicul anul acesta?

– Cocuța: După succesul de anul trecut pe care l-a avut Ștefan Bănică la Sala Palatului, în spectacolul aniversar de 20 de ani, spectacol absolut divin, care a avut absolut toate ingredientele și anul acesta ne revine onoarea de a semna coregrafia pentru concertele de Crăciun. După grandoarea evenimentului de anul trecut este puțin mai greu să putem depăși, însă avem și anul acesta foarte multe surprize.

Tradiția spune că în fiecare an, Ștefan face magie și se întâmplă o magie aparte în concertele de Crăciun. Ștefan are o forță fantastică. Este implicat 100% în fiecare moment. Când are de dansat, urmează cu strictețe. Studiază în super detaliu fiecare pas până îi iese perfect, până devine omogen cu piesa și tot ce se întâmplă pe scenă!

Cocuța: „A refuzat anumite propuneri coregrafice”

Se întâmplă să aveți idei diferite și să se ajungă la schimb de replici mai aprigi?

– Cocuța: Trecem prin tot felul de momente până când un show prinde contur. Fiecare avem convingerile noastre, ne contrazicem, ne mai ciondănim, ne mai enervăm, apoi ne luăm în brațe și ne dăm încredere! Este un proces, este o super experiență, însă totul are un singur scop: să livrăm magie, să dăm energie și strălucire show-urilor. Să punem artiștii în valoare. La final să fie acea satisfacție că până la urmă totul s-a completat perfect!

A refuzat Ștefan Bănică să facă ceva din ideile pe care le-ați avut pentru coregrafia spectacolelor lui?

Au fost și momente când da, a refuzat anumite propuneri coregrafice daca el nu a simțit că se potrivesc povestii momentului. Dar așa se formează un show, când artistul simte în totalitate momentul, coregraful trebuie să-i livreze până când totul devine omogen și se ajunge la un numitor comun.